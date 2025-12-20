ADFW2025 ofrece una edición exitosa, que muestra la próxima década de crecimiento de Abu Dhabi con más de 35.000 asistentes

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos, 20 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Finance Week (ADFW) 2025, celebrada bajo el patrocinio de Su Alteza el Jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe Heredero de Abu Dhabi y presidente del Consejo Ejecutivo de Abu Dhabi, concluyó después de una semana trascendental de debates dinámicos, anuncios y colaboración visionaria que consolidó aún más la estatura de Abu Dhabi como un importante centro financiero mundial.

Como evento financiero y de inversión emblemático de Abu Dhabi, organizado por ADGM con ADQ como socio principal, ADFW 2025 reunió a más de 35.000 asistentes sin precedentes con más del 30 % de participantes internacionales, que representan a 175 nacionalidades, en 68 eventos y 394 sesiones temáticas. El evento reunió a 819 ponentes influyentes y a más de 69 socios globales y regionales, incluido Hanwha como socio estratégico.

Por primera vez en la historia del evento, el total de activos representados durante la semana superó los 62 billones de dólares, lo que equivale al 53 % del PIB mundial, ya que los líderes internacionales de capital, inversores, reguladores e innovadores se fusionaron en Abu Dhabi para dar forma al futuro de las finanzas mundiales.

Al comentar sobre la edición más exitosa de ADFW, S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente de ADGM, dijo: "ADFW ha sido reconocida como una de las reuniones financieras más influyentes del mundo. Esta edición récord demostró la capacidad de Abu Dhabi para convocar capital global a una escala significativa, con tomadores de decisiones que representan más de 62 billones de dólares en activos que se unen para dar forma al futuro de las finanzas. ADFW ha evolucionado como la propia plataforma global de Abu Dhabi, permitiendo la negociación y la formación de capital al unir capital, políticas e innovación con confianza y precisión. Como la "Capital del Capital", Abu Dhabi no solo está organizando un diálogo financiero global, sino que también está diseñando activamente la arquitectura que definirá la próxima década de crecimiento global".

Diálogo impactante y anuncios transformadores

La edición de este año catalizó el progreso estratégico en las finanzas globales. Entre los acontecimientos más importantes, ADGM dio la bienvenida a 11 instituciones financieras globales que gestionan más de 9 billones de dólares en activos gestionados, en el período previo y durante la cuarta y mayor edición de ADFW, lo que marca una presencia histórica de capital global en el próspero ecosistema financiero de Abu Dhabi. En 2025, en el período previo a ADFW, gigantes globales como UBS Group, KKR, Julius Baer, HarbourVest, Madison Realty Capital, Partners Group, DWS y Monroe Capital anunciaron su establecimiento dentro de la jurisdicción de ADGM. Además, durante el evento de cuatro días, entidades como Cantor Fitzgerald, Circle Internet MEA, BBVA, 'Arab Bank (Switzerland) Middle East Ltd, Gulf, Plenary ME Infrastructure Partners, iCapital y Eurasian Development Bank dieron a conocer la apertura de oficinas en el centro financiero internacional de Abu Dhabi.

En una poderosa convergencia de finanzas y filantropía, se comprometió un compromiso global de 1,9 mil millones de dólares para erradicar la poliomielitis durante un momento de alto nivel convocado por la Mohamed bin Zayed (MBZ) Foundation for Humanity, con la participación de Bill Gates, así como de donantes globales, regionales y locales.

En un importante hito regulatorio, Binance se convirtió en la primera bolsa de criptomonedas a nivel mundial en recibir una licencia global bajo el marco regulatorio de ADGM, estableciendo un nuevo punto de referencia global para la supervisión de activos digitales y reforzando el liderazgo de Abu Dhabi en innovación financiera. ERM,la consultora especializada en sostenibilidad más grande del mundo, anunció la apertura de su nueva oficina dentro de ADGM, destacando el creciente papel del centro financiero en el avance de la agenda de sostenibilidad global.

Abu Dhabi ocupa el primer lugar como centro financiero de MENA

Un Índice de Competitividad de Centros Financieros (FCCI) inaugural, presentado durante ADFW por la Stern School of Business de NYU Abu Dhabi (Stern at NYUAD), clasificó a Abu Dhabi como el principal centro financiero de Oriente Medio y África del Norte (MENA) y el 12º a nivel mundial. Este logro fortalece aún más la reputación de la capital de los EAU como uno de los centros financieros más influyentes del mundo a través de ADGM.

ADFW 2025 ha diseñado la red de capital

La edición récord de ADFW 2025 se basó en el tema "Engineering the Capital Network" (Diseñando la red de capital), y demostró el continuo surgimiento de Abu Dhabi como epicentro financiero global, así como el papel de ADGM en la configuración de la arquitectura futura de las finanzas globales al conectar el capital, la tecnología y las políticas de maneras nuevas y transformadoras.

El evento fue testigo del anuncio de Memorandos de Entendimiento (MoU) y colaboraciones estratégicas entre entidades globales, regionales y locales. Este año, se firmaron 82 memorandos de entendimiento y asociaciones durante el ADFW, fortaleciendo aún más las alianzas transfronterizas y las líneas de innovación en el próximo año. Las principales entidades que aprovecharon la plataforma estratégica de ADFW para anunciar sus colaboraciones incluyen BlackRock, Franklin Templeton, Mubadala, Mastercard, Hanwha, Swiss Re, RIQ, Kitopi Global, Kresus, Zelo, MarcyPen Capital Partners, Tether, Crypto.com, Zodia, Presto, PCP, Warner bros. Discovery, Global World Gold Council, Bain Capital y más.

La próxima edición de la Semana de Finanzas de Abu Dhabi tendrá lugar del 7 al 10 de diciembre de 2026, aprovechando el impulso de ADFW 2025 y reforzando a ADFW como la principal reunión financiera mundial de la región.

