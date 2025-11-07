AgroFresh kündigt neue KI-gestützte Bild- und Obstplantagenanalyse-Partnerschaften mit Aerobotics und Neolithics an

Integration stärkt FreshCloud als das am besten vernetzte digitale Qualitätsökosystem der Branche

PHILADELPHIA, 7. November 2025 /PRNewswire/ -- AgroFresh Solutions, Inc., ein weltweit führender Anbieter von Frischelösungen nach der Ernte, baut sein FreshCloud™ digitales Ökosystem durch zwei strategische globale Partnerschaften weiter aus. Durch die Zusammenarbeit mit Aerobotics, einem führenden Unternehmen für Obstplantagen- und Packhausanalyse, sowie Neolithics™, einem Pionier im Bereich der KI-gestützten Qualitätsprüfung, wird FreshCloud zur umfassendsten digitalen Plattform für das Qualitäts- und Lieferkettenmanagement in der Frischwarenbranche.

Durch die Zusammenführung von Echtzeitdaten aus verschiedenen Quellen bietet FreshCloud mehr Möglichkeiten für digital integrierte Qualitätsmessungen auf jeder Stufe der Frischwaren-Lieferkette. Aufbauend auf seinen bestehenden Partnerschaften mit den Sensorinnovatoren Rubens Technologies, Strella und Escavox baut AgroFresh seine vernetzte Sensorplattform für das Nacherntemanagement weiter aus. Dieses wachsende Ökosystem ermöglicht Erzeugern, Verpackern sowie Einzelhändlern, schnellere, datengestützte Entscheidungen zu treffen, um Abfälle zu reduzieren, die Qualität zu verbessern und das Gewinnpotenzial zu steigern.

„AgroFresh hat sich zum Ziel gesetzt, die ganzheitlichste und am besten vernetzte digitale Plattform für Frischprodukte aufzubauen", so Bradford Warner, Leiter Digitale Lösungen bei AgroFresh. „Durch die Integration von Partnern wie Aerobotics und Neolithics verbindet FreshCloud nun die Intelligenz von Obstplantagen mit der von Lagerhallen wie nie zuvor."

Genaue Ertragsdaten mit TrueFruit® von Aerobotics

Die Partnerschaft von AgroFresh mit Aerobotics integriert mehrere TrueFruit®-Module in FreshCloud™, die KI-gestützte Analysen für Obstplantagen und Packhäuser bieten. Mithilfe von Computer Vision und KI-Analyse von Smartphonebildern ermöglicht Aerobotics Erzeugern:

Die Größe, Farbe und Qualität der Früchte genau und objektiv zu messen.

Die Ernteplanung durch präzise Größenprognosen, Erkennung von Schönheitsfehlern und Farbsortiermodelle zu verbessern.

Die Qualität mit standardisierten Messungen von der Obstplantage bis zum Packhaus zu überwachen.

Ertragsdaten zentral einzusehen, um fundierte Entscheidungen zu treffen, die den marktfähigen Ernteertrag im Durchschnitt um 1 bis 5 % steigern und gewerblichen Kunden eine mehr als zehnfache Kapitalrendite ermöglichen

„Aerobotics hat sich schon immer darauf konzentriert, Erzeuger und Verpacker mit hochpräzisen Ertragsdaten zu versorgen", sagte James Paterson, Geschäftsführer von Aerobotics. „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit AgroFresh, einem der führenden Unternehmen unserer Branche, um TrueFruit® mehr Kunden anzubieten und die Leistungsfähigkeit unserer Technologie mit FreshCloud™ zu kombinieren. Gemeinsam ermöglichen diese Lösungen einen nahtlosen Übergang von der Obstplantage in die Nacherntephase, wodurch die Kontinuität der Daten gewährleistet und die Entscheidungsfindung in der gesamten Wertschöpfungskette verbessert wird.

Qualitätskontrolle der nächsten Generation mit Neolithics

Durch die Integration von Neolithics in FreshCloud haben Verpacker Zugang zu einer Technologie, die Qualitätssicherung in der Geschwindigkeit und im Umfang moderner Packhäuser ermöglicht und Qualitätsprüfung zu einer Quelle der Sicherheit statt eines Risikofaktors macht. KI-gestützte Bildgebung von Neolithics:

Ermöglicht eine Inspektion mit hohem Durchsatz, von einem Kilogramm pro Minute für Beeren bis zu über sechs Tonnen pro Stunde für Avocados, wobei jede einzelne Frucht auf innere und äußere Qualität geprüft wird.

Misst wichtige Parameter wie Brix, Säuregehalt sowie Trockensubstanz und erkennt gleichzeitig versteckte innere und oberflächliche Defekte.

Schließt diesen Vorgang ab, ohne ein einziges Stück Obst zu zerstören, und das mit einer Genauigkeit von über 90 %.

„Wir wollen unseren Kunden ermöglichen, ihre Produkte durch hochvolumige, zerstörungsfreie Qualitätskontrollen zu schützen, indem wir Abfall reduzieren und eine größere Transparenz vom Feld bis zum Regal schaffen", so Kate Murray, Geschäftsführerin von Neolithics. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit AgroFresh und ihrem FreshCloud-Ökosystem, um unsere gemeinsame Vision einer nachhaltigeren, transparenteren Lebensmittelkette zu verwirklichen."

Informationen zu AgroFresh

AgroFresh ist ein weltweit führender Anbieter von Qualitäts- und Frischelösungen für die Nachernte, der sich für die Verbesserung der Qualität und die Verlängerung der Haltbarkeit von Frischprodukten einsetzt sowie gleichzeitig Lebensmittelverluste und -abfälle reduziert. AgroFresh blickt auf mehr als 40 Jahre Innovation zurück und stellt sich den Herausforderungen der Lieferkette aus allen Blickwinkeln. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an integrierten Lager-, Verpackungs- und digitalen Lösungen. AgroFresh versetzt Erzeuger, Verpacker und Einzelhändler in die Lage, frische, hochwertige und nachhaltige Qualitätsprodukte von der Ernte bis nach Hause zu liefern. Weitere Informationen finden Sie auf www.agrofresh.com.

Informationen zu Aerobotics

TrueFruit® ist eine umfassende, auf der branchenführenden Computer Vision von Aerobotics basierende Suite von KI-Tools, die Obstunternehmen dabei helfen, ihre Erträge besser zu messen und zu schätzen. TrueFruit® nutzt Smartphonebilder sowie maschinelles Lernen, um die Größe und Qualität von Früchten genau zu bestimmen, um so präzise und objektive Messungen zur Unterstützung von Prognosen und Schätzungen bereitzustellen. Führende Obstunternehmen weltweit setzen TrueFruit® ein, um den marktfähigen Ernteertrag und den wirtschaftlichen Nutzen zu steigern. Weitere Informationen finden Sie auf aerobotics.com.

Informationen zu Neolithics

Neolithics™ ist ein KI-Agrartechnologieunternehmen, das fortschrittliche Lebensmittelwissenschaft und optische Sensortechnologie einsetzt, um die Kontrolle von Frischwaren zu revolutionieren. Benannt nach der Jungsteinzeit, dem Beginn des Ackerbaus, überträgt Neolithics den gleichen Innovationsgeist auf moderne Lebensmittelsysteme. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, das in Neolithics-Light-Geräten zum Einsatz kommt, nutzt KI und optische Sensoren, um schnelle, genaue sowie zerstörungsfreie Qualitätsanalysen in Echtzeit zu liefern und so die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten und die Effizienz in der gesamten Produktionsumgebung zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie auf www.neolithics.ai.

