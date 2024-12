Adrian ButlerがPRAグループ（PRA Group）取締役に選任

フットロッカー(Foot Locker)の最高技術責任者であるButlerは、25年以上にわたる技術分野全般にわたるリーダーシップの経験を取締役会にもたらす

ノーフォーク、ヴァージニア, 2024年12月19日 /PRNewswire/ -- 不良債権の買収・回収で世界をリードする PRAグループ (Nasdaq:PRAA)は本日、Adrian Butler氏を2025年1月1日付で同社の独立取締役に選任したと発表しました。

Butler氏はフット・ロッカー社の最高技術責任者(CTO)です。フットロッカー社は、北米、ヨーロッパ、アジア、オーストラリア、ニュージーランドの26カ国に約2,450の小売店舗を持ち、中東とアジアではライセンス店舗を展開する世界有数のフットウェア・アパレル小売企業です。フットロッカーのCTOであるButler氏は、デジタル、データ、アナリティクス、サプライチェーン/マーチャンダイジング、オムニチャネルにおけるテクノロジー戦略、イノベーション、デリバリーの推進を担当しています。それ以前は、ケーシーズ・ジェネラル・ストアーズ社(Casey's General Stores, Inc.)で最高情報責任者、アップルビーズ(Applebee's)とIHOPレストランの親会社であるダイン・ブランズ・グローバル社(Dine Brands Global, Inc.)で情報技術担当上級副社長兼最高情報責任者を務めました。また、ターゲット・コーポレーション(Target Corporation)では技術サービス部門の副社長を務めました。

ポットベリー・コーポレーション(Potbelly Corporation)や母校グランブリング大学財団(Grambling University Foundation)などの役員を務めるほか、Butler氏は数々の賞を受賞しています。ロサンゼルス・ビジネス・ジャーナル(Los Angeles Business Journal)の「年間最優秀CIO(CIO of the Year)」、CIOマガジン(CIO Magazine)のCIO 100、コンピュータワールド(Computerworld)の「プレミア100 ITリーダー(Premier 100 IT Leaders)」、ボードプロスペクト(Board Prospects)の「変化をもたらす50人の退役軍人役員(50 Military Veteran Board Members Making a Difference)」、およびダラス・フォートワース(Dallas-Fort Worth)の「最もパワフルなビジネスリーダー500人(500 Most Powerful Business Leaders)」が含まれます。

「Adrian氏を取締役に迎えることができて感激しています」と、PRAグループ取締役会会長のSteve Fredrickson氏は述べました。「Adrian氏は、米国空軍で大尉を務めた後、複数の業界にわたる大規模なグローバル組織を変革する技術革新を推進し、実証的な成功を収めた経験豊富な上場企業の取締役であり、ビジネスリーダーです。エイドリアンのビジネスと技術に関する見識と専門知識は、当社が利益ある成長を促進するイニシアチブを支援するためにIT戦略と準備態勢を推進し続ける中で、取締役会と経営陣にとって非常に貴重なものとなるでしょう。」

「戦略的ビジネス・パートナーとしてPRAグループの優秀な取締役会に加わり、私の経験を活かして、PRAグループの継続的な成長と世界的な成功を支援できることを光栄に思います」と、Butler氏は述べました。

