Adrian Butler, elegido miembro del Consejo de Administración de PRA Group

- Butler, director de Tecnología de Foot Locker, aporta al consejo más de 25 años de experiencia en todos los ámbitos de la tecnología

NORFOLK, Va., 18 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA), líder mundial en la adquisición y cobro de préstamos morosos, ha anunciado hoy que Adrian Butler ha sido elegido consejero independiente de la empresa, con efecto a partir del 1 de enero de 2025.

Foot Locker Chief Technology Officer Adrian Butler has been elected to the PRA Group Board of Directors, effective January 1, 2025.

Butler es el director de tecnología de Foot Locker, Inc. un minorista líder mundial de calzado y ropa con aproximadamente 2.450 tiendas minoristas en 26 países de Norteamérica, Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda, y una presencia de tiendas con licencia en Oriente Medio y Asia. Como director de tecnología de Foot Locker, Butler es responsable de impulsar la estrategia tecnológica, la innovación y la entrega a través de sus experiencias digitales, de datos y análisis, de cadena de suministro/comercialización y omnicanal. Antes de ocupar este cargo, fue director de información en Casey's General Stores, Inc. y vicepresidente sénior de tecnología de la información y director de información en Dine Brands Global, Inc. la empresa matriz de los restaurantes Applebee's e IHOP. También fue vicepresidente de la división de servicios tecnológicos de Target Corporation.

Además de formar parte de consejos como el de Potbelly Corporation y la Fundación de la Universidad de Grambling, su alma mater, Butler ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre ellos el CIO del año de Los Angeles Business Journal, el CIO 100 de CIO Magazine, el Premier 100 IT Leaders de Computerworld, el 50 Military Veteran Board Members Making a Difference de Board Prospects y el 500 Most Powerful Business Leaders de Dallas-Fort Worth.

«Estamos encantados de dar la bienvenida a Adrian al consejo», declaró Steve Fredrickson, presidente del Consejo de PRA Group. «Adrian es un experimentado miembro del consejo de administración de una empresa pública y un líder empresarial con un éxito demostrado a la hora de impulsar innovaciones tecnológicas para transformar grandes organizaciones globales en múltiples sectores tras servir como capitán en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Sus conocimientos y experiencia en negocios y tecnología serán muy valiosos para la Junta y la gestión a medida que continuamos avanzando en nuestra estrategia y preparación de TI en apoyo de iniciativas que impulsan el crecimiento rentable».

«Me siento honrado de unirme al talentoso Consejo de PRA Group como socio empresarial estratégico y aportar mi experiencia para apoyar su crecimiento y éxito continuos en todo el mundo», declaró Butler.

Acerca de PRA Group

Como líder mundial en la adquisición y cobro de préstamos morosos, PRA Group, Inc. devuelve capital a bancos y otros acreedores para ayudar a ampliar los servicios financieros a los consumidores de América, Europa y Australia. Con miles de empleados en todo el mundo, las empresas de PRA Group colaboran con los clientes para ayudarles a resolver sus deudas. Para más información, visite www.pragroup.com .

