Alzheimer's Association 針對口服塞瑪格魯肽 (Semaglutide) 第三期臨床試驗頂線數據發佈之聲明

- 研究結果彰顯持續研究與多元化治療渠道的必要性

芝加哥2025年11月25日 /美通社/ -- 阿茲海默症協會 (Alzheimer's Association) 對 evoke 及 evoke+ 臨床試驗未能顯示出統計學上顯著的、對阿茲海默症病程的減緩效果，深感失望。 這些研究 測試了一種口服司美格魯肽 (Semaglutide) 藥丸，用於治療早期有症狀的阿茲海默症。

Alzheimer's Association 主席兼行政總裁 Joanne Pike，DrPH 表示：「儘管這些研究結果未達我們所期望，但仍將促進我們對這種毀滅性致命疾病的理解。每項臨床試驗的數據——無論結果如何——對於加速我們對該疾病的認知至關重要，並能為下一代臨床試驗提供重要參考依據。我們對治療與預防阿茲海默症的日後發展仍抱持樂觀態度，因其科學領域持續呈現多元化與擴展之勢。」

該公司表示，「儘管兩項試驗中使用司美格魯肽治療均改善了阿茲海默症相關生物標記物，但這並未轉化為延緩疾病進展的效果。」Evoke 和 evoke+ 試驗是大規模的長期國際臨床試驗。研究共納入超過 3,800 名年齡介於 55 至 85 歲、經診斷為輕度認知障礙 (MCI) 或因阿茲海默症導致輕度失智症（即阿茲海默症第 3 期與第 4 期）的受試者。

Alzheimer's Association 科學總監兼醫療事務負責人 Maria C. Carrillo 博士 說：「這些結果將幫助我們改善對這類藥物的理解。儘管這款司美格魯肽藥丸對抗阿茲海默症未見成效，該領域仍將持續研究此類藥物，因其作用機制可能有所不同。此外，Alzheimer's Association 始終是這類創新研究的堅定領導者，我們深信持續探索多元治療與預防方案至關重要。」

阿茲海默症的治療研發渠道蓬勃發展，充滿希望。一份關於藥物開發進程的年度評估報告於 2025 年上旬發表於《Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions》（暫譯：阿茲海默症與失智症：轉譯醫學研究與臨床介入療法），顯示目前有 182 項進行中的臨床試驗，評估138種新型藥物。Alzheimer's Association 透過其「Part the Cloud」（暫譯：撥雲見日）計劃，提供策略性資金以推動具潛力的阿茲海默症實驗性療法進入臨床試驗階段。治療目標多元化，此舉至關重要——鑑於學界日益形成共識：有效治療與預防阿茲海默症，很可能需要透過多種介入措施的個人化組合來實現。

對於處於早期阿茲海默症階段的病人，現有核准治療方案可供採用。我們強烈建議病人與主診醫生討論這些治療選項。個人亦可與醫師討論參與臨床試驗事宜，或造訪阿茲海默症協會的試驗配對平台 TrialMatch 以獲取更多資訊。

該協會對這些頂層研究結果表示讚賞，並期待在十二月舉行的阿茲海默症臨床試驗會議（Clinical Trials in Alzheimer's Disease，簡稱「CTAD」）上深入探討相關數據。

