Alzheimer's Association: publicación de los datos principales de la fase 3 de semaglutida oral

-Declaración de la Alzheimer's Association sobre la publicación de los datos principales de la fase 3 de semaglutida oral

Los resultados subrayan la necesidad de continuar la investigación y diversificar la cartera de tratamientos.

CHICAGO, 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Alzheimer's Association lamenta que los ensayos clínicos de evoke y evoke+ no hayan demostrado una reducción estadísticamente significativa en la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Los estudios probaron una pastilla oral de semaglutida para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer sintomática en etapa temprana.

"Si bien estos resultados no son los esperados, contribuirán a nuestra comprensión de esta enfermedad devastadora y mortal", afirmó Joanne Pike, DrPH, presidenta y consejera delegada de la Alzheimer's Association. "Los datos de cada ensayo clínico, independientemente del resultado, son vitales para acelerar nuestra comprensión de esta enfermedad y ayudan a fundamentar la próxima generación de ensayos clínicos. Mantenemos el optimismo sobre el futuro del tratamiento y la prevención del Alzheimer, a medida que el panorama científico continúa diversificándose y expandiéndose".

La compañía afirmó: "Si bien el tratamiento con semaglutida resultó en una mejora de los biomarcadores relacionados con la enfermedad de Alzheimer en ambos ensayos, esto no se tradujo en un retraso en la progresión de la enfermedad". Los ensayos evoke y evoke+ fueron ensayos clínicos internacionales a gran escala y a largo plazo. Participaron más de 3.800 personas de entre 55 y 85 años diagnosticadas con deterioro cognitivo leve (DCL) o demencia leve debido a la enfermedad de Alzheimer (denominadas estadios 3 y 4 de la enfermedad de Alzheimer).

"Estos resultados nos ayudarán a mejorar nuestra comprensión de esta clase de fármacos", afirmó Maria C. Carrillo, Ph.D., directora científica y responsable de asuntos médicos de la Alzheimer's Association. "Aunque esta pastilla de semaglutida no fue eficaz contra el Alzheimer, se seguirá investigando este tipo de fármacos, ya que podrían actuar de forma diferente. La Asociación del Alzheimer sigue siendo un firme líder en este tipo de investigación innovadora, y creemos que es fundamental seguir investigando diversos enfoques de tratamiento y prevención".

La cartera de tratamientos para el Alzheimer es sólida y prometedora. Una evaluación anual de la cartera de desarrollo de fármacos, publicada en Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions a principios de 2025, muestra que hay 182 ensayos clínicos activos que evalúan 138 fármacos novedosos. La Alzheimer's Association, a través de su programa "Part the Cloud", proporciona financiación estratégica para impulsar prometedoras terapias en investigación para el Alzheimer en ensayos clínicos. Los objetivos terapéuticos son variados, lo cual es importante dado el creciente consenso de que el tratamiento y la prevención eficaces del Alzheimer probablemente consistan en una combinación personalizada de múltiples intervenciones.

Para las personas que viven con Alzheimer en sus primeras etapas, existen tratamientos aprobados. Recomendamos a las personas que consulten a su médico sobre estas opciones. También pueden hablar con su médico sobre la participación en ensayos clínicos o visitar TrialMatch de la Alzheimer's Association para obtener más información.

La Asociación valora estos resultados preliminares y espera con interés conocer un análisis más profundo de los datos en la reunión de Ensayos Clínicos en la Enfermedad de Alzheimer (CTAD) en diciembre.

