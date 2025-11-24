Declaración de la Alzheimer's Association sobre la publicación de datos de línea superior de fase 3 de semaglutida oral

- Los resultados subrayan la necesidad de una investigación continua y una línea de tratamiento diversa

CHICAGO, 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Alzheimer's Association está decepcionada de que los ensayos clínicos Evoque y Evoque + no hayan demostrado una reducción estadísticamente significativa en la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Los estudios probaron una píldora oral de semaglutida para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer sintomática en estadio temprano.

"Si bien estos resultados no son lo que esperábamos, contribuirán a nuestra comprensión de esta enfermedad devastadora y fatal", dijo Joanne Pike, Dra. en Filosofía , presidenta y directora ejecutiva de la Alzheimer's Association. "Los datos de cada ensayo clínico, independientemente del resultado, son vitales para acelerar nuestra comprensión de esta enfermedad y ayudan a informar a la próxima generación de ensayos clínicos. Seguimos siendo optimistas sobre el futuro del tratamiento y la prevención del Alzheimer, ya que el panorama científico continúa diversificándose y expandiéndose ".

La compañía dijo: "Si bien el tratamiento con semaglutida resultó en una mejora de los biomarcadores relacionados con la enfermedad de Alzheimer en ambos ensayos, esto no se tradujo en un retraso en la progresión de la enfermedad". Los ensayos Evoke y Evoke + fueron ensayos clínicos internacionales a gran escala y a largo plazo. Se inscribieron más de 3.800 personas de entre 55 y 85 años diagnosticadas con deterioro cognitivo leve (DCL) o demencia leve debido a la enfermedad de Alzheimer (denominada estadio 3 y 4 de la enfermedad de Alzheimer).

"Estos resultados nos ayudarán a perfeccionar nuestra comprensión de esta clase de fármacos", afirmó Maria C. Carrillo, doctora en Filosofía , directora científica de la Alzheimer's Association y directora de Asuntos Médicos. "Aunque esta píldora de semaglutida no ayudó contra el Alzheimer, el campo continuará investigando esta clase de medicamentos, ya que pueden actuar de manera diferente. Y, la Alzheimer's Association sigue siendo un líder feroz para este tipo de investigación innovadora, y creemos que es fundamental continuar investigando diversos enfoques para el tratamiento y la prevención ".

La cartera de tratamientos para el Alzheimer es sólida y está llena de esperanza. Una evaluación anual de la línea de desarrollo de fármacos publicada en Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions a principios de 2025 muestra que hay 182 ensayos clínicos activos que evalúan 138 fármacos nuevos. La Alzheimer's Association, a través de su programa "Part the Cloud", proporciona fondos estratégicos para avanzar en prometedoras terapias de investigación para el Alzheimer en ensayos clínicos. Los objetivos del tratamiento son variados, lo cual es importante dado el creciente consenso de que es probable que el tratamiento y la prevención efectivos del Alzheimer sean una combinación personalizada de múltiples intervenciones.

Para las personas que viven con Alzheimer en fase inicial, hay tratamientos aprobados disponibles. Instamos a las personas a hablar con su médico sobre estas opciones. Las personas también pueden hablar con su médico sobre la participación en ensayos clínicos o visitar TrialMatch de la Alzheimer's Association para obtener más información.

La Asociación aprecia estos resultados de primera línea y espera escuchar una inmersión más profunda en los datos en la reunión de Ensayos Clínicos en la Enfermedad de Alzheimer (CTAD) en diciembre.

