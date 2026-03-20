Aircom dévoile raNora, sa plateforme d'IA agentique pour les réseaux autonomes

Aircom présente une plateforme d'IA multi-agents entraînée à l'aide de données de télécommunications et conçue pour intégrer l'exécution agentique dans les flux de travail des réseaux radio réels, comblant ainsi le fossé entre les opérations manuelles et l'autonomie des réseaux.

FAIRFAX, Virginie, 20 mars 2026 /PRNewswire/ -- Aircom a annoncé aujourd'hui le lancement de raNora, une plateforme d'IA agentique autonome conçue pour prendre en charge les flux de travail quotidiens de planification et d'ingénierie radio. Développée dans le cadre de la vision des réseaux autonomes d'Aircom, raNora présente une architecture multi-agents régie entraînée à l'aide de données de télécommunications, qui introduit un raisonnement et une exécution structurés dans les environnements opérationnels.

Alors que les réseaux radio deviennent de plus en plus complexes, les modèles opérationnels restent très manuels. Les opérateurs sont confrontés à une pression croissante sur les coûts, à une fragmentation des outils et à des processus basés sur des tickets qui limitent l'efficacité. raNora relève ce défi en intégrant l'IA directement dans les runbooks d'ingénierie - permettant à des agents spécialisés d'exécuter des tâches reproductibles tandis que les humains supervisent la politique et les cas limites.

Contrairement aux assistants d'IA génériques, raNora est spécialement conçu pour les opérations RAN. Son architecture combine un moteur de raisonnement basé sur LLM qui fusionne la topologie du réseau, la configuration, la performance et les données de planification. Les agents d'IA d'Aircom, entraînés à l'aide de données de télécommunications, s'appuient sur des garde-fous techniques, l'orchestrateur multi-étapes garantissant la répétabilité et la traçabilité.

La version de raNora comprend deux agents à fort impact :

un agent de base de données , qui apporte un soutien dans le cadre des requêtes de données du réseau, des audits de conformité, de l'analyse des divergences et des propositions de mesures correctives;

, qui apporte un soutien dans le cadre des requêtes de données du réseau, des audits de conformité, de l'analyse des divergences et des propositions de mesures correctives; un agent de couverture, qui permet l'analyse de la couverture, les rapports statistiques, les cartes interactives et les recommandations automatisées de placement de sites.

« L'évolution vers des réseaux autonomes nécessite une IA capable de fonctionner dans le cadre de flux de travail régis, et pas seulement de générer des informations », a déclaré Khurram Chaudhry, vice-président des produits et de l'ingénierie chez Aircom. « raNora représente une étape majeure dans l'introduction de l'IA agentique dans la planification radio quotidienne, aidant les opérateurs à réduire les efforts manuels, à améliorer la productivité de l'ingénierie et à renforcer la confiance dans l'exécution assistée par l'IA. »

raNora prend en charge les modèles de déploiement hybrides et locaux, ce qui permet aux opérateurs d'aligner l'adoption de l'IA sur la sécurité et la conformité réglementaire. D'autres agents d'IA raNora devraient être déployés au cours du second semestre 2026.

raNora est disponible pour des essais sur le terrain. Écrivez-nous à [email protected] ou contactez votre représentant local Aircom.

À propos d'Aircom

Aircom fournit des solutions avancées de planification, d'optimisation et d'automatisation du réseau RAN à plus de 125 clients dans plus de 100 pays. Filiale à 100 % de TEOCO, Aircom allie des décennies d'expertise dans le domaine des télécommunications à des analyses intelligentes et une automatisation pilotée par l'IA pour soutenir l'évolution vers des réseaux autonomes. Les solutions d'Aircom aident les opérateurs à améliorer la qualité des services, à réduire la complexité opérationnelle et à gérer plus intelligemment le cycle de vie des réseaux.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur teocoaircom.com.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2936826/Aircom_Logo.jpg