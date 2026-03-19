Aircom、自律型ネットワーク向けエージェント型AIプラットフォーム「raNora」を発表

Aircomは、実際の無線ネットワーク・ワークフローにエージェント実行を導入し、手動操作とネットワーク自律性のギャップを埋めるように設計された、通信業界向けにトレーニングされたマルチエージェントAIプラットフォームを発表しました。

バージニア州フェアファックス、, 2026年3月19日 /PRNewswire/ -- Aircomは本日、日々の無線計画とエンジニアリングのワークフローをサポートするために設計されたスタンドアロンのエージェント型AIプラットフォーム「raNora」の提供開始を発表しました。Aircomの自律型ネットワーク・ビジョンの一環として開発されたraNoraは、運用環境に構造化された推論と実行をもたらす、統制の取れた通信業界向けにトレーニングされたマルチエージェント・アーキテクチャを導入しています。

無線ネットワークの複雑さが増す一方で、運用モデルは依然として手作業に大きく依存しています。通信事業者は、コスト圧力の増大、ツールの断片化、および効率を制限するチケット駆動型のプロセスに直面しています。raNoraは、AIをエンジニアリング・ランブックに直接組み込むことでこの課題に対処し、人間がポリシーや例外事象を監視する一方で、専門のエージェントが反復的なタスクを実行できるようにします。

汎用的なAIアシスタントとは異なり、raNoraはRAN運用に特化して構築されています。そのアーキテクチャには、ネットワーク・トポロジー、構成、パフォーマンス、および計画データを融合する、LLMベースの推論エンジンが組み込まれています。Aircomがトレーニングした通信AIエージェントは、エンジニアリングのガードレールに基づいており、そのマルチステージ・オーケストレーターが再現性とトレーサビリティを確保します。

raNoraのリリースには、影響力の大きい以下の2つのエージェントが含まれています。

データベース・エージェント - ネットワーク・データのクエリ、コンプライアンス監査、不一致分析、および是正処置の提案をサポートします。

- ネットワーク・データのクエリ、コンプライアンス監査、不一致分析、および是正処置の提案をサポートします。 カバレッジ・エージェント - カバレッジ分析、統計レポート、インタラクティブ・マップ、および自動化されたサイト配置の推奨を可能にします。

Aircomの製品・エンジニアリング担当副社長であるKhurram Chaudhry氏は、次のように述べています。「自律型ネットワークへの移行には、単に洞察を生成するだけでなく、統制の取れたワークフロー内で動作できるAIが必要です。raNoraは、エージェント型AIを日常的な無線計画に導入するための大きな一歩であり、事業者が手作業を減らし、エンジニアリングの生産性を向上させ、AI支援による実行に対する信頼を築くのを支援します。」

raNoraはハイブリッド型とローカル（オンプレミス）型の両方の導入モデルをサポートしており、事業者はセキュリティや規制の遵守に合わせてAIの導入を進めることができます。追加のraNora AIエージェントは、2026年後半に展開される予定です。

raNoraはフィールドトライアルにご利用いただけます。[email protected]までメールにてご連絡いただくか、お近くのAircom販売代理店までお問い合わせください。

Aircomについて

Aircomは、100カ国以上の125社を超える顧客に、先進的なRAN計画、最適化、および自動化ソリューションを提供しています。TEOCOの完全子会社であるAircomは、数十年にわたる通信分野の専門知識と、インテリジェントな分析およびAI主導の自動化を組み合わせ、自律型ネットワークへの進化をサポートしています。Aircomのソリューションは、事業者がサービス品質を向上させ、運用の複雑さを軽減し、よりスマートなネットワーク・ライフサイクル管理を推進できるよう支援します。

詳細については、teocoaircom.comをご覧ください。

ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/2936826/Aircom_Logo.jpg

SOURCE Aircom International