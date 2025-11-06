AgroFresh annonce de nouveaux partenariats avec Aerobotics et Neolithics pour l'imagerie et l'analyse des vergers à l'aide de l'IA
Nov 06, 2025, 14:24 ET
L'intégration renforce FreshCloud en tant qu' écosystème de qualité numérique le plus connecté de l'industrie
PHILADELPHIE, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- AgroFresh Solutions, Inc., un leader mondial des solutions de fraîcheur post-récolte, continue d'étendre son FreshCloud™ écosystème numérique grâce à deux partenariats stratégiques mondiaux. Les collaborations avec Aerobotics, un leader dans l'analyse des vergers et des installations de conditionnement, et Neolithics™, un pionnier de l'inspection de la qualité alimentée par l'IA, permettent à FreshCloud de devenir la plateforme numérique de gestion de la qualité des produits et de la chaîne d'approvisionnement la plus complète dans l'industrie des produits frais.
En agrégeant des données en temps réel provenant de sources multiples, FreshCloud offre davantage d'options à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement en produits frais pour des mesures de qualité intégrées numériquement. S'appuyant sur ses partenariats existants avec les innovateurs de capteurs Rubens Technologies, Strella et Escavox, AgroFresh continue d'élargir sa plateforme de capteurs connectés pour la gestion post-récolte. Cet écosystème en pleine expansion permet aux producteurs, aux conditionneurs et aux détaillants de prendre plus rapidement des décisions fondées sur des données afin de réduire les déchets, d'améliorer la qualité et d'augmenter le potentiel de profit.
« AgroFresh s'engage à construire la plateforme numérique la plus holistique et la plus connectée dans le domaine des produits frais », déclare Bradford Warner, responsable des solutions numériques chez AgroFresh. « En intégrant des partenaires tels qu'Aerobotics et Neolithics, FreshCloud relie désormais l'intelligence du verger à celle des installations de conditionnement comme jamais auparavant. »
Données de rendement précises avec TrueFruit® by Aerobotics
Le partenariat d'AgroFresh avec Aerobotics intègre plusieurs modules TrueFruit® dans FreshCloud™, offrant une intelligence du verger et des installations de conditionnement alimentée par l'IA. Grâce à la vision artificielle et à l'analyse de l'imagerie des smartphones par l'IA, Aerobotics permet aux cultivateurs :
« Aerobotics a toujours eu pour objectif de permettre aux producteurs et aux emballeurs d'obtenir des rendements très précis », déclare James Paterson, CEO d'Aerobotics. « Nous sommes ravis de nous associer à AgroFresh, en tant que leader clé de notre secteur, pour offrir TrueFruit® à davantage de clients et combiner la puissance de notre technologie avec FreshCloud™. Ensemble, ces solutions permettent d'étendre de manière transparente les connaissances du verger à l'étape post-récolte, en assurant la continuité des données et en optimisant les décisions tout au long de la chaîne de valeur. »
Contrôle de qualité de nouvelle génération avec Neolithics
Avec Neolithics intégré au FreshCloud d'AgroFresh, les emballeurs ont accès à une technologie qui fournit une assurance qualité à la hauteur de la vitesse et de l'échelle des installations de conditionnement moderne, transformant l'inspection en une source de confiance plutôt que de risque. L'imagerie de Neolithics alimentée par l'IA :
« Nous voulons permettre à nos clients de protéger leurs produits grâce à des inspections de qualité non destructives et en grand volume, en réduisant les déchets et en créant une plus grande transparence du champ au rayon », déclare Kate Murray, CEO de Neolithics. « Nous sommes ravis d'intégrer AgroFresh et son écosystème FreshCloud pour concrétiser notre vision commune d'une chaîne alimentaire plus durable et plus transparente. »
Découvrez comment AgroFresh et ses partenaires font progresser l'innovation en matière de qualité numérique en nous contactant par le biais du formulaire de contact.
À propos d'AgroFresh
AgroFresh est un leader mondial des solutions de qualité et de fraîcheur post-récolte, qui se consacre à l'amélioration de la qualité et à l'allongement de la durée de conservation des produits frais, tout en réduisant les pertes et les déchets alimentaires. Avec plus de 40 ans d'innovation, AgroFresh relève les défis de la chaîne d'approvisionnement sous tous les angles, en offrant une gamme complète de solutions intégrées de stockage, de lignes d'emballage et de solutions numériques. AgroFresh permet aux producteurs, aux emballeurs et aux détaillants de fournir des produits frais, de qualité et durables, de la récolte à la maison. Pour en savoir plus, consultez le site www.agrofresh.com.
À propos d'Aerobotics
Basé sur la vision artificielle d'Aerobotics, TrueFruit® est une suite complète d'outils d'intelligence artificielle permettant aux entreprises fruitières de mieux mesurer et estimer leur rendement. TrueFruit® utilise l'imagerie des smartphones et l'apprentissage automatique pour calibrer et classer les fruits avec précision, fournissant des mesures précises et objectives pour aider à la prévision et à l'estimation. TrueFruit® est utilisé par les principales entreprises fruitières dans le monde entier, ce qui permet d'améliorer les emballages et d'accroître les bénéfices. Pour en savoir plus, consultez le site aerobotics.com.
À propos de Neolithics
Neolithics™ est une entreprise d'agri-technologie de l'IA qui s'appuie sur une science alimentaire avancée et une technologie de détection optique pour révolutionner l'inspection des produits frais. Nommé d'après la période néolithique, l'aube de l'agriculture, Neolithics apporte le même esprit de transformation aux systèmes alimentaires modernes. Sa technologie phare, utilisée par les appareils Neolithics Light, utilise l'IA et des capteurs optiques pour fournir une analyse de qualité rapide, précise et non destructive en temps réel, contribuant ainsi à réduire le gaspillage alimentaire, à garantir la sécurité alimentaire et à améliorer l'efficacité dans tous les environnements de production. Pour en savoir plus, consultez le site www.neolithics.ai.
