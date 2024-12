Adrian Butler est élu au conseil d'administration du groupe PRA

Directeur de la technologie chez Foot Locker, M. Butler apporte au conseil d'administration plus de 25 ans d'expérience en matière de leadership dans tous les domaines de la technologie.

NORFOLK, Virginie, 18 décembre 2024 /PRNewswire/ -- PRA Group, Inc. (Nasdaq : PRAA), leader mondial dans le domaine de l'acquisition et du recouvrement de prêts non performants, a annoncé aujourd'hui qu'Adrian Butler a été élu administrateur indépendant de la société, à compter du 1er janvier 2025.

Foot Locker Chief Technology Officer Adrian Butler has been elected to the PRA Group Board of Directors, effective January 1, 2025.

M. Butler est directeur technique de Foot Locker, Inc, un des principaux détaillants mondiaux de chaussures et de vêtements, qui compte environ 2 450 magasins de détail dans 26 pays en Amérique du Nord, en Europe et Asie ainsi qu'Australie et en Nouvelle-Zélande, ainsi que des magasins sous licence au Moyen-Orient et en Asie. En tant que directeur technique de Foot Locker, M. Butler est responsable de la stratégie, de l'innovation et de la mise en œuvre de la technologie dans les domaines du numérique, des données et de l'analyse, de la chaîne d'approvisionnement/du merchandising et de l'expérience omnicanale. Il était auparavant directeur de l'information chez Casey's General Stores, Inc. et premier vice-président des technologies de l'information et directeur de l'information chez Dine Brands Global, Inc. la société mère des restaurants Applebee's et IHOP. Il a également été vice-président de la division des services technologiques de Target Corporation.

Outre ses fonctions au sein de conseils d'administration tels que Potbelly Corporation et Grambling University Foundation, son alma mater, M. Butler a reçu de nombreux prix et distinctions, dont le titre de responsable des technologies de l'information de l'année décerné par le Los Angeles Business Journal, le CIO 100 du CIO Magazine, le Premier 100 IT Leaders de Computerworld, le Board Prospects' 50 Military Veteran Board Members Making a Difference et le 500 Most Powerful Business Leaders in Dallas-Fort Worth.

« Nous sommes ravis d'accueillir Adrian au sein du conseil d'administration », a déclaré Steve Fredrickson, Président du conseil d'administration du groupe PRA. « Adrian est un membre expérimenté du conseil d'administration d'une société publique et un chef d'entreprise qui a su, après avoir été capitaine dans l'armée de l'air des États-Unis, conduire des innovations technologiques pour transformer de grandes organisations mondiales dans de multiples secteurs d'activité. Ses connaissances et son expertise dans le domaine des affaires et de la technologie seront précieuses pour le conseil d'administration et la direction alors que nous continuons à faire progresser notre stratégie et notre préparation en matière de technologies de l'information pour soutenir les initiatives qui favorisent une croissance rentable. »

« Je suis honoré de rejoindre le talentueux conseil d'administration de PRA Group en tant que partenaire commercial stratégique et d'apporter mon expérience pour soutenir sa croissance continue et sa réussite dans le monde entier », a déclaré M. Butler.

À propos de PRA Group

En tant que chef de file mondial dans l'acquisition et le recouvrement de prêts non performants, PRA Group, Inc. restitue du capital aux banques et autres créanciers afin de contribuer à l'expansion des services financiers pour les consommateurs en Amérique, en Europe et en Australie. Les sociétés de PRA Group, qui comptent des milliers d'employés dans le monde entier, collaborent avec les clients pour les aider à résoudre leurs dettes. Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.pragroup.com.

Contact pour la presse :

Elizabeth Kersey

première vice-présidente, communications et politique publique

(757) 641-0558

[email protected]

Contact pour les investisseurs :

Najim Mostamand, CFA

Vice-président des relations avec les investisseurs

(757) 431-7913

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2583554/Adrian_Butler.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/819349/PRA_Logo.jpg