Agthia lance « FUELL », la première boisson énergétique au monde édulcorée à la datte

ABOU DHABI, Émirats arabes unis, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- Agthia Group PJSC, leader régional du secteur agroalimentaire, a annoncé aujourd'hui le lancement de Fuell, la première boisson énergisante au monde édulcorée à la datte, apportant ainsi une touche typiquement émiratie au marché mondial des boissons énergisantes.

Salmeen Alameri, Managing Director & Chief Executive Officer, Agthia Group

Fuell allie la douceur des dattes à des ingrédients fonctionnels tels que le guarana et le ginseng rouge coréen. Ce produit témoigne de l a volonté d'Agthia de proposer des produits adaptés aux besoins des consommateurs, tout en restant fidèle aux ingrédients naturels et à son héritage.

Salmeen Alameri, directeur général et PDG du groupe Agthia, a déclaré : « Fuell incarne l'innovation, se distingue par sa spécificité et est fièrement ancré dans la région. Les dattes font partie intégrante de l'histoire des Émirats arabes unis. Avec Fuell, nous faisons vivre cet héritage à travers un produit grand public moderne, en phase avec les modes de vie et les attentes d'aujourd'hui. Ce lancement reflète notre ambition de créer des marques qui ont un sens au niveau local et qui sont capables de s'imposer dans des secteurs dynamiques et en forte croissance. »

Fuell incarne l'approche rigoureuse d'Agthia en matière d'innovation, alliant connaissance des consommateurs, expertise en formulation et rapidité de mise sur le marché pour créer des produits distinctifs et évolutifs, en phase avec les nouvelles tendances de consommation.

Conçue pour répondre à l'évolution des attentes des consommateurs, la marque Fuell témoigne de la vitalité du programme d'innovation d'Agthia. Elle sera d'abord commercialisée via certains canaux de distribution aux Émirats arabes unis, avant d'étendre sa disponibilité à d'autres canaux à l'avenir.

À propos d'Agthia

Agthia Group PJSC est un leader dans le domaine de l'alimentation et des boissons, basé à Abou Dabi et faisant partie d'ADQ. Avec un portefeuille diversifié de plus de 20 marques de confiance dans les domaines de l'eau et de l'alimentation, des snacks, des protéines et des produits surgelés, et de l'agroalimentaire, le groupe est présent dans sept pays et sert les consommateurs sur plus de 60 marchés dans le monde entier. Avec un effectif de plus de 12 000 personnes, Agthia combine échelle, fortes capacités opérationnelles, innovation et engagement en faveur du développement durable pour créer de la valeur à long terme dans toute la chaîne de valeur de l'alimentation et des boissons.

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