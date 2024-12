Diretor de tecnologia da Foot Locker, Butler contribui para o Conselho com mais de 25 anos de experiência em liderança em todas as áreas de tecnologia

NORFOLK, Virgínia, 19 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- O PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA), líder global em aquisição e cobrança de empréstimos inadimplentes, anunciou hoje que Adrian Butler foi eleito diretor independente da empresa, a partir de 1º de janeiro de 2025.

O Diretor de Tecnologia da Foot Locker, Adrian Butler, foi eleito para o Conselho de Administração do PRA Group, a partir de 1º de janeiro de 2025. (PRNewsfoto/PRA Group, Inc.)

Butler é o diretor de tecnologia (CTO) da Foot Locker, Inc., líder global em vendas de calçados e vestuário, com aproximadamente 2.450 lojas físicas distribuídas em 26 países da América do Norte, Europa, Ásia, Austrália e Nova Zelândia, além de uma presença de lojas licenciadas no Oriente Médio e na Ásia. Como CTO da Foot Locker, Butler é responsável por comandar a estratégia de tecnologia, a inovação e a entrega em suas experiências digitais, de dados e análises, de cadeia de suprimentos/merchandising e omnicanal. Antes dessa função, Butler foi diretor de informações da Casey's General Stores, Inc., e vice-presidente sênior de TI e diretor de informações da Dine Brands Global, Inc., a empresa controladora dos restaurantes Applebee's e IHOP. Ele também ocupou o cargo de vice-presidente da divisão de serviços de tecnologia da Target Corporation.

Além de atuar em conselhos como o da Potbelly Corporation e da Grambling University Foundation, sua alma mater, Butler recebeu vários prêmios e reconhecimentos, incluindo o de CIO do ano do Los Angeles Business Journal, o CIO 100 da CIO Magazine, o Premier 100 IT Leaders da Computerworld, o Board Prospects' 50 Military Veteran Board Members Making a Difference e o 500 Most Powerful Business Leaders in Dallas-Fort Worth.

"Estamos entusiasmados em receber Adrian no Conselho", disse Steve Fredrickson, presidente do Conselho do PRA Group. "Adrian é um experiente membro do conselho de administração de uma empresa pública e líder empresarial com sucesso comprovado no desenvolvimento de inovações tecnológicas para transformar grandes organizações globais em vários setores, depois de ter sido capitão da Força Aérea dos Estados Unidos. Seus conhecimentos e sua experiência em negócios e tecnologia serão inestimáveis para a diretoria e a gestão, à medida que continuamos a avançar em nossa estratégia de TI e em nossa preparação para apoiar as iniciativas que geram crescimento rentável."

"Tenho a honra de ingressar na talentosa diretoria do PRA Group como parceiro comercial estratégico e contribuir com minha experiência para apoiar seu crescimento e sucesso contínuos em todo o mundo", disse Butler.

