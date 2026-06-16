Agthia lança "FUELL" - a primeira bebida energética adoçada com tâmaras do mundo

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 16 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- O Agthia Group PJSC, principal empresa de alimentos e bebidas da região, anunciou hoje o lançamento da Fuell, a primeira bebida energética adoçada com tâmaras do mundo, trazendo uma perspectiva distintamente dos Emirados para a categoria global de bebidas energéticas.

A Fuell combina doçura à base de tâmaras com ingredientes funcionais, como guaraná e ginseng vermelho coreano. O produto reflete o foco da Agthia em criar ofertas relevantes para os consumidores e permanecer conectada aos ingredientes naturais e ao patrimônio.

Salmeen Alameri, Managing Director & Chief Executive Officer, Agthia Group

Salmeen Alameri, Diretor Administrativo e CEO do Grupo Agthia, disse: "A Fuell representa inovação, diferenciada e orgulhosamente enraizada na região. As datas fazem parte da história dos Emirados Árabes Unidos. Com a Fuell, estamos levando essa herança adiante em um produto de consumo moderno que atende aos estilos de vida e expectativas de hoje. Este lançamento reflete nossa ambição de construir marcas que sejam localmente significativas e capazes de competir em categorias dinâmicas e de alto crescimento."

A Fuell reflete a abordagem disciplinada da Agthia à inovação, combinando a percepção do consumidor, a experiência em formulação e a velocidade de lançamento no mercado para criar produtos distintos e escaláveis, alinhados com as tendências de consumo emergentes.

Desenvolvido em resposta à evolução das expectativas dos consumidores, o Fuell mostra a força do pipeline de inovação da Agthia e será lançado inicialmente por meio de canais selecionados nos Emirados Árabes Unidos, com planos de expandir a disponibilidade em canais adicionais no futuro.

Sobre a Agthia

O Agthia Group PJSC é uma empresa líder em alimentos e bebidas com sede em Abu Dhabi e parte da ADQ. Com um portfólio diversificado de mais de 20 marcas confiáveis em Água e Alimentos, Lanches, Proteínas e Congelados e Agronegócios, o Grupo opera em sete países e atende consumidores em mais de 60 mercados em todo o mundo. Com uma força de trabalho superior a 12.000 funcionários, a Agthia combina escala, fortes capacidades operacionais, inovação e um compromisso com a sustentabilidade para criar valor a longo prazo em toda a cadeia de valor de alimentos e bebidas.

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FONTE Agthia Group