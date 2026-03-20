Aircom presenta raNora, su plataforma de IA agéntica para redes autónomas

Aircom presenta una plataforma de IA multiagente desarrollada por expertos en telecomunicaciones, diseñada para integrar la ejecución autónoma en flujos de trabajo reales de las redes de radio, lo que cerrará la brecha entre las operaciones manuales y la autonomía de red.

FAIRFAX, Virginia, 20 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Aircom anunció el lanzamiento de raNora, plataforma autónoma de IA agéntica diseñada para facilitar los flujos de trabajo diarios de planificación e ingeniería de radio. Desarrollada como parte de la visión de redes autónomas de Aircom, raNora presenta una arquitectura multiagente regulada y desarrollada por empresas de telecomunicaciones que incorpora el razonamiento estructurado y la ejecución en entornos operativos.

A medida que las redes de radio se vuelven cada vez más complejas, los modelos operativos siguen siendo en gran medida manuales. Los operadores afrontan una presión cada vez mayor en costos, herramientas fragmentadas y procesos basados en tickets que limitan la eficiencia. raNora aborda este reto al integrar la IA directamente en los manuales de ingeniería, lo que permite a los agentes especializados ejecutar tareas repetitivas mientras las personas supervisan las políticas y los casos excepcionales.

A diferencia de los asistentes de IA genéricos, raNora está diseñada específicamente para operaciones de redes de acceso inalámbrico (RAN). Su arquitectura combina un motor de razonamiento basado en modelos de lenguaje grande (LLM) que integra datos sobre topología de red, configuración, rendimiento y planificación. Los agentes de IA para telecomunicaciones de Aircom están sujetos a controles de ingeniería y su coordinador por etapas garantiza la repetibilidad y trazabilidad.

Esta versión de raNora incluye dos elementos de gran impacto:

Agente de base de datos : permite realizar consultas de datos de la red, auditorías de cumplimiento, análisis de discrepancias y propuestas de medidas correctivas.

: permite realizar consultas de datos de la red, auditorías de cumplimiento, análisis de discrepancias y propuestas de medidas correctivas. Agente de seguros: permite realizar análisis de cobertura de seguros, generar informes estadísticos, crear mapas interactivos y obtener recomendaciones automáticas sobre la ubicación de las instalaciones.

"La transición hacia redes autónomas requiere una IA que funcione en flujos de trabajo regulados y no solo de genere información", afirmó Khurram Chaudhry, vicepresidente de Productos e Ingeniería de Aircom. "raNora supone un gran avance en la incorporación de IA autónoma a la planificación diaria de la programación de radio, ya que ayuda a los operadores a reducir el trabajo manual, mejora la productividad de los equipos técnicos y promueve la confianza en la ejecución asistida por IA".

raNora admite tanto modelos de implementación híbridos como locales, lo que permite a los operadores alinear la adopción de IA con el cumplimiento normativo y la seguridad. Está previsto que se lancen nuevos agentes de IA raNora en la segunda mitad de 2026.

raNora está disponible para pruebas de campo. Escríbanos al correo [email protected] o comuníquese con su representante local de Aircom.

Acerca de Aircom

Aircom ofrece soluciones avanzadas de planificación, optimización y automatización de redes de acceso inalámbrico a más de 125 clientes en más de 100 países. Filial de propiedad exclusiva de TEOCO, Aircom combina décadas de experiencia en el sector de las telecomunicaciones con análisis inteligentes y automatización basada en IA para impulsar la evolución hacia redes autónomas. Las soluciones de Aircom ayudan a los operadores a mejorar la calidad del servicio, reducir la complejidad operativa e impulsan una gestión más inteligente del ciclo de vida de la red.

Para más información, visite teocoaircom.com.

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FUENTE Aircom International