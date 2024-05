ALULA ACCUEILLERA LES PREMIÈRES ÉDITIONS DE LA COUPE ARABE DE COURSE DE CHAMEAUX ET LE CHAMPIONNAT DU MONDE D'ENDURANCE DE CHAMEAUX, RENFORÇANT SON STATUT DE PREMIER LIEU DE SPORTS PATRIMONIAUX

Des amateurs de sports de chameaux, des équipes et des propriétaires, de toute la région, se rendent à AlUla pour la première édition de ces nouvelles compétitions, chacune d'entre elles présentant des pools de plusieurs millions de prix SAR

La première Coupe de chameaux arabes et le premier Championnat du monde d'endurance, qui se tiendront respectivement les 3 et 4 mai, présenteront tous deux un prestigieux terrain de courses de chevaux pur-sang

ALULA, Arabie saoudite, 3 mai 2024 /PRNewswire/ -- La réputation croissante d'AlUla en tant que foyer de sports patrimoniaux diversifiés et passionnants de toute la région et au-delà sera encore plus cimentée lorsque la ville accueillera deux des plus récents et des plus hauts du secteurles concours de profil - la Coupe arabe de course de chameaux et le Championnat du monde d'endurance de chameaux.

La Commission royale d'AlUla (RCU) a travaillé en étroite collaboration avec des partenaires clés, la Fédération arabe des courses de chameaux et la Fédération internationale des courses de chameaux, pour organiser les nouvelles compétitions, qui se tiendront consécutivement sur deux jours palpitants et mettront en vedette les meilleurs chameaux pur-sang de la région.

Organisée le 3 mai au Mugheira Heritage Sports Village, la première Coupe de chameau arabe verra certains des principaux cavaliers de 16 pays arabes participer à plus de 13 séries de courses très disputées pour une part des prix dépassant 3 millions de SAR.

Le lendemain, 4 mai, un contingent international de chameaux et de cavaliers sera testé à leurs limites dans le cadre du tout premier championnat du monde d'endurance de chameaux. Avec une réserve totale de 2 millions de SAR à gagner, le défi en deux étapes couvrira un total de 16 km avec des cavaliers masculins et féminins participant dans leurs catégories respectives.

Les lauréats recevront 500 000 SAR, le reste de l'argent du prix étant partagé entre les deuxièmes. Les cavaliers participant au Championnat du monde d'endurance d'AlUla seront inscrits en fonction de leur âge (au moins 18 ans) et du type de chameau, qui comprendra : Hail, Thanaya Bakkar, Zamoul et Thanaya Qadan.

S'appuyant sur le statut établi d'AlUla en tant que destination de premier choix pour les sports patrimoniaux, y compris une collection diversifiée de courses de chameaux, de chevaux et de défis d'endurance, et plus encore, les deux nouvelles compétitions attireront un public international de spectateurs ainsi que des passionnés de tout le Royaume et de la communauté AlUla dans son ensemble.

La Coupe du chameau arabe et le Championnat du monde d'endurance se tiendront tous deux dans le cadre de l'initiative « Année du chameau » du ministère de la Culture, célébrant le statut des chameaux dans la culture et la société saoudiennes. Ces événements soutiennent également le plan à long terme de la RCU pour promouvoir l'héritage culturel profondément enraciné du chameau et des sports patrimoniaux, tout en ouvrant de nouvelles opportunités de croissance socio-économique en AlUla et dans le nord-ouest de l'Arabie.

Les ambitions de RCU en matière de sports patrimoniaux sont étroitement liées à ses plans de tourisme et de conservation culturelle, ce qui place chacun au cœur de la communauté en tant que domaine de développement puissant et unificateur aligné sur le plan Vision 2030 du Royaume.

Ziad Alsuhaibani, directeur des sports à la Commission royale d'AlUla, a déclaré : « Accueillir la nouvelle Coupe du chameau arabe et le tout premier Championnat du monde d'endurance est une autre étape passionnante dans l'évolution et le développement continus des sports patrimoniaux en Arabie du Nord-Ouest.

« Alors que le secteur continue de passer de la force à la force, la RCU est ravie d'accueillir les meilleures équipes, propriétaires et cavaliers pour participer à de nouvelles compétitions palpitantes qui mettent en vedette des catégories de sports traditionnels très prisés ainsi que la merveilleuseconstruit des installations qui ont été créées en AlUla pour accueillir les participants et les spectateurs.

« Le secteur du sport patrimonial continue de croître à un rythme rapide, apportant avec lui de nouvelles opportunités de croissance inclusive, d'investissement dynamique et, bien sûr, de nouveaux niveaux d'excellence sportive. La Coupe du chameau arabe et le Championnat du monde d'endurance sont des éditions nouvelles et bienvenues dans le calendrier croissant d'AlUla d'événements culturels et sportifs tout au long de l'année. »

