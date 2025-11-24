Déclaration de l'Alzheimer's Association sur la publication des résultats préliminaires de la phase 3 du Semaglutide oral

- Les résultats soulignent la nécessité de poursuivre la recherche et de diversifier la gamme de traitements

CHICAGO, 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- L'Alzheimer's Association est déçue que les essais cliniques d'evoke et d'evoke+ n'aient pas démontré une réduction statistiquement significative de la progression de la maladie d'Alzheimer. Les études ont testé une pilule orale de semaglutide pour le traitement de la maladie d'Alzheimer symptomatique à un stade précoce.

« Bien que ces résultats ne soient pas à la hauteur de nos espérances, ils contribueront à notre compréhension de cette maladie dévastatrice et mortelle », a déclaré Joanne Pike, DrPH , présidente et directrice générale de l'Alzheimer's Association. « Les données de chaque essai clinique, quel qu'en soit le résultat, sont essentielles pour accélérer notre compréhension de cette maladie et contribuent à informer la prochaine génération d'essais cliniques. Nous restons optimistes quant à l'avenir du traitement et de la prévention de la maladie d'Alzheimer, car le paysage scientifique continue de se diversifier et de s'élargir ».

La société a déclaré : « Bien que le traitement par le semaglutide ait entraîné une amélioration des biomarqueurs liés à la maladie d'Alzheimer dans les deux essais, cela ne s'est pas traduit par un retard dans la progression de la maladie ». Les essais evoke et evoke+ étaient des essais cliniques internationaux à grande échelle et à long terme. Plus de 3 800 personnes âgées de 55 à 85 ans, diagnostiquées avec une déficience cognitive légère (MCI) ou une démence légère due à la maladie d'Alzheimer (appelée stade 3 et 4 de la maladie d'Alzheimer), ont été enrôlées.

« Ces résultats nous aideront à affiner notre compréhension de cette classe de médicaments », a déclaré Maria C. Carrillo, Ph.D. , responsable scientifique de l'Alzheimer's Association et responsable des affaires médicales. « Bien que cette pilule de semaglutide n'ait pas aidé à lutter contre la maladie d'Alzheimer, les chercheurs continueront d'étudier cette classe de médicaments, car ils pourraient agir différemment. De plus, l'Association Alzheimer reste un leader féroce pour ce type de recherche innovante, et nous pensons qu'il est essentiel de continuer à étudier diverses approches de traitement et de prévention ».

La filière de traitement de la maladie d'Alzheimer est solide et pleine d'espoir. Une évaluation annuelle du pipeline de développement de médicaments publiée sur Alzheimer's & Dementia : Translational Research & Clinical Interventions au début de 2025, montre qu'il y a 182 essais cliniques actifs évaluant 138 nouveaux médicaments. L'Alzheimer's Association, par le biais de son programme « Part the Cloud », fournit un financement stratégique pour faire avancer les thérapies prometteuses de la maladie d'Alzheimer dans les essais cliniques. Les cibles thérapeutiques sont variées, ce qui est important compte tenu du consensus croissant selon lequel le traitement et la prévention efficaces de la maladie d'Alzheimer seront probablement une combinaison personnalisée d'interventions multiples.

Pour les personnes atteintes d'une forme précoce de la maladie d'Alzheimer, il existe des traitements approuvés. Nous conseillons vivement aux personnes concernées de consulter leur médecin au sujet de ces options. Les personnes peuvent également discuter avec leur médecin de la possibilité de participer à des essais cliniques, ou visiter le site TrialMatch de l'Alzheimer's Association pour plus d'informations.

L'Association apprécie ces résultats préliminaires et attend avec impatience une analyse plus approfondie des données lors de la réunion des essais cliniques sur la maladie d'Alzheimer (CTAD) en décembre.

