- ADFW 2025 celebra una edición exitosa, mostrando la próxima década de crecimiento de Abu Dhabi con más de 35.000 asistentes

ABU DHABI, EAU, 19 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Abu Dhabi Finance Week (ADFW) 2025, celebrada bajo el patrocinio de Su Alteza el Jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe Heredero de Abu Dhabi y Presidente del Consejo Ejecutivo de Abu Dhabi, concluyó después de una semana trascendental de debates dinámicos, anuncios y colaboración visionaria que consolidaron aún más la estatura de Abu Dhabi como un centro financiero global líder.

Como evento financiero y de inversión insignia de Abu Dhabi, organizado por ADGM con ADQ como socio principal, ADFW 2025 reunió a más de 35.000 asistentes, una cifra sin precedentes, con más del 30% de participantes internacionales de 175 nacionalidades, en 68 eventos y 394 sesiones temáticas. El evento convocó a 819 ponentes influyentes y a más de 69 socios globales y regionales, incluyendo a Hanwha como socio estratégico.

Por primera vez en la historia del evento, los activos totales representados durante la semana superaron los 62 billones de dólares estadounidenses (equivalente al 53% del PIB mundial), mientras líderes internacionales del capital, inversores, reguladores e innovadores se unieron en Abu Dhabi para definir el futuro de las finanzas globales.

Al comentar sobre la edición más exitosa de la ADFW, S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente de ADGM, afirmó: "La ADFW ha sido reconocida como uno de los encuentros financieros más influyentes del mundo. Esta edición sin precedentes demostró la capacidad de Abu Dhabi para convocar capital global a una escala significativa, con tomadores de decisiones que representan más de 62 billones de dólares en activos, uniéndose para dar forma al futuro de las finanzas. La ADFW se ha convertido en la plataforma global de Abu Dhabi, facilitando la negociación y la formación de capital mediante la unión de capital, políticas e innovación con confianza y precisión. Como la 'Capital del Capital', Abu Dhabi no solo acoge el diálogo financiero global, sino que también diseña activamente la arquitectura que definirá la próxima década de crecimiento global".

Diálogo impactante y anuncios transformadores

La edición de este año impulsó el progreso estratégico en las finanzas globales. Entre los desarrollos más relevantes, ADGM dio la bienvenida a 11 instituciones financieras globales que gestionan más de 9 billones de dólares en activos bajo gestión (AUM), en el período previo y durante la cuarta y mayor edición de ADFW, lo que marca una presencia histórica del capital global en el próspero ecosistema financiero de Abu Dhabi. En 2025, en el período previo a ADFW, gigantes globales como UBS Group, KKR, Julius Baer, HarbourVest, Madison Realty Capital, Partners Group, DWS y Monroe Capital anunciaron su establecimiento dentro de la jurisdicción de ADGM. Además, durante el evento de cuatro días, entidades como Cantor Fitzgerald, Circle Internet MEA, BBVA, 'Arab Bank (Switzerland) Middle East Ltd, Gulf, Plenary ME Infrastructure Partners, iCapital y Eurasian Development Bank anunciaron la apertura de oficinas en el centro financiero internacional de Abu Dhabi.

En una poderosa convergencia de finanzas y filantropía, se prometió un compromiso global de 1.900 millones de dólares para erradicar la polio durante un evento de alto nivel convocado por la Fundación Mohamed bin Zayed (MBZ) para la Humanidad, con la participación de Bill Gates, así como de donantes globales, regionales y locales.

En un importante hito regulatorio, Binance se convirtió en la primera plataforma de intercambio de criptomonedas a nivel mundial en recibir una licencia global bajo el marco regulatorio de ADGM, estableciendo un nuevo referente global para la supervisión de activos digitales y reforzando el liderazgo de Abu Dhabi en innovación financiera. ERM, la consultora especializada en sostenibilidad más grande del mundo, anunció la apertura de su nueva oficina dentro de ADGM, destacando el creciente papel del centro financiero en el avance de la agenda global de sostenibilidad.

Abu Dhabi, clasificado como el centro financiero número 1 de MENA

El Índice de Competitividad de Centros Financieros (FCCI), presentado durante la ADFW por la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York (NYU Abu Dhabi) (Stern en NYUAD), clasificó a Abu Dhabi como el principal centro financiero de Oriente Medio y Norte de África (MENA) y el duodécimo a nivel mundial. Este logro refuerza aún más la reputación de la capital de los EAU como uno de los centros financieros más influyentes del mundo a través de ADGM.

ADFW 2025 ha diseñado la red de capitales

La edición récord de la ADFW 2025 se centró en el tema "Diseñando la red de capitales" y demostró el continuo surgimiento de Abu Dhabi como epicentro financiero global, así como el papel de ADGM en la configuración de la futura arquitectura de las finanzas globales al conectar capital, tecnología y políticas de maneras nuevas y transformadoras.

El evento fue testigo del anuncio de Memorandos de Entendimiento (MoU) y colaboraciones estratégicas entre entidades globales, regionales y locales. Este año, se firmaron 82 MoU y alianzas durante la ADFW, lo que fortalecerá aún más las alianzas transfronterizas y las líneas de innovación para el próximo año. Entre las principales entidades que aprovecharon la plataforma estratégica de ADFW para anunciar sus colaboraciones se encuentran BlackRock, Franklin Templeton, Mubadala, Mastercard, Hanwha, Swiss Re, RIQ, Kitopi Global, Kresus, Zelo, MarcyPen Capital Partners, Tether, Crypto.com, Zodia, Presto, PCP, Warner bros. Discovery, Global World Gold Council, Bain Capital y más.

La próxima edición de la Semana de las Finanzas de Abu Dhabi se celebrará del 7 al 10 de diciembre de 2026, aprovechando el impulso de la ADFW 2025 y consolidando la ADFW como el principal encuentro financiero global de la región.

Para más información, visite: www.adfw.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2550581/5072851/ADGM_Logo.jpg