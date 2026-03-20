Aircom تكشف عن raNora ، منصة الذكاء الاصطناعي الوكيل الخاصة بها للشبكات ذاتية التشغيل

Aircom تقدم منصة الذكاء الاصطناعي متعددة الوكلاء المدربة على مجال الاتصالات المصممة لجلب التنفيذ الوكيل إلى تدفقات عمل شبكات الراديو الحقيقية ، مما يسد الفجوة بين العمليات اليدوية والعمل الذاتي للشبكة.

فيرفاكس ، فيرجينيا ، 20 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "إيركوم" (Aircom) عن إطلاق raNora، وهي منصة مستقلة للذكاء الاصطناعي الوكيل مصممة لدعم تدفقات العمل الهندسة والتخطيط للراديو على المستوى اليومي. تم تطوير raNora كجزء من رؤية شركة "إيركوم" للشبكات ذاتية التشغيل، وتقدم بنية متعددة الوكلاء مدربة على مجال الاتصالات تجلب الاستدلال والتنفيذ المهيكلين إلى البيئات التشغيلية.

مع تزايد تعقيد الشبكات الراديوية ، تظل النماذج التشغيلية يدوية بشكل كبير. يواجه المشغلون ضغطًا متزايدًا بسبب التكاليف والأدوات المجزأة والعمليات القائمة على التذاكر التي تحد من الكفاءة. تعالج raNora هذا التحدي من خلال تضمين الذكاء الاصطناعي مباشرةً في كتيبات التشغيل الهندسية؛ مما يسمح للوكلاء المتخصصين بتنفيذ المهام القابلة للتكرار بينما يشرف البشر على حالات السياسية والحافة.

على عكس مساعدي الذكاء الاصطناعي العموميين، تم تصميم raNora خصيصًا لعمليات شبكات الوصول الراديوي (RAN). تجمع بنيتها بين محرك الاستدلال القائم على نموذج لغوي كبير يدمج طوبولوجيا الشبكات وتكوينها وأدائها وبيانات التخطيط. يتميز وكلاء الذكاء الاصطناعي المدربين على مجال الاتصالات من "إيركوم" بالانغماس الكامل في حواجز الهندسة بفضل آلية تنظيمها متعدد المراحل التي تضمن قابلية التكرار وقابلية المتابعة.

يتضمن إصدار raNora اثنين من الوكلاء ذوي التأثير العالي:

وكيل قاعدة البيانات : يدعم استعلامات بيانات الشبكات، ومراجعات الامتثال، وتحليل التناقضات، واقتراحات الإجراءات التصحيحية.

وكيل التغطية : يتيح تحليل التغطية، وإعداد التقارير الإحصائية، والخرائط التفاعلية، والتوصيات الآلية للتموضع في المواقع.

قال "خوروم تشودري"، نائب رئيس المنتجات والهندسة ، "إيركوم": "يتطلب التحول نحو الشبكات ذاتية التشغيل الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يعمل ضمن تدفقات العمل المنظمة وليس فقط توليد الأفكار". "تمثل raNora خطوة رئيسية في جلب الذكاء الاصطناعي إلى التخطيط الراديوي اليومي ، مما يساعد المشغلين على تقليل الجهد اليدوي ، وتحسين إنتاجية الهندسة ، وبناء الثقة في التنفيذ بمساعدة الذكاء الاصطناعي."

تدعم raNora نماذج النشر الهجينة والمحلية على حد سواء ، مما يتيح للمشغلين مواءمة تبنّي الذكاء الاصطناعي مع الأمان والامتثال التنظيمي. ومن المقرر طرح المزيد من وكلاء الذكاء الاصطناعي الإضافيين لمنصة raNora في النصف الثاني من عام 2026.

منصة raNora متاحة للتجارب الميدانية. يمكنكم مراسلتنا على عنوان البريد الإلكتروني [email protected] أو التواصل مع ممثل "إيركوم" المحلي.

حول Aircom

تقدم "إيركوم" حلول التخطيط والتحسين والأتمتة المتقدمة لشبكات الوصول الراديوي (RAN) لأكثر من 125 عميلاً في أكثر من 100 دولة. شركة "إيركوم" ، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة "تيوكو" (TEOCO)، تجمع بين عقود من الخبرة في مجال الاتصالات مع التحليلات الذكية والأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي لدعم التطور نحو الشبكات ذاتية التشغيل. تساعد حلول "إيركوم" المشغلين على تحسين جودة الخدمة وتقليل التعقيد التشغيلي ودفع إدارة دورة حياة الشبكة بشكل أكثر ذكاءً.

