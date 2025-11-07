AgroFresh anuncia novas parcerias em imagem com IA e análise de pomares com Aerobotics e Neolithics

Integração reforça o FreshCloud como o ecossistema digital de qualidade mais conectado do setor

FILADÉLFIA, 7 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A AgroFresh Solutions, Inc., líder global em soluções de frescor pós-colheita, continua a expandir seu ecossistema digital FreshCloud™ por meio de duas parcerias estratégicas globais. As colaborações com a Aerobotics, líder em análises de pomares e centrais de embalagem, e a Neolithics™, pioneira em inspeção de qualidade com inteligência artificial, posicionam o FreshCloud como a plataforma digital mais completa para gestão da qualidade de produtos frescos e da cadeia de suprimentos no setor de hortifrúti.

Ao agregar dados em tempo real de múltiplas fontes, o FreshCloud oferece mais opções em cada etapa da cadeia de suprimentos de produtos frescos para medições de qualidade digitalmente integradas. Aproveitando suas parcerias existentes com os inovadores em sensores Rubens Technologies, Strella e Escavox, a AgroFresh continua a expandir sua plataforma de sensores conectados para gestão pós-colheita. Esse ecossistema em expansão capacita produtores, embaladores e varejistas a tomarem decisões mais rápidas e fundamentadas em dados, com o objetivo de reduzir desperdícios, melhorar a qualidade e aumentar o potencial de lucro.

"AgroFresh está comprometida em construir a plataforma digital mais holística e conectada para produtos frescos", afirmou Bradford Warner, chefe de Soluções Digitais da AgroFresh. "Com a integração de parceiros como Aerobotics e Neolithics, o FreshCloud agora conecta a inteligência do pomar à central de embalagem como nunca antes."

Dados precisos de produtividade com TrueFruit® da Aerobotics

A parceria da AgroFresh com a Aerobotics integra diversos módulos TrueFruit® ao FreshCloud™, proporcionando inteligência de pomar e central de embalagem com IA. Usando visão computacional e análise com IA de imagens capturadas por smartphones, a Aerobotics permite que os produtores possam:

Medir com precisão e objetividade o tamanho, a cor e a qualidade das frutas.

Melhorar o planejamento da colheita com previsões precisas de tamanho, detecção de imperfeições e modelos de classificação por cor.

Monitorar a qualidade com medições padronizadas, do pomar à central de embalagem.

Visualizar os dados de produtividade em um só lugar para decisões informadas que aumentam os volumes embalados em média de 1 a 5%, proporcionando mais de 10 vezes o retorno sobre o investimento para clientes comerciais.

"A Aerobotics sempre teve como foco capacitar produtores e embaladores com dados de produtividade altamente precisos", disse James Paterson, CEO da Aerobotics. "Estamos empolgados em fazer parceria com a AgroFresh, como um líder fundamental em nosso setor, para oferecer o TrueFruit® a mais clientes e combinar o poder da nossa tecnologia com o FreshCloud™. Juntas, essas soluções estendem de forma integrada os insights do pomar para a etapa pós-colheita, proporcionando continuidade dos dados e aprimorando as decisões em toda a cadeia de valor."

Controle de qualidade de última geração com Neolithics

Com a Neolithics integrada ao FreshCloud da AgroFresh, os embaladores têm acesso a uma tecnologia que oferece garantia de qualidade compatível com a velocidade e a escala da central de embalagem moderna, transformando a inspeção em uma fonte de confiança em vez de risco. Imagem com tecnologia de IA da Neolithics:

Oferece inspeção de alto desempenho, desde um quilograma por minuto para frutas vermelhas até mais de seis toneladas por hora para abacates, escaneando cada unidade quanto à qualidade interna e externa.

Mede parâmetros essenciais como brix, acidez e matéria seca, enquanto detecta defeitos ocultos internos e superficiais.

Conclui esse processo sem destruir uma única fruta, com precisão superior a 90%.

"Queremos capacitar os clientes a proteger seus produtos por meio de inspeções de qualidade em grande escala e não destrutivas, reduzindo o desperdício e criando maior transparência do campo à prateleira", disse Kate Murray, CEO da Neolithics. "Estamos empolgados em integrar com a AgroFresh e seu ecossistema FreshCloud para concretizar nossa visão compartilhada de uma cadeia alimentar mais sustentável e transparente."

Descubra como a AgroFresh e seus parceiros estão promovendo a inovação digital com qualidade conectando-se conosco por meio do formulário de contato.

Sobre a AgroFresh

A AgroFresh é líder global em soluções de qualidade e frescor pós-colheita, dedicada a melhorar a qualidade e prolongar a vida útil de produtos frescos, ao mesmo tempo em que reduz a perda e o desperdício de alimentos. Com mais de 40 anos de inovação, a AgroFresh enfrenta os desafios da cadeia de suprimentos por todos os ângulos, oferecendo um conjunto completo de soluções integradas para armazenamento, linha de embalagem e ferramentas digitais. A AgroFresh capacita produtores, embaladores e varejistas a oferecer produtos frescos, de qualidade e sustentáveis, do momento da colheita até a casa do consumidor. Saiba mais em www.agrofresh.com.

Sobre a Aerobotics

Impulsionado pela tecnologia de visão computacional líder da Aerobotics, o TrueFruit® é um conjunto completo de ferramentas de IA que ajuda empresas frutícolas a medir e estimar sua produtividade com mais precisão. O TrueFruit® utiliza imagens captadas por smartphones e aprendizado de máquina para dimensionar e classificar frutas com precisão, fornecendo medições objetivas e exatas que auxiliam na previsão e estimativa de safra. O TrueFruit® é utilizado pelas principais empresas frutícolas em todo o mundo, ajudando a melhorar os resultados de embalagem e a aumentar os retornos. Saiba mais em aerobotics.com.

Sobre a Neolithics

A Neolithics™ é uma empresa agri-tech de IA que utiliza ciência avançada dos alimentos e tecnologia de detecção óptica para revolucionar a inspeção de produtos frescos. Inspirada pelo período Neolítico, o marco inicial da agricultura, a Neolithics traz esse mesmo espírito de transformação para os sistemas alimentares modernos. Sua tecnologia principal, presente nos dispositivos Neolithics Light, utiliza IA e sensores ópticos para realizar análises de qualidade rápidas, precisas e não destrutivas em tempo real, contribuindo para a redução do desperdício de alimentos, garantia da segurança alimentar e aumento da eficiência em ambientes de produção. Saiba mais em www.neolithics.ai.

