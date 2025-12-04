Les agents de Veeva AI sont désormais disponibles pour accroître la productivité et la centralité client

Veeva AI fournit une IA spécifique à l'industrie pour le prochain chapitre des sciences de la vie

PLEASANTON, Californie, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Lors d'une étape majeure pour Veeva AI, l'IA spécifique à l'industrie des sciences de la vie, Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui la disponibilité des agents de Veeva AI pour for Vault CRM et PromoMats. Veeva AI, intégré dans la plateforme Veeva Vault, et les agents IA spécialisés et profonds, fonctionnant dans les applications Veeva, offrent une IA pratique avec une valeur commerciale évidente. D'autres agents de Veeva AI pour les applications cliniques, réglementaires, de sécurité, de la qualité, médicales et commerciales devraient être lancés au cours de l'année 2026.

« Grâce aux agents de Veeva AI spécifiques à l'industrie qui fonctionnent de manière transparente dans les applications Veeva, l'industrie des sciences de la vie peut accroître sa productivité, centrer ses efforts sur le client et évoluer vers de nouvelles méthodes de travail », a déclaré Andy Han, vice-président senior de Veeva AI. « Merci à nos clients pour leur collaboration, alors que nous mettons au point rapidement une IA pratique capable d'avoir un impact significatif sur l'industrie. »

Veeva AI est désormais disponible pour Vault CRM

L'agent de texte libre détecte et signale les problèmes potentiels dans les notes d'appel afin de garantir l'exactitude et la conformité. Grâce à des rapports d'appels plus détaillés, les entreprises bénéficient d'informations plus détaillées et de meilleure qualité à propos de leurs clients.

détecte et signale les problèmes potentiels dans les notes d'appel afin de garantir l'exactitude et la conformité. Grâce à des rapports d'appels plus détaillés, les entreprises bénéficient d'informations plus détaillées et de meilleure qualité à propos de leurs clients. L'agent vocal permet la saisie vocale pour Vault CRM afin que les équipes sur le terrain puissent saisir plus rapidement et plus facilement les informations et les actions de suivi.

permet la saisie vocale pour Vault CRM afin que les équipes sur le terrain puissent saisir plus rapidement et plus facilement les informations et les actions de suivi. L'agent de préparation aux appels fournit des informations et des suggestions d'actions à partir de données, de contenus, d'activités et de tendances pertinents qui aident les représentants sur le terrain à se préparer aux appels.

Veeva AI désormais disponible pour PromoMats

L'agent de vérification rapide analyse le contenu à l'aide de directives relatives à la rédaction, à la marque, au marché, au canal et à la conformité afin de résoudre les problèmes avant l'examen médical, juridique et réglementaire.

analyse le contenu à l'aide de directives relatives à la rédaction, à la marque, au marché, au canal et à la conformité afin de résoudre les problèmes avant l'examen médical, juridique et réglementaire. L'agent de contenu fournit des informations contextuelles sur le texte et les images des documents, répond aux questions, résume le contenu, analyse les éléments visuels et fait appel à l'agent de vérification rapide pour faciliter l'examen des documents.

Les agents de Veeva AI fonctionnent de manière intégrée dans les applications de Veeva et ont un accès direct et sécurisé aux données, aux documents et aux flux de travail. Ils opèrent dans les cadre établis des contrôles d'accès utilisateur, des autorisations et des pistes de vérification. Les clients peuvent également configurer et étendre les agents IA fournis par Veeva et créer leurs propres agents personnalisés avec Veeva AI.

Veeva Business Consulting apporte son soutien à la conception des processus d'entreprise et à la gestion du changement, nécessaires lorsque les entreprises définissent de nouveaux flux d'activités et de processus entre les utilisateurs et les agents.

Pour obtenir les dernières informations sur Veeva AI, les clients peuvent consulter le site Veeva AI Community sur Veeva Connect et participer à la séance de questions-réponses de demain pour en savoir plus sur Veeva AI dans Vault CRM.

Témoignages de l'industrie à propos de Veeva AI

« En intégrant l'IA à chaque étape du parcours client - de la façon dont les praticiens reçoivent des informations précieuses sur notre portefeuille à la façon dont ils s'engagent avec notre équipe de terrain - Veeva AI est idéalement positionné pour nous soutenir dans notre mission visant à fournir des médicaments qui changent la vie des patients du monde entier. »

- Greg Meyers, vice-président exécutif, responsable du numérique et de la technologie Bristol Myers Squibb

« Ce que nous avons appris en tant qu'utilisateur précoce, c'est que l'agent de vérification rapide de Veeva AI rapproche Moderna d'un processus dans lequel certaines parties de l'examen médical, juridique et réglementaire pourraient devenir presque sans contact. Telle est la vision - et maintenant nous pouvons réellement voir comment nous pouvons y parvenir. »

- Jason Benagh, directeur des opérations marketing mondiales Moderna

« Les agents de Vault CRM et de Veeva AI, tels que l'agent de préparation aux appels et l'agent vocal, nous permettront de gagner en efficacité et de nous concentrer sur les aspects les plus importants de notre travail sur le terrain. C'est bénéfique pour l'entreprise, pour les professionnels de la santé et pour les patients. »

- Frank Armenante, directeur des systèmes et projets de terrain Novo Nordisk

« Veeva est un système essentiel sur notre feuille de route de transformation et il l'a toujours été. Pouvoir partager l'innovation avec l'équipe dirigeante et introduire Veeva AI dans nos applications Veeva est important pour nous dans le cadre de l'extension de notre partenariat. »

- Debbie Young, directrice de la stratégie multicanal et de la connaissance du client Otsuka Europe

« Nous sommes ravis de pouvoir utiliser l'agent de texte libre Veeva AI dans le cadre de notre stratégie visant à intégrer des capacités d'IA dans notre entreprise. Veeva AI nous permet d'obtenir des informations plus approfondies sur les clients pour un engagement plus efficace dans le domaine des maladies rares. »

- Kea Lingo, directeur de l'information Crinetics

« Accenture a été l'un des premiers partenaires de Veeva AI car nous sommes convaincus que l'approche unique de Veeva en matière d'IA, spécifique à l'industrie, augmentera considérablement la productivité dans le domaine des sciences de la vie. Grâce à notre expertise approfondie dans le domaine des sciences de la vie et à notre capacité éprouvée à faire évoluer l'IA, nous sommes impatients de travailler ensemble pour offrir aux clients une valeur pratique de Veeva AI. »

- Craig Robertson, directeur général principal, Life Sciences Americas Accenture

« Nous nous attendons à ce que les agents de Veeva AI, tels que l'agent de texte libre et l'agent vocal, génèrent des gains d'efficacité et la saisie d'informations susceptibles d'avoir un impact transformateur sur la façon dont les équipes commerciales fonctionneront à l'avenir. EY se réjouit d'accompagner les organisations dans ce voyage vers l'engagement client de nouvelle génération. »

- Silvano Perrotta, associé, Life Sciences Digital Transformation Ernst & Young AG

À propos de Veeva Systems

Veeva fournit le cloud sectoriel aux sciences de la vie avec des logiciels, des données et des conseils commerciaux. Attachée à l'innovation, à l'excellence de ses produits et à la réussite de ses partenaires, la société Veeva répond aux besoins de plus de 1 500 clients, des plus grandes sociétés biopharmaceutiques mondiales aux entreprises biotechnologiques émergentes. Véritable société d'utilité publique, Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes avec lesquelles elle collabore : clients, salariés, actionnaires et industries. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site veeva.com.

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva, ainsi que les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés dans le présent communiqué, et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, y compris les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le 31 octobre 2025, que vous pouvez consulter ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités se trouve aux pages 33 et 34), et dans nos documents déposés ultérieurement auprès de la SEC, que vous pouvez consulter sur sec.gov.

Contact :|

Maria Scurry

Veeva Systems

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo_v2.jpg