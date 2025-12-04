Veeva AI Agents jetzt verfügbar, um Produktivität und Kundenorientierung zu steigern

Veeva AI liefert branchenspezifische KI für das nächste Kapitel der Life Sciences

PLEASANTON, Kalifornien, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ --Ein wichtiger Meilenstein für Veeva AI, die branchenspezifische KI für Life Sciences: Veeva Systems (NYSE: VEEV) hat heute bekannt gegeben, dass Veeva AI Agents jetzt für Vault CRM und PromoMats verfügbar ist. Die KI von Veeva in der Veeva Vault-Plattform und die spezialisierten KI-Agenten, die in Veeva-Anwendungen arbeiten, bieten praktische KI mit klarem geschäftlichem Mehrwert. Weitere Veeva AI Agents für klinische, regulatorische, Sicherheits-, Qualitäts-, medizinische und kommerzielle Anwendungen sind für das Jahr 2026 geplant.

„Mit branchenspezifischen Veeva-KI-Agenten, die nahtlos in Veeva-Anwendungen integriert sind, kann die Life-Sciences-Branche ihre Produktivität und Kundenorientierung steigern und neue Arbeitsweisen einführen", erklärte Andy Han, leitender Vizepräsident bei Veeva AI. „Wir danken unseren Kunden für die Zusammenarbeit bei der raschen Entwicklung praktischer KI, die einen erheblichen Einfluss auf die Branche haben kann."

Veeva AI jetzt auch für Vault CRM verfügbar

Free Text Agent erkennt und markiert potenzielle Probleme in Gesprächsnotizen, um Genauigkeit und Compliance zu gewährleisten. Mit detaillierteren Berichten über Anrufe erhalten Unternehmen den Vorteil umfassenderer, hochwertigerer Kundeneinblicke.

erkennt und markiert potenzielle Probleme in Gesprächsnotizen, um Genauigkeit und Compliance zu gewährleisten. Mit detaillierteren Berichten über Anrufe erhalten Unternehmen den Vorteil umfassenderer, hochwertigerer Kundeneinblicke. Voice Agent ermöglicht die Spracheingabe für Vault CRM, sodass Außendienstmitarbeiter Informationen und Folgeaktionen schneller und einfacher erfassen können.

ermöglicht die Spracheingabe für Vault CRM, sodass Außendienstmitarbeiter Informationen und Folgeaktionen schneller und einfacher erfassen können. Pre-Call Agent bietet Einblicke und Handlungsvorschläge aus relevanten Daten, Inhalten, Aktivitäten und Trends, die den Außendienstmitarbeitern bei der Vorbereitung auf Anrufe helfen.

Veeva AI jetzt für PromoMats verfügbar

Quick Check Agent scannt Inhalte anhand von redaktionellen, Marken-, Markt-, Kanal- und Compliance-Richtlinien, um Probleme vor der medizinischen, rechtlichen und behördlichen (MLR) Überprüfung zu lösen.

scannt Inhalte anhand von redaktionellen, Marken-, Markt-, Kanal- und Compliance-Richtlinien, um Probleme vor der medizinischen, rechtlichen und behördlichen (MLR) Überprüfung zu lösen. Content Agent bietet kontextbezogene Einblicke in den Text und die Bilder von Dokumenten, beantwortet Fragen, fasst den Inhalt zusammen, analysiert Bildmaterial und greift auf den Quick Check Agent zurück, um die Überprüfung von Dokumenten zu unterstützen.

Veeva AI Agents funktionieren nahtlos in Veeva-Anwendungen und haben direkten, sicheren Zugriff auf Daten, Dokumente und Workflows und arbeiten innerhalb etablierter Benutzerzugriffskontrollen, Berechtigungen und Prüfpfade. Kunden können auch die von Veeva bereitgestellten AI Agents konfigurieren und erweitern und ihre eigenen benutzerdefinierten Agenten mit Veeva AI erstellen.

Veeva Business Consulting bietet Unterstützung bei der Gestaltung von Geschäftsprozessen und dem Änderungsmanagement, das erforderlich ist, wenn Unternehmen neue Geschäfts- und Prozessabläufe zwischen Benutzern und Agenten definieren.

Für die neuesten Informationen zu Veeva AI können Kunden die Veeva AI Community auf Veeva Connect besuchen und an der morgigen Fragerunde teilnehmen, um mehr über Veeva AI in Vault CRM zu erfahren.

Was die Branche über Veeva AI sagt

„Durch die Integration von KI in jeden Schritt der Customer Journey – von der Art und Weise, wie Fachleute wertvolle Informationen über unser Portfolio erhalten, bis hin zu ihrer Interaktion mit unseren Außendienstmitarbeitern – ist Veeva AI ideal positioniert, um uns bei unserer Mission zu unterstützen, Patienten weltweit lebensverändernde Medikamente zur Verfügung zu stellen."

- Greg Meyers, stellvertretender Geschäftsführer, Vorstand für Digitales und Technologie Bristol Myers Squibb

„Was wir als Early-Access-Anwender gelernt haben, ist, dass der Veeva AI Quick Check Agent Moderna einem Prozess näher bringt, bei dem Teile des MLR nahezu berührungsfrei werden könnten. Das ist die Vision – und jetzt können wir wirklich sehen, wie wir dorthin gelangen können."

- Jason Benagh, Direktor für globale Marketingaktivitäten Moderna

„Vault CRM und Veeva AI Agents wie Pre-call Agent und Voice Agent werden die Effizienz steigern und es dem Außendienst ermöglichen, sich auf die wertvollen Teile seiner Arbeit zu konzentrieren. Das ist gut für das Unternehmen, gut für die medizinischen Fachkräfte und gut für die Patienten."

- Frank Armenante, Direktor, Feldsysteme und Projekte Novo Nordisk

„Veeva ist ein wichtiges System auf unserer Transformations-Roadmap, und das war es schon immer. Die Möglichkeit, Innovation mit dem Führungsteam zu teilen und Veeva AI eingebettet in unsere Veeva-Anwendungen einzuführen, ist wichtig für uns, da wir unsere Partnerschaft ausbauen wollen."

- Debbie Young, Direktorin für Multichannel-Strategie und Customer Insights Otsuka Europe

„Wir freuen uns, den Veeva AI Free Text Agent als Teil unserer Strategie zum Aufbau von KI-Funktionen in unserem Unternehmen einzusetzen. Mit Veeva AI können wir unsere Kundschaft besser verstehen, um ein effektiveres Engagement im Bereich der seltenen Krankheiten zu erreichen."

- Kea Lingo, Leiterin der Informationsabteilung Crinetics

„Accenture war ein früher KI-Partner von Veeva, weil wir glauben, dass der einzigartige branchenspezifische KI-Ansatz von Veeva die Produktivität in den Life Sciences erheblich steigern wird. Mit unserer tiefgreifenden Expertise in den Life Sciences und unserer bewährten Fähigkeit, KI zu skalieren, freuen wir uns auf die Zusammenarbeit, um sicherzustellen, dass die Kunden praktischen Nutzen aus Veeva AI ziehen."

- Craig Robertson, Geschäftsführender Direktor, Life Sciences Americas Accenture

„Wir gehen davon aus, dass Veeva AI Agents wie Free Text Agent und Voice Agent zu Effizienzsteigerungen und zur Erfassung von Erkenntnissen führen werden, die einen transformativen Einfluss darauf haben können, wie kaufmännische Teams in Zukunft arbeiten werden. EY freut sich darauf, Unternehmen auf diesem Weg zur nächsten Generation der Kundenbindung zu unterstützen."

- Silvano Perrotta, Partner, Life Sciences Digital Transformation Ernst & Young AG

Informationen zu Veeva Systems

Veeva bietet die Branchen-Cloud für Life Sciences mit Software, Daten und Unternehmensberatung. Veeva steht für Innovation, Produktexzellenz sowie Kundenerfolg und betreut mehr als 1500 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Firmen. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Interessengruppen, einschließlich der Kundschaft, der Beschäftigten, der Aktionäre und der Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva sowie den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung getätigten Angaben abweichen und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den am 31. Oktober 2025 endenden Zeitraum, das Sie hier finden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 33 und 34), und in unseren späteren SEC-Einreichungen, die Sie unter sec.gov einsehen können, offengelegt sind.

Kontakt:|

Maria Scurry

Veeva Systems

[email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo_v2.jpg