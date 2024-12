Adrian Butler fue electo para formar parte del Consejo Directivo de PRA Group

Butler, director general de recursos tecnológicos de Foot Locker, aporta sus más de 25 años de experiencia en liderazgo en todas las áreas de tecnología del Consejo

NORFOLK, Virginia, 19 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA), líder mundial en la adquisición y cobro de préstamos morosos, ha nombrado a Adrian Butler como director independiente de la empresa, a partir del 1.º de enero de 2025.

Adrian Butler, director general de recursos tecnológicos de Foot Locker ha sido elegido para formar parte del Consejo Directivo de PRA Group, a partir del 1.º de enero de 2025. (PRNewsfoto/PRA Group, Inc.)

Butler es el director general de recursos tecnológicos (CTO) de Foot Locker, Inc., líder mundial minorista de zapatos y ropa deportiva con aproximadamente 2.450 tiendas minoristas en 26 países de Norteamérica, Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda, y con una tienda autorizada en Medio Oriente y Asia. Como director general de recursos tecnológicos de Foot Locker, Butler es responsable de impulsar la estrategia, innovación y transferencia tecnológica a través de su cadena de suministro digital, de datos y análisis y de sus experiencias en comercialización y omnicanal. Antes de ocupar este puesto, fue director de informática en Casey's General Stores, Inc., y vicepresidente sénior de tecnología de la información y director de informática en Dine Brands Global, Inc., la empresa matriz de los restaurantes Applebee's y IHOP. También fue vicepresidente en la división de servicios tecnológicos de Target Corporation.

Además de prestar sus servicios en consejos directivos como los de Potbelly Corporation y Grambling University Foundation, su alma mater, Butler recibió numerosos premios y reconocimientos, incluidos el de Director General de Informática del Año en Los Angeles Business Journal, Director General de Informática de Magazine's CIO 100, Líder de TI 100 Premier de Computerworld, Miembro del Consejo de Veteranos Militares de 50 Prospectos del Consejo que han hecho una gran Diferencia, y de los Líderes de los 500 Negocios más poderosos en Dallas-Fort Worth.

"Nos complace darle la bienvenida a Adrian al Consejo", afirmó Steve Fredrickson, presidente del consejo de PRA Group. "Adrian es miembro del consejo de la empresa con gran experiencia pública y es líder de negocios con éxito demostrado en innovaciones tecnológicas que han impulsado y transformado las grandes organizaciones globales de muchas industrias, después de fungir como capitán de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Sus ideas y experiencia en negocios y en tecnología son invaluables para el Consejo y para la gerencia, a medida que seguimos mejorando nuestra estrategia en TI y nuestra disposición para apoyar las iniciativas que impulsan el crecimiento rentable".

"Me siento honrado por pertenecer al talentoso Consejo de PRA Group como socio estratégico de negocios y contribuir con mi experiencia para apoyar su continuo crecimiento y éxito en todo el mundo", afirmó Butler.

Acerca de PRA Group

Como líder mundial en la adquisición y cobro de préstamos morosos, PRA Group, Inc. devuelve capital a bancos y otros acreedores para ayudar a ampliar los servicios financieros para consumidores en América, Europa y Australia. Con miles de empleados en todo el mundo, las empresas del PRA Group colaboran con los clientes para ayudarles a resolver sus deudas. Para más información, visite: www.pragroup.com.

