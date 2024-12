Adrian Butler 獲選加入 PRA Group 董事會

Foot Locker 技術總監 Butler 在科技領域擁有超過 25 年的領導經驗,將為董事會帶來寶貴的專業知識

維珍尼亞州諾福克2024年12月18日 /美通社/ -- 全球不良貸款收購和催收的領導者 PRA Group, Inc. (納斯達克股票代碼:PRAA)今天宣佈,Adrian Butler 已獲選加入 PRA Group 董事會,任命將於 2025 年 1 月 1 日生效。

Butler 現任 Foot Locker, Inc. 技術總監 (CTO)。Foot Locker, Inc. 是一家全球領先的鞋類和服裝零售商,在北美、歐洲、亞洲、澳洲及紐西蘭等 26 個國家/地區擁有約 2,450 間零售店,並在中東和亞洲設有特許經營店。作為 Foot Locker 的技術總監,Butler 負責制定和推動公司在數碼、數據分析、供應鏈/銷售和全渠道體驗方面的技術戰略、創新和實施。在加入 Foot Locker 之前,Butler 曾擔任 Casey's General Stores, Inc. 的資訊總監,以及 Applebee's 和 IHOP 餐廳的母公司 Dine Brands Global, Inc. 的資訊科技高級副總裁兼資訊總監。此外,他還曾在 Target Corporation 的技術服務部門擔任副總裁。

Foot Locker 技術總監 Adrian Butler 已獲選加入 PRA Group 董事會,任命將於 2025 年 1 月 1 日生效。

Butler 是一位經驗豐富的企業領袖,除了在 PRA Group 董事會任職外,他還在其母校 Grambling University Foundation 和 Potbelly Corporation 等公司的董事會任職。他曾榮獲多項獎項和榮譽,包括《洛杉磯商業日報》的年度 CIO、《CIO 雜誌》的 CIO 100 強、《Computerworld》的 Premier 100 IT 領袖、Board Prospects 的 50 位傑出退伍軍人董事會成員以及達拉斯-沃斯堡 500 位最具影響力的商業領袖。

「我們熱烈歡迎 Adrian 加入董事會,」PRA Group 董事會主席 Steve Fredrickson 表示,「Adrian 是一位經驗豐富的上市公司董事會成員和商業領袖,曾任美國空軍上尉,在推動技術創新以改造多個行業的大型全球組織方面取得了卓越的成就。他的商業和技術見解和專業知識將成為董事會和管理層的寶貴資產,有助於我們繼續推進 IT 戰略和準備工作,以支持推動盈利增長的舉措。」

Butler 表示:「我很榮幸加入 PRA Group 實力雄厚的董事會,成為一名戰略業務合作夥伴,並貢獻我的經驗來支持公司在全球的持續增長和成功。」

關於 PRA Group

作為專門從事收購和催收不良貸款企業的環球龍頭企業,PRA Group, Inc. 將資金返回給銀行及其他債權人,協助擴展為美洲、歐洲和澳洲消費者提供的金融服務。PRA Group 在全球擁有數千名員工,與客戶緊密合作,協助他們解決債務問題。詳情請瀏覽 www.pragroup.com。

新聞媒體聯絡:

Elizabeth Kersey

傳播及公共政策高級副總裁

(757) 641-0558

[email protected]

投資者聯絡:

Najim Mostamand, CFA

投資者關係副總裁

(757) 431-7913

[email protected]

SOURCE PRA Group, Inc.