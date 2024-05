ALULA RICHTET DIE ERSTEN AUSGABEN DES ARAB CUP FÜR KAMELRENNEN UND DER WELTMEISTERSCHAFT FÜR INTERNATIONALE KAMEL-AUSDAUERRENNEN AUS UND STÄRKT DAMIT SEINEN STATUS ALS FÜHRENDE HEIMAT FÜR HISTORISCHE SPORTARTEN

Kamelsportbegeisterte, Teams und Besitzer aus der ganzen Region reisen nach AlUla, um an der ersten Ausgabe dieser neuen Wettbewerbe teilzunehmen, bei denen es jeweils um Preisgelder in Höhe von mehreren Millionen SAR geht.

Beim ersten Arab Camel Cup und bei der ersten World Endurance Championship, die am 3. bzw. 4. Mai ausgetragen werden, wird jeweils ein prestigeträchtiges Feld von Vollblut-Rennkamelen antreten

ALULA, Saudi-Arabien, 3. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Alulas wachsender Ruf als Heimat vielfältiger und aufregender historischer Sportarten aus der gesamten Region und darüber hinaus wird weiter gefestigt, wenn die Stadt zwei der neuesten und hochkarätigsten Wettbewerbe des Sektors ausrichtet - den Arab Cup for Camel Racing und die World Championship for International Camel Endurance.

Die Royal Commission for AlUla (RCU) hat eng mit den wichtigsten Partnern, der Arab Camel Racing Federation und der International Camel Racing Federation, zusammengearbeitet, um die neuen Wettkämpfe zu veranstalten, die an zwei spannenden Tagen hintereinander stattfinden und bei denen die besten Vollblutkamele der Region antreten werden.

Beim ersten Arab Camel Cup, der am 3. Mai im Mugheira Heritage Sports Village ausgetragen wird, treten einige der besten Reiter aus 16 arabischen Ländern in 13 hart umkämpften Runden gegeneinander an und kämpfen um einen Teil der Preisgelder in Höhe von über 3 Millionen SAR.

Am darauffolgenden Tag, dem 4. Mai, wird ein internationales Kontingent von Kamelen und Reitern im Rahmen der allerersten Weltmeisterschaft für internationale Kamelausdauer an ihre Grenzen gebracht. Das Preisgeld in Höhe von insgesamt 2 Millionen SAR wird in zwei Etappen über insgesamt 16 km ausgefahren, wobei Männer und Frauen in ihren jeweiligen Kategorien antreten.

Die Gewinner erhalten 500.000 SAR, der Rest des Preisgeldes wird unter den Zweitplatzierten aufgeteilt. Die Reiter, die an der World Endurance Championship in AlUla teilnehmen, werden nach ihrem Alter (mindestens 18 Jahre alt) und ihrem Kameltyp registriert, zu dem sie gehören: Ave, Thanaya Bakkar, Zamoul und Thanaya Qadan.

Die beiden neuen Wettbewerbe bauen auf dem etablierten Status von AlUla als führendes Reiseziel für historische Sportarten auf, zu denen unter anderem eine Reihe von Kamelrennen, Reit- und Ausdauerwettbewerben gehören, und werden ein internationales Publikum sowie Enthusiasten aus dem gesamten Königreich und der weiteren AlUla-Gemeinschaft anziehen.

Sowohl der Arab Camel Cup als auch die World Endurance Championship werden im Rahmen der Initiative "Jahr des Kamels" des Kulturministeriums ausgetragen, mit der die Bedeutung der Kamele in der saudischen Kultur und Gesellschaft gefeiert wird. Diese Veranstaltungen unterstützen auch den langfristigen Plan der RCU, das tief verwurzelte kulturelle Erbe des Kamel- und Traditionssports zu fördern und gleichzeitig neue Möglichkeiten für sozioökonomisches Wachstum in AlUla und Nordwest-Arabien zu eröffnen.

Die Ambitionen der RCU in Bezug auf den Kultursport sind eng mit ihren Plänen für den Tourismus und den Kulturerhalt verknüpft, die beide im Einklang mit der Vision 2030 des Königreichs in den Mittelpunkt der Gemeinschaft rücken und einen starken und verbindenden Entwicklungsbereich darstellen.

Ziad Alsuhaibani, Chief Sports Officer bei der Royal Commission for AlUla, sagte: "Die Austragung des neuen Arab Camel Cup und der allerersten Weltmeisterschaft im Ausdauersport ist ein weiterer aufregender Meilenstein in der kontinuierlichen Entwicklung des traditionellen Sports in Nordwest-Arabien.

"Die RCU freut sich darauf, die besten Teams, Besitzer und Reiter zur Teilnahme an spannenden neuen Wettbewerben begrüßen zu dürfen, die beliebte Kategorien traditioneller Sportarten sowie die wunderbaren, eigens für Teilnehmer und Zuschauer errichteten Anlagen in AlUla präsentieren.

"Der Sportsektor im Bereich des Kulturerbes wächst weiterhin rasant, was neue Möglichkeiten für integratives Wachstum, dynamische Investitionen und natürlich neue sportliche Spitzenleistungen mit sich bringt. Der Arab Camel Cup und die World Endurance Championship sind neue und willkommene Ergänzungen des wachsenden Kalenders von AlUla, der das ganze Jahr über kulturelle und sportliche Veranstaltungen umfasst.

Die Königliche Kommission für AlUla (RCU) wurde im Juli 2017 per königlichem Dekret gegründet, um AlUla, eine Region von herausragender natürlicher und kultureller Bedeutung im Nordwesten Saudi-Arabiens, zu erhalten und zu entwickeln.

