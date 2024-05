ALULA REALIZARÁ EDIÇÕES INAUGURAIS DA COPA ÁRABE DE CORRIDA DE CAMELOS E DO CAMPEONATO MUNDIAL DE RESISTÊNCIA INTERNACIONAL DE CAMELOS, FORTALECENDO SEU STATUS COMO PRIMEIRA CASA DO ESPORTE DE HERANÇA

Entusiastas, equipes e proprietários de esportes de camelo de toda a região viajarão para AlUla para a primeira edição dessas novas competições, cada uma com prêmios multimilionários de SAR

A primeira Arab Camel Cup e o primeiro Campeonato Mundial de Endurance, realizados nos dias 3 e 4 de maio, respectivamente, contarão com um prestigiado campo de camelos de corrida puro-sangue.

ALULA, Arábia Saudita, 3 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A crescente reputação de AlUla como sede de diversos e emocionantes esportes patrimoniais de toda a região e de outros lugares será ainda mais cimentada quando a cidade sediar dois dos mais novos e mais destacados esportes do setor. competições – a Copa Árabe de Camel Racing e o Campeonato Mundial de Camel Endurance Internacional.

A Comissão Real de AlUla (RCU) trabalhou em estreita colaboração com os principais parceiros, a Federação Árabe de Corridas de Camelos e a Federação Internacional de Corridas de Camelos, para organizar as novas competições, que serão realizadas consecutivamente durante dois dias emocionantes e contarão com os melhores puro-sangue da região. camelos.

Realizada no dia 3 de maio no Mugheira Heritage Sports Village, a estreia da Arab Camel Cup verá alguns dos principais cavaleiros do esporte de 16 países árabes competirem em 13 rodadas de corrida muito disputadas por uma parte dos prêmios superiores a SAR 3 milhões.

No dia seguinte, 4 de maio, um contingente internacional de camelos e cavaleiros será testado até aos seus limites como parte do primeiro Campeonato Mundial de Resistência Internacional de Camelos. Com um prêmio total de SAR 2 milhões a ser ganho, o desafio de duas etapas cobrirá um total de 16 km com pilotos masculinos e femininos competindo em suas respectivas categorias.

Os vencedores receberão SAR 500.000, sendo o restante do prêmio em dinheiro dividido entre os segundos classificados. Os pilotos participantes do Campeonato Mundial de Endurance em AlUla serão inscritos com base na idade (pelo menos 18 anos) e tipo de camelo, que incluirá: Salve, Thanaya Bakkar, Zamoul e Thanaya Qadan.

Com base no status estabelecido de AlUla como o principal destino para esportes tradicionais, incluindo uma coleção diversificada de corridas de camelos, desafios a cavalo e de resistência e muito mais, as duas novas competições atrairão um público internacional de espectadores, bem como entusiastas de todo o Reino e do comunidade AlUla mais ampla.

A Arab Camel Cup e o Campeonato Mundial de Endurance serão realizados em apoio à iniciativa do Ministério da Cultura 'Ano do Camelo', celebrando o status dos camelos na cultura e na sociedade saudita. Estes eventos também apoiam o plano de longo prazo da RCU para defender o legado cultural profundamente enraizado do camelo e dos desportos patrimoniais, ao mesmo tempo que abrem novas oportunidades para o crescimento socioeconómico em AlUla e no noroeste da Arábia.

As ambições da RCU para o desporto patrimonial estão intimamente ligadas aos seus planos de turismo e conservação cultural, colocando cada um no coração da comunidade como uma área poderosa e unificadora de desenvolvimento alinhada com o plano Visão 2030 do Reino.

Ziad Alsuhaibani, Diretor de Esportes da Royal Commission for AlUla, disse: "Sediar a nova Arab Camel Cup e o primeiro Campeonato Mundial de Endurance é mais um marco emocionante na evolução contínua e no desenvolvimento dos esportes tradicionais no noroeste da Arábia.

"À medida que o setor continua a crescer cada vez mais, a RCU está entusiasmada em receber as melhores equipes, proprietários e pilotos para participarem de novas competições emocionantes que mostram categorias muito apreciadas de esportes tradicionais, bem como os maravilhosos e especialmente construídos instalações que foram criadas em AlUla para acomodar participantes e espectadores.

"O sector desportivo patrimonial continua a crescer a um ritmo rápido, trazendo consigo novas oportunidades de crescimento inclusivo, investimento dinâmico e, claro, novos níveis de excelência desportiva. A Arab Camel Cup e o Campeonato Mundial de Endurance são edições novas e bem-vindas ao crescente calendário de eventos culturais e esportivos da AlUla durante todo o ano."

Nota aos editores:

Sempre se escreve AlUla e não Al-Ula

Sobre a Comissão Real para AlUla

The Royal Commission for AlUla (RCU) foi estabelecida por decreto real em julho de 2017 visando preservar e desenvolver AlUla, uma região de notável relevância natural e cultural localizada no noroeste da Arábia Saudita. O plano a longo prazo da RCU define uma abordagem responsável, sustentável e sensível ao desenvolvimento urbano e econômico, visando proteger o patrimônio natural e histórico da região ao mesmo tempo em que estabelece AlUla como um local desejado para morar, trabalhar e visitar. Isso engloba uma ampla gama de iniciativas nas áreas de arqueologia, turismo, cultura, educação e artes, refletindo o compromisso de cumprir com as prioridades de diversificação econômica, capacitação da comunidade local e preservação do patrimônio definido no programa Vision 2030, do Reino da Arábia Saudita.

