AgroFresh、AeroboticsおよびNeolithicsとAIを活用した新たな画像・果樹園分析の提携を発表

フィラデルフィア, 2025年11月8日 /PRNewswire/ -- 収穫後鮮度保持ソリューションの世界的リーダーであるAgroFresh Solutions, Inc.は、2つの戦略的グローバルパートナーシップを通じて、自社のFreshCloud™デジタルエコシステムの拡大を続けています。果樹園および選果場分析のリーダーであるAerobotics、ならびにAIを活用した品質検査のパイオニアであるNeolithics™との提携により、FreshCloudは生鮮食品業界において最も包括的なデジタル農産物品質・サプライチェーン管理プラットフォームとしての地位を確立しました。

FreshCloudは、複数のソースからリアルタイム データを集約することで、生鮮食品サプライチェーンの各ステップで、デジタル統合された品質測定のためのより多くのオプションを提供します。AgroFreshは、センサー革新企業である Rubens Technologies、StrellaなどとEscavoxの既存のパートナーシップを基に、収穫後管理用の接続センサープラットフォームを継続的に拡張しています。この成長を続けるエコシステムにより、生産者、梱包業者、小売業者は、データに基づいた意思決定を迅速に行い、無駄を減らし、品質を向上させ、利益の可能性を高めることができます。

「AgroFreshは、生鮮食品分野で最も総合的かつ連携のとれたデジタルプラットフォームの構築に注力しています」と、AgroFreshのデジタルソリューション責任者、Bradford Warner氏は述べています。「AeroboticsやNeolithicsなどのパートナーを統合することで、FreshCloudは果樹園からパックハウスまでの情報をこれまでにないほど連携できるようになりました。」

Aerobotics のTrueFruit® による正確な収穫量データ

AgroFreshとAeroboticsの提携により、複数のTrueFruit® モジュールがFreshCloud™に統合され、AIを活用した果樹園とパックハウスの情報を提供します。Aeroboticsは、コンピューター ビジョンとスマートフォン画像の AI 分析を使用して、栽培者に次のことを可能にします。

果物のサイズ、色、品質を正確かつ客観的に測定します。

正確なサイズ予測、傷の検出、色分けモデルを使用して収穫計画を改善します。

果樹園から包装工場まで、標準化された測定法で品質を監視します。

収穫データを1か所で確認し、情報に基づいた意思決定を行うことで、パックアウトを平均1～5%増加させ、商業顧客にとって10倍以上の投資収益率を実現します。

「Aeroboticsは常に、生産者と梱包業者に非常に正確な収穫量を提供することに重点を置いてきました」とAeroboticsのCEO、James Paterson氏は述べています。「私たちは、業界の主要リーダーであるAgroFreshと提携し、より多くの顧客にTrueFruit®を提供し、私たちの技術力をFreshCloud™と組み合わせることに興奮しています。これらのソリューションを組み合わせることで、果樹園からの洞察が収穫後の段階までシームレスに拡張され、データの継続性が確保され、バリューチェーン全体にわたる意思決定が強化されます。」

Neolithics の次世代品質管理

NeolithicsをAgroFreshのFreshCloudに統合することで、パッカーは現代のパッキングハウスのスピードと規模に匹敵する品質保証を提供するテクノロジーにアクセスできるようになり、検査がリスクに対する信頼の源になります。NeolithicsのAI搭載画像：

ベリー類の場合は1分あたり1キログラム、アボカドの場合は1時間あたり6トン以上の高スループット検査を提供し、すべてのピースの内部および外部の品質をスキャンします。

ブリックス、酸度、乾物などの主要なパラメータを測定し、隠れた内部および表面の欠陥を検出します。

果物を1つも壊さずにこのプロセスを完了します。精度はすべて90%以上です。

「私たちは、無駄を減らし、畑から棚まで透明性を高めることで、大量かつ非破壊的な品質検査を通じて顧客が農産物を保護できるようにしたいと考えています」と、NeolithicsのCEO、Kate Murray氏は述べています。「AgroFreshとそのFreshCloudエコシステムと統合し、より持続可能で透明性の高い食品チェーンという共通のビジョンを実現できることを嬉しく思います。」

お問い合わせフォームからご連絡いただくことで、AgroFreshとそのパートナーがデジタル品質イノベーションをどのように推進しているかをご覧ください。

