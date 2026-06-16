아그시아, 세계 최초 대추야자 감미료 에너지 음료 '퓨엘' 출시

아부다비, 아랍에미리트, 2026년 6월 16일 /PRNewswire/ -- 지역 선도적인 식음료 기업 아그시아 그룹(Agthia Group PJSC)이 6월 15일, 세계 최초로 대추야자로 단맛을 낸 에너지 음료 퓨엘(Fuell)을 출시하며 글로벌 에너지 음료 카테고리에 뚜렷한 에미리트의 관점을 더했다고 발표했다.

퓨엘은 대추야자 기반의 단맛과 과라나 및 고려홍삼과 같은 기능성 원료를 결합한다. 이 제품은 소비자와 관련성 있는 서비스를 만들고 천연 성분 및 유산과의 연결성을 유지하려는 아그시아의 초점이 반영돼 있다.

Salmeen Alameri, Managing Director & Chief Executive Officer, Agthia Group

아그시아 그룹의 살민 알아메리(Salmeen Alameri) 전무이사 겸 최고경영자는 다음과 같이 말했다. "퓨엘은 혁신을 대표하고, 차별화됐으며, 자랑스럽게 이 지역에 뿌리를 두고 있다. 대추야자는 아랍에미리트 역사의 일부다. 퓨엘을 통해 우리는 이 유산을 오늘날의 라이프스타일과 기대에 부응하는 현대적인 소비자 제품으로 발전시키고 있다. 이번 출시는 현지에서 의미 있고 역동적이며 높은 성장세를 보이는 카테고리에서 경쟁할 수 있는 브랜드를 구축하려는 우리의 야망을 반영한다."

퓨엘은 소비자 인사이트, 제형 전문성, 시장 출시 속도를 결합해 새롭게 부상하는 소비 흐름에 부합하는 독특하고 확장 가능한 제품을 만드는 아그시아의 체계적인 혁신 접근 방식을 반영한다.

진화하는 소비자 기대에 부응해 개발된 퓨엘은 아그시아의 혁신 파이프라인의 강점을 보여주며, 초기에는 아랍에미리트의 엄선된 채널을 통해 출시되고 향후 추가 채널로 가용성을 확대할 계획이다.

아그시아 소개

아그시아 그룹은 ADQ의 일원이자 아부다비 본사 소재의 선도적인 식음료 기업이다. 생수 및 식품, 스낵, 단백질 및 냉동식품, 농업 비즈니스 전반에 걸쳐 20개 이상의 신뢰받는 브랜드로 구성된 다각화된 포트폴리오를 보유하고 있으며, 7개국에서 사업을 운영하고 60개 이상의 시장에서 소비자에게 서비스를 제공한다. 1만 2000명 이상의 직원을 보유한 아그시아는 식음료 가치 사슬 전반에 걸쳐 장기적 가치를 창출하기 위해 규모, 강력한 운영 역량, 혁신, 지속 가능성에 대한 의지를 결합한다.

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SOURCE Agthia Group