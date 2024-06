Antaisolar lança white paper, garante mais de 1 GW de contratos na SNEC 2024, demonstrando liderança no setor

XANGAI, 18 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- De 13 a 15 de junho, a Antaisolar participou da SNEC 2024, apresentando suas mais recentes inovações, incluindo sistemas de rastreamento inteligentes, sistemas montados no solo e sistemas de telhado. No evento, a Antaisolar divulgou seu mais recente white paper intitulado "Solar Tracking System 3.0 One-stop Solution White Paper", destacando sua ampla experiência em financiamento de projetos, design, entrega, construção, manutenção e compromisso com práticas de baixo carbono. Este white paper ressalta a liderança da Antaisolar no avanço da tecnologia de rastreamento solar e no fornecimento de soluções completas.

White Paper de Lançamentos Antaisolares no SNEC 2024 (PRNewsfoto/Antaisolar)

O white paper detalha a solução de rastreamento inteligente atualizada da Antaisolar. Equipado com estratégias de proteção inteligentes, garante uma operação estável em condições climáticas extremas. Os algoritmos de retrocesso minimizam o sombreamento de terrenos irregulares, aumentando significativamente a geração de energia. Para abordar os altos custos de construção e mão de obra, bem como as incertezas ambientais durante a execução do projeto, o documento afirma que os componentes do sistema de rastreamento são projetados e pré-montados de forma modular, reduzindo as horas de trabalho necessárias para a instalação. Também menciona os serviços de entrega integrados globais da Antaisolar, aproveitando a gestão digital e os recursos locais para minimizar os riscos do projeto e, ao mesmo tempo, oferecer soluções premium e sem preocupações.

Na SNEC, a Antaisolar garantiu grandes acordos totalizando mais de 1GW com líderes do setor, incluindo Larsen & Toubro, SCG ONNEX, CINCO e MATGROW Renewables. Notavelmente, um acordo de projeto de 294 MWp com a Larsen & Toubro marca sua segunda colaboração, estabelecendo uma referência para a cooperação em energia renovável na Índia e demonstrando a crescente influência da Antaisolar na região. Este projeto de rastreadores será apoiado pelo novo centro de vendas e serviços da Antaisolar na Índia, como os outros 7 centros em todo o mundo, oferecendo serviços locais abrangentes, incluindo assistência técnica, solução de problemas e suporte pós-venda. Essas iniciativas enfatizam o impacto crescente da indústria da Antaisolar, dedicada a atender às necessidades de parceiros globais por meio de soluções e serviços de alta qualidade.

A Antaisolar também lançou seu novo posicionamento de marca como especialista em soluções de sistemas de montagem fotovoltaica inteligentes digitais, destacado pela estreia do filme da marca "Power of Light". Redefinindo o compromisso da Antaisolar com a inovação em tecnologia e P&D. Ao promover a inteligência de produtos, a gestão digital e as capacidades de produção automatizada, a Antaisolar visa fornecer soluções de montagem e rastreamento solar mais eficientes e confiáveis, impulsionando ainda mais o progresso no setor de energia renovável.

Sobre a Antaisolar:

Fundada em 2006 e sediada em Xiamen, na China, a Antaisolar é especializada em soluções de sistemas de montagem fotovoltaica inteligentes digitais. Com quase 800 funcionários, incluindo mais de 120 especialistas técnicos, a Antaisolar alcançou uma remessa cumulativa de sistema de montagem fotovoltaica de 33,2 GW até o final de 2023. Saiba mais em www.antaisolar.com ou [email protected]

