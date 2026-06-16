Agthia 推出「FUELL」－ 全球首款使用椰棗為甜味劑的能量飲品

Agthia Group 董事總經理暨行政總裁 Salmeen Alameri 表示：「Fuell 代表創新不凡、與別不同，並以扎根於本地為榮。 椰棗承載阿聯酋的歷史印記。 透過 Fuell，我們把這份傳統融入現代消費產品，迎合當今生活方式和期望。 是次推出新品，反映我們充滿雄心壯志，致力深耕本地市場，並在蓬勃發展的高增長類別積極競爭。」

Fuell 體現了 Agthia 嚴謹的創新方法，結合消費者見解、配方專業知識和快速上市，創造出方便擴展的獨特產品，以貼合新興消費趨勢。

為回應消費者期望演變而開發的 Fuell，展現 Agthia 強大的創新實力。產品會先在阿聯酋的特定渠道推出，計劃未來再擴展至其他渠道。

關於 Agthia

Agthia Group PJSC 是一家總部位於阿布扎比的領先食物及飲品公司，隸屬於 ADQ。 集團擁有各式各樣的產品組合，旗下擁有 20 多個值得信賴的品牌，涵蓋水和食物、零食、蛋白質和冷藏食物以及農業綜合企業等領域，業務遍及七個國家，為全球 60 多個市場的消費者提供服務。 Agthia 僱有超過 12,000 名員工，結合龐大規模、強勁營運能力、積極創新和對可持續發展的承諾，在食物和飲品價值鏈中創造長期價值。

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SOURCE Agthia Group