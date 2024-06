Podczas targów SNEC 2024 firma Antaisolar zaprezentowała białą księgę i podpisała umowy na łączną moc ponad 1 GW, dowodząc swojego przywództwa w branży

SZANGHAJ, 18 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- W dniach 13-15 czerwca firma Antaisolar uczestniczyła w targach SNEC 2024, prezentując swoje najnowsze innowacje, w tym inteligentne systemy nadążne, systemy naziemne i systemy dachowe. Podczas wydarzenia firma zaprezentowała także najnowszą białą księgę zatytułowaną „Solar Tracking System 3.0 One-stop Solution White Paper", dzieląc się rozległą wiedzą z zakresu finansowania projektów, projektowania konstrukcji, dostawy, budowy, konserwacji i wdrażania praktyk niskoemisyjnych. Biała księga podkreśla wiodącą rolę Antaisolar w rozwoju technologii nadążnych i dostarczaniu kompleksowych rozwiązań.

Antaisolar Releases White Paper at SNEC 2024

Biała księga zawiera szczegółowe informacje na temat zmodernizowanego, inteligentnego rozwiązania Antaisolar. Wyposażony w inteligentne strategie ochrony system zapewnia stabilną pracę w ekstremalnych warunkach pogodowych. Algorytmy śledzenia wstecznego minimalizują zacienienie spowodowane nieregularnym ukształtowaniem terenu, znacznie zwiększając wydajność procesu wytwarzania energii. W odniesieniu do wysokich kosztów budowy i robocizny, a także niepewności środowiskowej podczas realizacji projektu, w treści księgi podkreślono, że komponenty systemu nadążnego są modułowo zaprojektowane i wstępnie zmontowane, co zmniejsza liczbę roboczogodzin niezbędnych do zainstalowania systemu. Wspomniano również o globalnych, zintegrowanych usługach dostawczych Antaisolar, wykorzystujących zarządzanie cyfrowe i lokalne zasoby w celu zminimalizowania ryzyka projektowego przy jednoczesnym zapewnieniu przyjaznych dla użytkownika, wysokiej jakości rozwiązań.

Podczas targów SNEC firma Antaisolar podpisała ważne umowy na dostawy systemów o łącznej mocy ponad 1 GW z liderami branży, w tym Larsen & Toubro, SCG ONNEX, CINCO i MATGROW Renewables. Umowa na realizację projektu o mocy 294 MWp, zawarta z Larsen & Toubro, będzie drugą okazją do współpracy dla obu firm, ustanawiając punkt odniesienia dla współpracy w zakresie energii odnawialnej w Indiach i ukazując rosnący wpływ Antaisolar w regionie. Realizację projektu będzie wspierać nowe centrum sprzedażowo-usługowe Antaisolar w Indiach, które - podobnie jak pozostałe 7 centrów na całym świecie - zaoferuje kompleksowe usługi lokalne, w tym pomoc techniczną, rozwiązywanie problemów i wsparcie posprzedażowe. Inicjatywy te podkreślają rosnący wpływ Antaisolar na branżę, ukierunkowany na zaspokajanie potrzeb globalnych partnerów poprzez wysokiej jakości rozwiązania i usługi.

Antaisolar wprowadza również nowe pozycjonowanie marki jako eksperta w dziedzinie cyfrowych i inteligentnych rozwiązań systemów montażu fotowoltaiki, wraz z premierą materiału filmowego „Power of Light", który na nowo definiuje zaangażowanie Antaisolar w innowacje technologiczne i działania badawczo-rozwojowe. Rozwijając inteligentne produkty, modele cyfrowego zarządzania i zautomatyzowane możliwości produkcyjne, Antaisolar dąży do dostarczania bardziej wydajnych i niezawodnych rozwiązań montażowych i nadążnych, przyczyniając się do dalszego rozwoju sektora energii odnawialnej.

Antaisolar

Założona w 2006 r. i posiadająca siedzibę w Xiamen, w Chinach, firma Antaisolar specjalizuje się w dostarczaniu cyfrowych i inteligentnych rozwiązań z zakresu systemów montażu fotowoltaiki. Zatrudniając blisko 800 pracowników, w tym ponad 120 specjalistów technicznych, według stanu na koniec 2023 firma dostarczyła systemy montażu fotowoltaiki o łącznej mocy 33,2 GW. Więcej informacji na stronie internetowej www.antaisolar.com lub za pośrednictwem [email protected]