Aircom apresenta raNora, sua plataforma de IA agêntica para redes autônomas

A Aircom apresenta uma plataforma de IA multiagente treinada para o setor de telecomunicações, projetada para trazer execução agêntica aos fluxos de trabalho reais de redes de rádio, preenchendo a lacuna entre operações manuais e autonomia de rede.

FAIRFAX, Virgínia, 20 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Aircom anunciou hoje o lançamento da raNora, uma plataforma independente de IA agêntica projetada para apoiar os fluxos de trabalho diários de planejamento e engenharia de rádio. Desenvolvida como parte da visão de Redes Autônomas da Aircom, a raNora apresenta uma arquitetura multiagente governada e treinada para o setor de telecomunicações, que traz raciocínio estruturado e execução para ambientes operacionais.

À medida que as redes de rádio se tornam mais complexas, os modelos operacionais permanecem fortemente manuais. Os operadores enfrentam crescente pressão de custos, ferramentas fragmentadas e processos baseados em tickets que limitam a eficiência. A raNora enfrenta esse desafio incorporando IA diretamente nos runbooks de engenharia — permitindo que agentes especializados executem tarefas repetitivas enquanto humanos supervisionam políticas e casos limite.

Ao contrário dos assistentes de IA genéricos, a raNora foi desenvolvida especificamente para operações de RAN. Sua arquitetura combina um mecanismo de raciocínio baseado em LLM que integra topologia de rede, configuração, desempenho e dados de planejamento. Os agentes de IA para telecomunicações treinados pela Aircom são fundamentados em diretrizes de engenharia, com seu orquestrador em múltiplas etapas garantindo repetibilidade e rastreabilidade.

O lançamento da raNora inclui dois agentes de alto impacto:

Agente de Banco de Dados – oferecendo suporte a consultas de dados de rede, auditorias de conformidade, análise de discrepâncias e propostas de ações corretivas.

– oferecendo suporte a consultas de dados de rede, auditorias de conformidade, análise de discrepâncias e propostas de ações corretivas. Agente de Cobertura – possibilitando análise de cobertura, relatórios estatísticos, mapas interativos e recomendações automatizadas de posicionamento de sites.

"A transição para redes autônomas exige IA capaz de operar dentro de fluxos de trabalho controlados — não apenas gerar insights," declarou Khurram Chaudhry, VP de Produtos e Engenharia da Aircom. "A raNora representa um grande passo para integrar a IA agêntica ao planejamento diário de rádio, ajudando os operadores a reduzir o esforço manual, melhorar a produtividade da engenharia e construir confiança na execução assistida por IA."

A raNora suporta modelos híbridos e locais de implantação, permitindo que os operadores alinhem a adoção da IA com segurança e conformidade regulatória. Estão planejados novos agentes de IA da raNora para serem lançados na segunda metade de 2026.

A raNora está disponível para testes de campo. Escreva para nós em [email protected] ou entre em contato com o representante local da Aircom.

Sobre a Aircom

A Aircom fornece soluções avançadas de planejamento, otimização e automação de RAN para mais de 125 clientes em mais de 100 países. Subsidiária integral da TEOCO, a Aircom combina décadas de experiência no domínio de telecomunicações com análises inteligentes e automação orientada por IA para apoiar a evolução rumo às redes autônomas. As soluções da Aircom ajudam os operadores a melhorar a qualidade do serviço, reduzir a complexidade operacional e promover um gerenciamento mais inteligente do ciclo de vida da rede.

Para mais informações, acesse teocoaircom.com.

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FONTE Aircom International