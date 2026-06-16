"أغذية" تُطلق "FUELL" أول مشروب طاقة في العالم مُحلى بالتمر

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 16 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة "أغذية" ش.م.ع، الشركة الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة، اليوم عن إطلاق منتجها الجديد "FUELL"، أول مشروب طاقة في العالم مُحلى بالتمر، في خطوة تقدم من خلالها المجموعة مفهوماً إماراتياً فريداً ضمن فئة مشروبات الطاقة العالمية.

يجمع "FUELL" بين منتج محلى بالتمر ومكونات الطبيعية مثل الغوارانا و الجينسنغ الأحمر الكوري، ويعكس هذا المنتج التزام "أغذية" بتقديم خيارات صحية تلبي احتياجات المستهلكين، وتواكب متطلباتهم اليومية، مع الحفاظ على ارتباطها بالمكونات الطبيعية والتراث الإماراتي.

Salmeen Alameri, Managing Director & Chief Executive Officer, Agthia Group

قال سالمين العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أغذية": "يمثل إطلاق 'FUELL' خطوة مبتكرة تعكس قدرتنا على تقديم منتجات عصرية تستند إلى إرث عريق من المنطقة. فالتمر جزء أصيل من تاريخ دولة الإمارات وتراثها، ومن خلال 'FUELL' نعيد تقديم هذا الإرث في منتج حديث يواكب أنماط الحياة المتغيرة وتطلعات المستهلكين اليوم. كما يجسد هذا الإطلاق طموحنا في بناء علامات تجارية ذات هوية محلية راسخة، وقادرة على المنافسة عالمياً ضمن فئات منتجات سريعة النمو".

يعكس 'FUELL' نهج 'أغذية' المدروس في الابتكار، من خلال الجمع بين تطلعات المستهلكين، والخبرة في تطوير المنتجات، وسرعة الوصول إلى السوق لضمان تقديم منتجات متميزة، وقابلة للتوسع، ومنسجمة مع اتجاهات الاستهلاك الناشئة.

تم تطوير "FUELL" استجابة لتوقعات المستهلكين المتغيرة، ويعكس ذلك قوة منظومة الابتكار في أغذية، حيث سيتم إطلاقه في البداية من خلال قنوات مختارة في الإمارات، مع خطط لتوسيع التوفر عبر قنوات إضافية في المستقبل.

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نبذة عن مجموعة أغذية ش.م.ع (ADX: AGTHIA) :

مجموعة "أغذية" ش.م.ع. هي شركة رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات، وهي جزء من "القابضة " (ADQ). تمتلك المجموعة محفظة متنوعة تضم أكثر من 20 علامة تجارية موثوقة، موزعة على قطاعات رئيسية تشمل: المياه والأغذية، الوجبات الخفيفة، البروتين والأغذية المجمدة، والأعمال الزراعية. وتعمل المجموعة في سبع دول، وتخدم المستهلكين في أكثر من 60 سوقاً حول العالم. وبقوة عاملة تتجاوز 12,000 موظف، تجمع "أغذية" بين حجم أعمالها الكبير، وقدراتها التشغيلية المتقدمة، والابتكار، والالتزام بالاستدامة، بهدف خلق قيمة طويلة الأمد عبر جميع مراحل سلاسل القيمة في قطاع الأغذية والمشروبات.

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