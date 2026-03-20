에어컴, 자율형 네트워크용 에이전틱 AI 플랫폼 raNora 공개

에어컴이 실제 무선 네트워크 워크플로에 에이전틱 실행을 도입해 수동 운영과 네트워크 자율성 간 격차를 해소해 주는 통신사 특화 멀티 에이전트 AI 플랫폼을 선보였다.

페어팩스, 버지니아, 2026년 3월 20일 /PRNewswire/ -- 에어컴(Aircom)이 일상적인 무선 계획 및 엔지니어링 워크플로를 지원해 주는 독립형 에이전틱 AI 플랫폼 raNora를 출시했다고 3월 18일 발표했다. 에어컴의 자율형 네트워크(Autonomous Networks) 비전의 일환으로 개발된 raNora는 통신사에 특화돼 학습된 거버넌스 기반 멀티 에이전트 아키텍처를 도입, 구조화된 추론과 실행을 운영 환경에 접목한 제품이다.

무선 네트워크의 복잡성이 증가하는 가운데서도 운영 모델은 여전히 수작업 의존도가 높다. 사업자들은 비용 압박 증가, 분절된 툴, 티켓 중심 프로세스로 인해 효율성이 제한되는 문제에 직면해 있다. raNora는 AI를 엔지니어링 런북에 직접 내장해 이 문제에 대응하는 방식을 택했다. 이를 통해 특화된 에이전트가 반복 가능한 작업을 실행하는 동안 사람은 정책과 예외 사례를 감독할 수 있다.

raNora는 일반적인 AI 어시스턴트와 달리 RAN 운영에 초점을 맞춰 구축됐다. 이 플랫폼의 아키텍처는 네트워크 토폴로지, 구성, 성능 및 계획 데이터를 융합하는 LLM 기반 추론 엔진을 결합하고 있다. 에어컴이 학습시킨 통신 특화 AI 에이전트는 엔지니어링 가드레일에 기반하고 있으며, 멀티 스테이지 오케스트레이터는 반복 가능성과 추적 가능성을 보장한다.

이번 raNora 출시에는 영향력이 큰 에이전트 두 가지가 포함됐다.

• 데이터베이스 에이전트(Database Agent) – 네트워크 데이터 질의, 컴플라이언스 감사, 불일치 분석 및 시정 조치 제안 지원.

• 커버리지 에이전트(Coverage Agent) – 커버리지 분석, 통계 보고, 인터랙티브 지도 및 자동 사이트 배치 추천 지원.

쿠람 차우드리(Khurram Chaudhry) 에어컴 제품 엔지니어링 담당 부사장은 "자율형 네트워크로의 전환에는 단순히 인사이트를 생성하는 데 그치지 않고, 거버넌스가 적용된 워크플로 내에서 운영될 수 있는 AI가 필요하다"며 "raNora는 에이전틱 AI를 일상적인 무선 계획에 도입하는 중요한 진전으로, 사업자들이 수작업을 줄이고 엔지니어링 생산성을 높이며 AI 지원 실행에 대한 신뢰를 구축하도록 도울 것"이라고 말했다.

raNora는 하이브리드 및 로컬 배포 모델을 모두 지원해 사업자들이 보안 및 규제 준수 요건에 맞춰 AI 도입 전략을 수립할 수 있도록 한다. 추가 raNora AI 에이전트는 2026년 하반기에 순차적으로 출시될 예정이다.

raNora는 현재 현장 시험용으로 제공되고 있다. [email protected]으로 문의하거나 가까운 지역의 에어컴 담당자에게 연락하면 된다.

에어컴 소개

에어컴은 100여개 국가에서 125곳이 넘는 고객에게 첨단 RAN 계획, 최적화 및 자동화 솔루션을 제공하고 있는 기업이다. TEOCO의 100% 자회사인 에어컴은 수십 년간 축적한 통신 분야 전문성과 지능형 분석, AI 기반 자동화를 결합해 자율형 네트워크로의 진화를 지원하고 있다. 에어컴의 솔루션은 사업자들이 서비스 품질을 개선하고 운영 복잡성을 줄여 주며 더 스마트하게 네트워크 라이프사이클을 관리하도록 돕고 있다.

자세한 사항은 teocoair.com에서 확인할 수 있다.

로고: https://mma.prnewswire.com/media/2936826/Aircom_Logo.jpg

SOURCE Aircom International