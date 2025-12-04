Agentes Veeva AI agora disponíveis para aumentar a produtividade e a centralidade no cliente

A Veeva AI entrega IA específica para o setor na próxima fase das ciências da vida

PLEASANTON, Califórnia, 4 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em um marco importante para a Veeva AI, a IA específica do setor para ciências da vida, a Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunciou hoje a disponibilidade de Agentes Veeva AI para Vault CRM e PromoMats. A Veeva AI na Plataforma Veeva Vault e agentes de IA especializados e avançados atuando em aplicações Veeva entregam IA prática com valor claro para o negócio. Agentes Veeva AI adicionais para as áreas clínica, regulatória, segurança, qualidade, médica e comercial estão planejados para lançamento ao longo de 2026.

"Com Agentes Veeva AI específicos para o setor atuando de forma integrada nas aplicações da Veeva, o setor de ciências da vida pode aumentar a produtividade, a centralidade no cliente e desenvolver novas formas de trabalho", disse Andy Han, vice-presidente sênior da Veeva AI. "Obrigado aos nossos clientes pela colaboração enquanto desenvolvemos rapidamente uma IA prática que pode ter um impacto significativo no setor."

Veeva AI agora disponível para Vault CRM

Agente de Texto Livre detecta e sinaliza possíveis problemas nas notas de chamadas para garantir precisão e conformidade. Com relatórios de chamadas mais detalhados, as empresas obtêm a vantagem de insights de clientes mais ricos e de maior qualidade.

detecta e sinaliza possíveis problemas nas notas de chamadas para garantir precisão e conformidade. Com relatórios de chamadas mais detalhados, as empresas obtêm a vantagem de insights de clientes mais ricos e de maior qualidade. O Agente de Voz habilita a entrada por voz no Vault CRM, tornando mais rápido e fácil para as equipes de campo capturar informações e ações de acompanhamento.

O Agente Pré-Chamada fornece insights e ações sugeridas a partir de dados, conteúdos, atividades e tendências relevantes que ajudam os representantes de campo a se prepararem para as chamadas.

Veeva AI agora disponível para PromoMats

O Agente de Verificação Rápida analisa o conteúdo utilizando diretrizes editoriais, de marca, mercado, canal e conformidade para identificar problemas antes da revisão médica, jurídica e regulatória (MLR).

analisa o conteúdo utilizando diretrizes editoriais, de marca, mercado, canal e conformidade para identificar problemas antes da revisão médica, jurídica e regulatória (MLR). Agente de Conteúdo fornece insights contextuais sobre textos e imagens de documentos, responde perguntas, resume conteúdos, analisa elementos visuais e utiliza o Agente de Verificação Rápida para auxiliar na revisão de documentos.

Os Agentes Veeva AI funcionam de forma integrada nas aplicações da Veeva e têm acesso direto e seguro a dados, documentos e fluxos de trabalho, operando dentro dos controles de acesso de usuários estabelecidos, permissões e trilhas de auditoria. Os clientes também podem configurar e expandir os Agentes de IA fornecidos pela Veeva e criar seus próprios agentes personalizados com a Veeva AI.

A Veeva Business Consulting oferece suporte para o design de processos de negócios e para a gestão de mudanças necessárias à medida que as empresas definem novos fluxos de negócios e processos entre usuários e agentes.

Para obter as informações mais recentes sobre a Veeva AI, os clientes podem acessar a Comunidade Veeva AI no Veeva Connect e participar da sessão de perguntas e respostas de amanhã para saber mais sobre a Veeva AI no Vault CRM.

O que o setor está dizendo sobre a Veeva AI

"Ao incorporar a IA em cada etapa da jornada do cliente — desde a forma como os profissionais recebem informações valiosas sobre nosso portfólio até como interagem com nossa força de campo — a Veeva AI está idealmente posicionada para nos apoiar em nossa missão de oferecer medicamentos que mudam vidas a pacientes em todo o mundo."

- Greg Meyers, vice-presidente executivo, diretor digital e tecnologia da Bristol Myers Squibb

"O que aprendemos como usuários de acesso antecipado é que o Agente de Verificação Rápida da Veeva AI aproxima a Moderna de um processo em que partes da MLR poderiam se tornar quase totalmente automatizadas. Essa é a visão — e agora podemos realmente ver como podemos chegar lá."

- Jason Benagh, diretor global de operações de marketing da Moderna

"A Vault CRM e os Agentes Veeva AI, como o Agente Pré-Chamada e o Agente de Voz, irão promover eficiências e permitir que a equipe de campo se concentre nas partes mais valiosas de seus trabalhos. É bom para os negócios, bom para os HCPs e excelente para os pacientes."

- Frank Armenante, diretor de sistemas de campo e projetos da Novo Nordisk

"A Veeva é um sistema crucial em nosso roteiro de transformação, e sempre foi. Ser capaz de compartilhar a inovação com a equipe de liderança e de introduzir a Veeva AI incorporada em nossas aplicações Veeva é importante para nós à medida que expandimos nossa parceria."

- Debbie Young, diretora de estratégia multicanal e insights de clientes da Otsuka Europe

"Estamos empolgados por usar o Agente de Texto Livre da Veeva AI como parte de nossa estratégia para desenvolver recursos de IA em nossos negócios. A Veeva AI nos permite obter insights mais profundos sobre os clientes para um engajamento mais eficaz no espaço de doenças raras."

- Kea Lingo, diretora de informação (CIO) da Crinetics

"A Accenture foi uma das primeiras parceiras da Veeva AI porque acreditamos que a abordagem exclusiva da Veeva, específica para o setor, aumentará de forma expressiva a produtividade nas ciências da vida. Com nossa profunda experiência em ciências da vida e comprovada capacidade de escalar a IA, estamos ansiosos para trabalhar juntos e garantir que os clientes obtenham valor prático da Veeva AI."

- Craig Robertson, diretor executivo sênior, Ciências da Vida Américas da Accenture

"Esperamos que os Agentes Veeva AI, como o Agente de Texto Livre e o Agente de Voz, promovam ganhos de eficiência e a captura de insights que podem ter um impacto transformador na forma como as equipes comerciais operarão no futuro. A EY está entusiasmada em apoiar as organizações nessa jornada rumo ao engajamento de clientes de última geração."

- Silvano Perrotta, sócio, Transformação Digital em Ciências da Vida da Ernst & Young AG

Sobre a Veeva Systems

A Veeva oferece a nuvem especializada para ciências da vida, com software, dados e consultoria empresarial. Comprometida com a inovação, excelência de produto e sucesso do cliente, a Veeva atende mais de 1.500 clientes, desde as maiores empresas biofarmacêuticas do mundo até biotecnologias emergentes. Como uma Public Benefit Corporation (corporação de benefício público), a Veeva está comprometida em equilibrar os interesses de todas as partes envolvidas, incluindo clientes, colaboradores, acionistas e os setores que atende. Para mais informações, acesse veeva.com.

Declarações Prospectivas da Veeva

Este comunicado contém declarações prospectivas sobre os produtos e serviços da Veeva e os resultados ou benefícios esperados com o uso de nossos produtos e serviços. Essas declarações baseiam-se em nossas expectativas atuais. Os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles apresentados neste comunicado, e não temos obrigação de atualizar tais declarações. Existem inúmeros riscos que podem impactar negativamente nossos resultados, incluindo os riscos e incertezas divulgados em nosso relatório Form 10-Q referente ao período encerrado em 31 de outubro de 2025, que você pode encontrar aqui (um resumo dos riscos que podem afetar nossos negócios está disponível nas páginas 33 e 34), bem como em nossos registros subsequentes junto à SEC, que podem ser acessados em sec.gov.

