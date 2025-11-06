-AgroFresh anuncia nuevas alianzas con Aerobotics y Neolithics para el desarrollo de imágenes y análisis de huertos impulsados por IA

Esta integración consolida a FreshCloud como el ecosistema de calidad digital más conectado del sector

PHILADELPHIA, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- AgroFresh Solutions, Inc., líder mundial en soluciones para la conservación de la frescura poscosecha, continúa expandiendo su ecosistema digital FreshCloud™ mediante dos alianzas estratégicas globales. Las colaboraciones con Aerobotics, líder en análisis de huertos y plantas de empaque, y Neolithics™, pionera en inspección de calidad impulsada por IA, posicionan a FreshCloud como la plataforma digital más completa para la gestión de la calidad y la cadena de suministro de productos frescos en la industria hortofrutícola.

Al agregar datos en tiempo real de múltiples fuentes, FreshCloud ofrece más opciones en cada etapa de la cadena de suministro de productos frescos para mediciones de calidad integradas digitalmente. Aprovechando sus alianzas con los innovadores en sensores Rubens Technologies, Strella, y Escavox, AgroFresh continúa expandiendo su plataforma de sensores conectados para la gestión poscosecha. Este ecosistema en crecimiento permite a productores, empacadores y minoristas tomar decisiones más rápidas, basadas en datos, para reducir el desperdicio, mejorar la calidad e impulsar la rentabilidad.

"AgroFresh está comprometida con la creación de la plataforma digital más integral y conectada para productos frescos", afirmó Bradford Warner, director de Soluciones Digitales de AgroFresh. "Al integrar socios como Aerobotics y Neolithics, FreshCloud ahora conecta la información desde el huerto hasta la planta de embalaje como nunca antes".

Datos de rendimiento precisos con TrueFruit® de Aerobotics

La alianza de AgroFresh con Aerobotics integra múltiples módulos TrueFruit® en FreshCloud™, proporcionando inteligencia artificial para huertos y plantas de empaque. Mediante visión artificial y análisis de imágenes de teléfonos inteligentes con IA, Aerobotics permite a los productores:

Medir el tamaño, el color y la calidad de la fruta de forma precisa y objetiva.

Mejorar la planificación de la cosecha con pronósticos precisos de tamaño, detección de imperfecciones y modelos de clasificación de color.

Controlar la calidad con mediciones estandarizadas, desde el huerto hasta la planta de empaque.

Visualizar los datos de rendimiento en un solo lugar para tomar decisiones informadas que aumenten la producción en un promedio del 1 al 5 %, lo que proporciona un retorno de la inversión superior a 10 veces para los clientes comerciales.

"Aerobotics siempre se ha centrado en brindar a los productores y empacadores información de rendimiento de alta precision", afirmó James Paterson, consejero delegado de Aerobotics. "Nos entusiasma asociarnos con AgroFresh, líder clave en nuestro sector, para ofrecer TrueFruit® a más clientes y combinar la potencia de nuestra tecnología con FreshCloud™. Juntas, estas soluciones extienden sin problemas la información desde el huerto hasta la etapa posterior a la cosecha, lo que garantiza la continuidad de los datos y mejora la toma de decisiones a lo largo de toda la cadena de valor".

Control de calidad de última generación con Neolithics

Con la integración de Neolithics en FreshCloud de AgroFresh, los empacadores tienen acceso a una tecnología que ofrece un control de calidad adaptado a la velocidad y la escala de las plantas de empaque modernas, convirtiendo la inspección en una fuente de confianza en lugar de un riesgo. El sistema de imágenes con IA de Neolithics:

Realiza inspecciones de alto rendimiento, desde un kilogramo por minuto para bayas hasta más de seis toneladas por hora para aguacates, analizando cada pieza para verificar su calidad interna y externa.

Mide parámetros clave como grados Brix, acidez y materia seca, a la vez que detecta defectos internos y superficiales ocultos.

Completa este proceso sin dañar la fruta, con una precisión superior al 90 %.

"Queremos que nuestros clientes puedan proteger sus productos mediante inspecciones de calidad no destructivas y de alto volumen, reduciendo el desperdicio y creando mayor transparencia desde el campo hasta el punto de venta", afirmó Kate Murray, consejero delegado de Neolithics. "Nos entusiasma integrarnos con AgroFresh y su ecosistema FreshCloud para hacer realidad nuestra visión compartida de una cadena alimentaria más sostenible y transparente".

Acerca de AgroFresh

AgroFresh es líder mundial en soluciones para la calidad y frescura poscosecha, dedicada a mejorar la calidad y prolongar la vida útil de los productos frescos, a la vez que reduce las pérdidas y el desperdicio de alimentos. Con más de 40 años de innovación, AgroFresh aborda los desafíos de la cadena de suministro desde todos los ángulos, ofreciendo una gama completa de soluciones integradas de almacenamiento, envasado y digitales. AgroFresh permite a productores, empacadores y minoristas ofrecer productos frescos, de calidad y sostenibles desde la cosecha hasta el hogar. Más información en www.agrofresh.com.

Acerca de Aerobotics

TrueFruit®, impulsado por la visión artificial líder en la industria de Aerobotics, es un conjunto integral de herramientas de IA que ayuda a las empresas frutícolas a medir y estimar mejor su producción. TrueFruit® utiliza imágenes de smartphones y aprendizaje automático para clasificar y dimensionar la fruta con precisión, proporcionando mediciones objetivas y exactas que facilitan la previsión y la estimación. TrueFruit® es utilizado por las principales empresas frutícolas del mundo, lo que contribuye a mejorar el empaquetado y aumentar la rentabilidad. Más información en aerobotics.com.

Acerca de Neolithics

Neolithics™ es una empresa de tecnología agrícola con IA que aprovecha la ciencia alimentaria avanzada y la tecnología de detección óptica para revolucionar la inspección de productos frescos. Inspirada en el Neolítico, el inicio de la agricultura, Neolithics traslada ese mismo espíritu de transformación a los sistemas alimentarios modernos. Su tecnología insignia, utilizada en los dispositivos Neolithics Light, emplea IA y sensores ópticos para ofrecer análisis de calidad rápidos, precisos y no destructivos en tiempo real, lo que contribuye a reducir el desperdicio de alimentos, garantizar la seguridad alimentaria y mejorar la eficiencia en todos los entornos de producción. Más información en www.neolithics.ai.

