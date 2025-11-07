AgroFresh anuncia nuevas alianzas con Aerobotics y Neolithics para desarrollar imágenes y análisis de huertos impulsados por IA

La integración refuerza a FreshCloud como el ecosistema de calidad digital más conectado de la industria

FILADELFIA, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- AgroFresh Solutions, Inc., líder mundial en soluciones de frescura postcosecha, continúa expandiendo su ecosistema digital FreshCloud™ a través de dos alianzas estratégicas a nivel mundial. Las colaboraciones con Aerobotics, líder en análisis de huertos y plantas de empaque, y Neolithics™, pionera en inspección de calidad impulsada por IA, posicionan a FreshCloud como la plataforma digital de gestión de cadena de suministro y calidad de productos más completa en la industria de productos frescos.

Al agregar datos en tiempo real de múltiples fuentes, FreshCloud ofrece más opciones en cada paso de la cadena de suministro de productos frescos para mediciones de calidad integradas digitalmente. Al aprovechar sus alianzas existentes con los innovadores en sensores Rubens Technologies, Strella y Escavox, AgroFresh continúa expandiendo su plataforma de sensores conectados para la gestión de productos después de la cosecha. Este ecosistema en crecimiento capacita a productores, empacadores y minoristas para tomar decisiones más rápidas y basadas en datos para reducir el desperdicio, mejorar la calidad e impulsar las posibles ganancias.

"AgroFresh está comprometida con crear la plataforma digital más holística y conectada en el sector de productos frescos", señaló Bradford Warner, jefe de Soluciones Digitales de AgroFresh. "Al integrar socios como Aerobotics y Neolithics, FreshCloud ahora conecta la información desde el huerto hasta la planta de empaque como nunca antes".

Datos de rendimiento precisos con TrueFruit® de Aerobotics

La alianza entre AgroFresh y Aerobotics integra múltiples módulos TrueFruit® en FreshCloud™, al brindar inteligencia de huerto y planta de empaque impulsada por IA. Al usar visión artificial y análisis de imágenes de teléfonos inteligentes mediante inteligencia artificial, Aerobotics permite a los agricultores:

Medir el tamaño, el color y la calidad de la fruta de forma precisa y objetiva.

Mejorar la planificación de la cosecha con modelos precisos de predicción del tamaño, detección de imperfecciones y clasificación del color.

Controlar la calidad con mediciones estandarizadas, desde el huerto hasta la planta de empaque.

Visualizar los datos de rendimiento en un solo lugar para tomar decisiones informadas que aumenten los empaques en un promedio de un 1 al 5 %, lo que proporciona un retorno de inversión de más de 10 veces para los clientes comerciales.

"Aerobotics siempre se ha centrado en brindar a los agricultores y empacadores información sobre el rendimiento con una gran precisión", señaló James Paterson, director ejecutivo de Aerobotics. "Nos entusiasma asociarnos con AgroFresh, como líder clave en nuestra industria, para ofrecer TrueFruit® a más clientes y combinar el poder de nuestra tecnología con FreshCloud™. En conjunto, estas soluciones llevan sin problemas la información obtenida desde el huerto hasta la etapa posterior a la cosecha para proporcionar continuidad en los datos y mejorar la toma de decisiones a lo largo de toda la cadena de valor".

Control de calidad de próxima generación con Neolithics

Con la integración de Neolithics en FreshCloud de AgroFresh, los empacadores tienen acceso a una tecnología que ofrece un control de calidad adaptado a la velocidad y la escala de las plantas de envasado modernas, lo que convierte la inspección en una fuente de confianza en lugar de un riesgo. Creación de imágenes impulsadas por IA de Neolithics:

Proporciona una inspección de alto rendimiento, desde un kilogramo por minuto en las bayas hasta más de seis toneladas por hora en los aguacates, escaneando cada pieza para comprobar su calidad interna y externa.

Mide parámetros clave como el grado Brix, la acidez y la materia seca, al tiempo que detecta defectos internos y superficiales ocultos.

Completa este proceso sin destruir ni una sola pieza de fruta, con una precisión superior al 90 %.

"Queremos capacitar a los clientes para que protejan sus productos a través de inspecciones de calidad no destructivas y de alto volumen, al reducir el desperdicio y crear una mayor transparencia desde el campo hasta el estante", comentó Kate Murray, directora ejecutiva de Neolithics. "Estamos entusiasmados de integrarnos con AgroFresh y su ecosistema FreshCloud para hacer realidad nuestra visión compartida de una cadena alimentaria más sostenible y transparente".

Descubra cómo AgroFresh y sus socios están impulsando la innovación digital en la calidad conectándose con nosotros a través del formulario de contacto.

Acerca de AgroFresh

AgroFresh es un líder mundial en soluciones de calidad y frescura postcosecha, dedicado a mejorar la calidad y extender la vida útil de los productos frescos, a la vez que reduce la pérdida y el desperdicio de alimentos. Con más de 40 años de innovación, AgroFresh aborda los desafíos de la cadena de suministro desde todos los ángulos, al ofrecer un conjunto completo de soluciones integradas de almacenamiento, líneas de envasado y soluciones digitales. AgroFresh capacita a productores, empacadores y minoristas para ofrecer productos frescos, de calidad y sostenibles desde la cosecha hasta el hogar. Obtenga más información en www.agrofresh.com.

Acerca de Aerobotics

Impulsado por la visión por computadora líder en la industria de Aerobotics, TrueFruit® es un conjunto integral de herramientas de IA que ayuda a las empresas frutícolas a medir y estimar mejor su rendimiento. TrueFruit® utiliza imágenes de teléfonos inteligentes y aprendizaje automático para dimensionar y clasificar la fruta con precisión, proporcionando mediciones precisas y objetivas para ayudar a realizar pronósticos y estimaciones. TrueFruit® es utilizado por las principales empresas frutícolas del mundo, ya que ayuda a mejorar los empaques y aumentar la rentabilidad. Obtenga más información en aerobotics.com.

Acerca de Neolithics

Neolithics™ es una empresa de tecnología agrícola de IA que aprovecha la ciencia alimentaria avanzada y la tecnología de detección óptica para revolucionar la inspección de productos frescos. El término Neolithic, que toma su nombre del período Neolítico en el que comienza la agricultura, traslada ese mismo espíritu de transformación a los sistemas alimentarios modernos. Su tecnología insignia, utilizada por los dispositivos Neolithics Light, emplea inteligencia artificial y sensores ópticos para ofrecer análisis de calidad rápidos, precisos y no destructivos en tiempo real, lo que ayuda a reducir el desperdicio de alimentos, garantizar la seguridad alimentaria y mejorar la eficiencia en todos los entornos de producción. Obtenga más información en www.neolithics.ai.

