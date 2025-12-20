ADFW 圓滿落幕，超過 35,000 名與會者共見阿布札比未來十年的發展藍圖

阿聯酋阿布扎比2025年12月20日 /美通社/ -- 2025 年阿布札比金融週（Abu Dhabi Finance Week，簡稱「ADFW」）在阿布札比王儲兼阿布札比行政委員會主席 Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan 先生的贊助下圓滿落幕。歷經為期一星期的精彩討論、重大宣佈與前瞻性合作，本次盛會進一步鞏固了阿布札比作為全球領先金融樞紐的地位。

作為阿布札比旗艦級金融與投資盛會，由阿布札比全球市場 (ADGM) 主辦、阿布札比資本集團 (ADQ) 擔任首席合作夥伴的 2025 年阿布札比金融週 (ADFW)，匯聚了創紀錄的超過 35,000 名與會者，其中國際參與者佔比超過 30%，代表 175 個國家與地區。活動涵蓋 68 場活動及 394 場主題論壇。本次活動匯聚 819 位具影響力的講者，以及超過 69 位全球與區域合作夥伴，其中韓華集團擔任策略合作夥伴。

在本屆活動史上首次，這星期匯聚的總資產規模突破 62 萬億美元 —— 相當於全球 GDP 的 53% —— 國際資本領袖、投資者、監管機構與創新者齊聚阿布札比，共同塑造全球金融的未來。

對於 ADFW 最成功的一屆， ADGM 主席 Ahmed Jasim Al Zaabi 先生閣下表示：「ADFW 已獲公認是世界上最具影響力的財務聚會之一。這個創紀錄的版本，證明阿布札比能夠以有意義的規模集合全球資本的能力，代表超過 62 萬億美元的資產決策者合力，共同塑造金融的未來。ADFW 已經發展成為阿布達比自己的全球平台，通過信心和精確地統一資本，政策和創新來實現交易和資本形成。作為『資本之都』(Capital of Capital)，阿布札比不僅舉辦全球金融對話，還積極設計將定義未來十年全球增長的架構。」

影響深遠的對話與具變革性的公告

本屆會議推動了全球金融領域的戰略性進展。在最具影響力的發展中，阿布札比全球市場 (ADGM) 於第四屆兼規模最大的 ADFW 籌備期間及活動舉行時，迎來 11 家管理資產規模超過 9 萬億美元的全球金融機構進駐，標誌著全球資本歷史性地進駐阿布札比蓬勃發展的金融生態系統。2025 年，在 ADFW 之前，瑞銀集團 (UBS Group)、KKR、Julius Baer、Julius Baer、Madison Realty Capital、Partners Group、DWS 和 Monroe Capital 等全球巨擘宣佈在 ADGM 的管轄權範圍內成立。此外，在為期四天的活動中， Cantor Fitzgerald、Circle Internet MEA、BBVA、 Arab Bank (Switzerland) Middle East Ltd、Gulf、Plenary ME Infrastructure Partners、iCapital 以及歐亞開發銀行 (Eurasian Development Bank)等機構，相繼宣佈於阿布札比國際金融中心開設辦事處。

在金融與慈善力量的強大匯聚下，由 Mohamed bin Zayed (MBZ) Foundation for Humanity 召集的高層會議上，全球各界捐助者包括 Bill Gates 在內，共同承諾投入 19 億美元，務求根除小兒麻痺症。

在一個重要的監管里程碑中， Binance 成為全球第一個根據 ADGM 的監管 框架獲得全球許可證的加密貨幣交易所，為數碼資產監督設立新的全球基準，並加強阿布札比在金融創新方面的領導地位。ERM 是全球最大的可持續發展專業顧問公司，宣佈在 ADGM 內開設新辦事處，強調金融中心在推動全球可持續發展議程方面的角色不斷擴大。

阿布扎比榮登中東和北非地區第一大金融中心

首屆金融中心競爭力指數 (Financial Centres Competitiveness Index; FCCI）由紐約大學阿布達比斯特恩商學院 (Stern at NYUAD)，將阿布札比列為中東和北非 (MENA) 頂級金融中心，全球第 12 位。這項成就進一步鞏固阿聯酋首都作為全球最具影響力金融樞紐之一的聲譽，其核心地位透過阿布札比全球市場 (ADGM) 得以彰顯。

ADFW 2025 打造首都網絡

創紀錄的 ADFW 2025 以「打造資本網絡 」(Engineering the Capital Network) 為核心主題，彰顯阿布札比持續崛起為全球金融樞紐的地位，同時展現阿布達比全球市場 (ADGM) 透過創新 且具變革性的方式串聯資本、科技與政策，在塑造全球金融未來架構中扮演的關鍵角色。

這次活動見證了宣布了全球、區域和本地企業之間的諒解備忘錄 (MOU) 以及戰略合作。今年，在 ADFW 期間簽署了 82 份合作協議和合作夥伴關係，在未來一年進一步加強跨境聯盟和創新渠道。運用 ADFW 戰略平台宣佈合作關係的頂尖機構包括：BlackRock、Franklin Templeton、Mubadala、萬事達卡 (Mastercard)、韓華集團 (Hanwha)、瑞士再保險 (Swiss Re)、RIQ、Kitopi Global、Kresus、Zelo、MarcyPen Capital Partners、Tether、Crypto.com、Zodia、Presto、PCP、華納兄弟 (Warner bros)、探索頻道 (Discovery)、世界黃金協會 (Global World Gold Council)、Bain Capital 等。

下一屆阿布札比金融週 (ADFW) 將於 2026 年 12 月 7 日至 10 日舉行，承接 2025 年活動的蓬勃發展，進一步鞏固其作為本地區頂尖全球金融盛會的地位。

如欲查看更多資料，請瀏覽：www.adfw.com

