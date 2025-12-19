Présentant la prochaine décennie de croissance de l'émirat à plus de 35 000 participants, l'édition 2025 de la Semaine financière d'Abou Dabi (ADFW) se solde par un franc succès

ABOU DABI, EAU, 19 décembre 2025 /PRNewswire/ -- L'édition 2025 de la Semaine financière d'Abou Dabi, organisée sous le patronage de Son Altesse le cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abou Dabi et président du Conseil exécutif d'Abou Dabi, s'est achevée au terme de discussions dynamiques, d'annonces mémorables et de collaborations visionnaires qui ont consolidé la position d'Abou Dabi comme centre financier mondial de premier plan.

Organisé par l'Abu Dhabi Global Market (ADGM) avec ADQ comme partenaire principal, l'ADFW est l'événement phare d'Abou Dabi pour la finance et l'investissement, et a attiré cette année une affluence inédite dépassant les 35 000 participants, dont plus de 30 % de participants internationaux représentant 175 nationalités, dans ses 68 événements et 394 réunions thématiques. L'événement a rassemblé 819 intervenants éminents et plus de 69 partenaires mondiaux et régionaux, notamment Hanwha comme partenaire stratégique.

Pour la première fois dans l'histoire de l'événement, le total des actifs représentés au cours de la semaine a dépassé 62 billions de dollars américains, soit 53 % du PIB mondial, alors que convergeaient à Abou Dabi leaders internationaux du capital, investisseurs, représentants des organismes de réglementation et innovateurs pour façonner l'avenir de la finance mondiale.

Commentant l'édition la plus réussie de l'ADFW, Son Excellence Ahmed Jasim Al Zaabi, président de l'ADGM, a déclaré : « L'ADFW est reconnue comme l'une des rencontres financières les plus influentes du monde. Cette édition record a démontré la capacité d'Abou Dabi à attirer les capitaux mondiaux à une échelle significative, en réunissant des décideurs représentant plus de 62 billions de dollars américains d'actifs pour construire l'avenir de la finance. L'ADFW a évolué pour devenir la propre plateforme mondiale d'Abou Dabi, permettant la conclusion d'accords et la formation de capital grâce à une combinaison d'apport de fonds, de stratégie et d'innovation fondée sur la confiance et la précision. "Capitale des capitaux", Abou Dabi ne se contente pas d'accueillir le dialogue financier mondial, mais contribue activement à l'élaboration de l'architecture qui définira la prochaine décennie de la croissance mondiale. »

Dialogue à impact et annonces transformatrices

L'édition de cette année a catalysé des progrès stratégiques dans l'ensemble de la finance mondiale. Parmi les évolutions majeures, avant et pendant la quatrième et plus grande édition de l'ADFW, l'ADGM a accueilli 11 nouvelles institutions financières mondiales gérant plus de 9 billions de dollars américains d'actifs : une présence sans précédent des capitaux mondiaux dans l'écosystème financier florissant d'Abou Dabi. En 2025, dans la perspective de l'ADFW, des géants mondiaux tels qu'UBS Group, KKR, Julius Baer, HarbourVest, Madison Realty Capital, Partners Group, DWS ou Monroe Capital ont annoncé leur installation sur le territoire de l'ADGM. En outre, au cours de ces quatre jours, des entités comme Cantor Fitzgerald, Circle Internet MEA, BBVA, Arab Bank (Switzerland) Middle East Ltd., Gulf, Plenary ME Infrastructure Partners, iCapital ou la Banque eurasiatique de développement ont fait part de l'ouverture de bureaux dans le centre financier international d'Abou Dabi.

Dans une formidable synergie de la finance et de la philanthropie, 1,9 milliard de dollars américains ont été promis pour éradiquer la polio lors d'une réunion de haut niveau organisée par la Fondation Mohamed bin Zayed pour l'humanité, avec la participation de Bill Gates ainsi que de donateurs mondiaux, régionaux et locaux.

Véritable tournant réglementaire, Binance est devenue la toute première plateforme d'échange de cryptomonnaies à obtenir une licence mondiale conformément au cadre réglementaire de l'ADGM, et établit ainsi pour la surveillance des actifs numériques une nouvelle référence mondiale qui renforce le leadership d'Abou Dabi en matière d'innovation financière. ERM, le plus grand cabinet de conseil du monde spécialisé dans le développement durable, a révélé l'ouverture d'un nouveau bureau au sein de l'ADGM, ce qui souligne le rôle croissant du centre financier pour faire avancer le programme mondial relatif au développement durable.

Abou Dabi, premier centre financier de la région MENA

Le très récent indice de compétitivité des centres financiers (FCCI), dévoilé lors de l'ADFW par la Stern School of Business de l'université de New York à Abou Dabi, a classé Abou Dabi au premier rang des centres financiers du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), et au 12e à l'échelle mondiale. Cette réussite renforce la réputation de la capitale des Émirats arabes unis comme l'un des centres financiers les plus prestigieux du monde grâce à l'ADGM.

L'ADFW 2025 ou la création du réseau des capitaux

L'édition record de l'ADFW 2025, axée sur le thème de la « création du réseau des capitaux », a démontré l'émergence pérenne d'Abou Dabi comme épicentre financier mondial ainsi que le rôle de l'ADGM dans la définition de la future architecture de la finance mondiale par une liaison nouvelle et transformatrice entre capital, technologie et stratégie.

L'événement a été l'occasion d'annoncer des protocoles d'accord et des collaborations stratégiques entre des entités mondiales, régionales et locales. Cette année, 82 protocoles d'accord et partenariats ont été signés pendant l'ADFW afin de consolider les alliances transfrontières et les réservoirs d'innovation pour l'année à venir. Parmi les principales entités qui ont profité de la plateforme stratégique de l'ADFW pour rendre publique leur collaboration figurent notamment BlackRock, Franklin Templeton, Mubadala, Mastercard, Hanwha, Swiss Re, RIQ, Kitopi Global, Kresus, Zelo, MarcyPen Capital Partners, Tether, Crypto.com, Zodia, Presto, PCP, Warner Bros. Discovery, Global World Gold Council ou encore Bain Capital.

La prochaine édition de la Semaine financière d'Abou Dabi aura lieu du 7 au 10 décembre 2026. Sur la lancée de l'ADFW 2025, elle devrait asseoir la position de cet événement comme le principal rassemblement financier mondial de la région.

