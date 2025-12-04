Los agentes de Veeva AI ya están disponibles para elevar la productividad y la orientación al cliente

Veeva AI ofrece inteligencia artificial especializada en el sector para un nuevo capítulo en las ciencias biológicas

PLEASANTON, California, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Marcando un hito importante para Veeva AI, una IA específica para el sector de las ciencias biológicas, Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunció hoy la disponibilidad de Agentes de Veeva AI para Vault CRM y PromoMats. Veeva AI en la plataforma Veeva Vault y los agentes de IA avanzados y especializados que trabajan en las aplicaciones de Veeva ofrecen una IA práctica con un claro valor comercial. Se prevé el lanzamiento de nuevos agentes de Veeva AI para los ámbitos clínico, normativo, de seguridad, de calidad, médico y comercial a lo largo de 2026.

"Con los agentes de Veeva AI específicos para el sector trabajando de forma fluida en las aplicaciones de Veeva, la industria de las ciencias biológicas puede aumentar su productividad, centrarse más en el cliente y avanzar hacia nuevas formas de trabajo", afirmó Andy Han, vicepresidente sénior de Veeva AI. "Agradecemos a nuestros clientes por su colaboración a medida que desarrollamos a ritmo acelerado una IA práctica que puede tener un impacto significativo en la industria".

Veeva AI ahora disponible para Vault CRM

El Agente de texto libre detecta y marca posibles problemas en las notas de las llamadas para garantizar la precisión y el cumplimiento normativo. Con informes de llamadas más exhaustivos, las empresas se benefician de una información más completa y de mayor calidad sobre los clientes.

detecta y marca posibles problemas en las notas de las llamadas para garantizar la precisión y el cumplimiento normativo. Con informes de llamadas más exhaustivos, las empresas se benefician de una información más completa y de mayor calidad sobre los clientes. El Agente de voz permite la entrada de voz en Vault CRM, lo que facilita y agiliza a los equipos de campo la captura de información y el seguimiento de acciones.

permite la entrada de voz en Vault CRM, lo que facilita y agiliza a los equipos de campo la captura de información y el seguimiento de acciones. El Agente pre-llamada ofrece información y acciones sugeridas a partir de datos, contenido, actividad y tendencias relevantes que ayudan a los representantes de campo a prepararse para las llamadas.

Veeva AI ahora disponible para PromoMats

El Agente de verificación rápida analiza el contenido utilizando pautas editoriales, de marca, de mercado, de canal y de cumplimiento para abordar los problemas antes de la revisión médica, legal y normativa (MLR).

analiza el contenido utilizando pautas editoriales, de marca, de mercado, de canal y de cumplimiento para abordar los problemas antes de la revisión médica, legal y normativa (MLR). El Agente de contenido ofrece información contextualizada sobre el texto y las imágenes de los documentos, responde preguntas, resume contenidos, analiza elementos visuales y se basa en el Agente de verificación rápida como ayuda para la revisión de documentos.

Los agentes de Veeva AI trabajan de forma perfectamente integrada con las aplicaciones de Veeva y tienen acceso directo y seguro a datos, documentos y flujos de trabajo, y funcionan dentro de los controles de acceso de usuarios, permisos y registros de auditoría establecidos. Los clientes también pueden configurar y ampliar los agentes de inteligencia artificial proporcionados por Veeva y crear sus propios agentes personalizados con Veeva AI.

Veeva Business Consulting ofrece apoyo para el diseño de procesos de negocios y la gestión del cambio necesarios a medida que las empresas definen nuevos flujos de negocios y procesos entre usuarios y agentes.

Para consultar la información más reciente sobre Veeva AI, los clientes pueden visitar la Comunidad Veeva AI en Veeva Connect y unirse a la sesión de Preguntas y respuestas de mañana para saber más sobre Veeva AI en Vault CRM.

Qué dice la industria sobre Veeva AI

"Al integrar la IA en cada paso de la experiencia del cliente, desde la forma en que los profesionales reciben información valiosa sobre nuestra cartera hasta cómo interactúan con nuestro personal de campo, Veeva AI está perfectamente posicionada para ayudarnos en nuestra misión de proporcionar medicamentos que cambian la vida de pacientes de todo el mundo".

- Greg Meyers, vicepresidente ejecutivo y director de Tecnología y Digitalización de Bristol Myers Squibb

"Lo que hemos aprendido como usuarios de acceso anticipado es que el Agente de verificación rápida de Veeva AI acerca a Moderna a un proceso en el que algunas partes de MLR podrían llegar a ser casi totalmente automáticas. Ese es el objetivo; y ahora genuinamente podemos ver cómo podríamos alcanzarlo".

- Jason Benagh, director de Operaciones de Marketing Global de Moderna

"Vault CRM y los agentes de Veeva AI, como el Agente pre-llamada y el Agente de voz impulsarán la eficiencia y permitirán que el personal de campo se centre en las partes más valiosas de su trabajo. Es bueno para la empresa, bueno para los profesionales sanitarios y excelente para los pacientes".

- Frank Armenante, director de Sistemas de Campo y Proyectos de Novo Nordisk

"Veeva es un sistema fundamental en nuestro plan hacia la transformación y siempre lo ha sido. Poder compartir la innovación con el equipo directivo e introducir Veeva AI de forma integrada en nuestras aplicaciones de Veeva es importante para nosotros a medida que ampliamos nuestra colaboración".

- Debbie Young, directora de Estrategia Multicanal y Perspectiva del Cliente de Otsuka Europe

"Nos entusiasma poder usar el Agente de texto libre de Veeva AI como parte de nuestra estrategia hacia el desarrollo de capacidades de IA en nuestro negocio. Veeva AI nos permite comprender mejor a los clientes para lograr una interacción más eficaz en el ámbito de las enfermedades poco comunes".

- Kea Lingo, director de Información de Crinetics

"Accenture fue uno de los primeros socios de Veeva AI porque creemos que el enfoque único y específico para la industria de Veeva con respecto a la IA aumentará significativamente la productividad en las ciencias biológicas". Con nuestra amplia experiencia en ciencias biológicas y nuestra capacidad demostrada para escalar la IA, anticipamos con entusiasmo trabajar juntos para garantizar que los clientes obtengan un valor práctico de Veeva AI.

- Craig Robertson, director general sénior, Ciencias Biológicas para las Américas de Accenture

"Esperamos que los agentes de Veeva AI, como el Agente de texto libre y el Agente de voz, impulsen una mayor eficiencia y la obtención de información que pueda tener un impacto transformador en la forma en que los equipos comerciales operan en el futuro. En EY nos sentimos muy entusiasmados de apoyar a las organizaciones en esta ruta hacia la próxima generación de interacción con los clientes".

- Silvano Perrotta, socio, Transformación Digital de Ciencias Biológicas de Ernst & Young AG

Acerca de Veeva Systems

Veeva ofrece la nube industrial para las ciencias biológicas con software, datos y consultoría empresarial. Veeva, comprometida con la innovación, la excelencia de los productos y el éxito de los clientes, presta servicio a más de 1.500 clientes, desde las empresas biofarmacéuticas más grandes del mundo hasta las empresas biotecnológicas emergentes. Como empresa de beneficio público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, como los clientes, los empleados, los accionistas y las industrias a las que presta servicios. Para más información, visite veeva.com.

Declaraciones prospectivas de Veeva

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados del uso de nuestros productos y servicios. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los proporcionados en este comunicado y no tenemos obligación alguna de actualizar tales declaraciones. Existen numerosos riesgos que pueden afectar de forma negativa nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres descritos en nuestro informe presentado en el formulario 10-Q correspondiente al período finalizado el 31 de octubre de 2025, que puede consultarse aquí (en las páginas 33 y 34, se puede encontrar un resumen de los riesgos que pueden afectar nuestro negocio) y en nuestros documentos posteriores presentados ante la SEC, a los que puede acceder en sec.gov.

Contacto:|

Maria Scurry

Veeva Systems

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo_v2.jpg

FUENTE Veeva Systems