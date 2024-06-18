Antaisolar заключает контракты на более 1 ГВт на SNEC 2024, показывая лидерство в отрасли

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Antaisolar

Jun 18, 2024, 17:08 ET

ШАНХАЙ, 19 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- С 13 по 15 июня компания Antaisolar приняла участие в выставке SNEC 2024, продемонстрировав свои последние инновации, включая интеллектуальные системы слежения, наземные системы и системы на крыше. На этом мероприятии компания Antaisolar представила свою последнюю техническую документацию под названием «Техническая документация комплексного решения Solar Tracking System 3.0», в которой подчеркивается ее обширный опыт в области проектного финансирования, проектирования, доставки, строительства, технического обслуживания и приверженности низкоуглеродным методам. В этой технической документации подчеркивается лидерство Antaisolar в продвижении технологии измерения излучения Солнца и предоставлении комплексных решений.

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Antaisolar Releases White Paper at SNEC 2024
Antaisolar Releases White Paper at SNEC 2024

В технической документации подробно описывается модернизированное интеллектуальное решение для отслеживания Antaisolar. Оснащенное интеллектуальными стратегиями защиты, оно обеспечивает стабильную работу в экстремальных погодных условиях. Алгоритмы отслеживания с возвратом минимизируют затенение от неровной местности, значительно увеличивая выработку электроэнергии. Для решения проблем, связанных с высокими затратами на строительство и рабочую силу, а также с экологической неопределенностью во время выполнения проекта, в документе говорится, что компоненты системы слежения спроектированы и предварительно собраны по модулю, что сокращает человеко-часы, необходимые для установки. В нем также упоминаются глобальные интегрированные службы доставки Antaisolar, использующие цифровое управление и местные ресурсы для минимизации рисков проекта при одновременном предоставлении беспроблемных и премиальных решений.

На выставке SNEC компания Antaisolar заключила крупные соглашения на общую сумму более 1 ГВт с лидерами отрасли, включая Larsen & Toubro, SCG ONNEX, CINCO и MATGROW Renewables. Примечательно, что проектное соглашение мощностью 294 МВт с Larsen & Toubro знаменует собой их второе сотрудничество, устанавливая ориентир для сотрудничества в области возобновляемых источников энергии в Индии и демонстрируя растущее влияние Antaisolar в регионе. Этот проект трекеров будет поддерживаться новым центром продаж и обслуживания Antaisolar в Индии, как и другими 7 центрами по всему миру, предлагающими комплексные местные услуги, включая техническую помощь, устранение неполадок и послепродажную поддержку. Эти инициативы подчеркивают расширяющееся влияние Antaisolar в отрасли, направленное на удовлетворение потребностей глобальных партнеров с помощью высококачественных решений и услуг.

Компания Antaisolar также запустила новое позиционирование бренда как эксперта в области цифровых интеллектуальных решений для монтажа фотоэлектрических систем, что было подчеркнуто дебютом фильма бренда «Сила света». Это переопределяет приверженность Antaisolar инновациям в области технологий и исследований и разработок. Развивая интеллектуальные возможности продуктов, цифровое управление и автоматизированные производственные возможности, Antaisolar стремится предоставлять более эффективные и надежные решения для монтажа и отслеживания солнечных батарей, способствуя дальнейшему прогрессу в секторе возобновляемых источников энергии.

О компании Antaisolar:

Компания Antaisolar, основанная в 2006 году, со штаб-квартирой в Сямыне, Китай, специализируется на цифровых интеллектуальных решениях для монтажа фотоэлектрических систем. Antaisolar насчитывает около 800 сотрудников, в том числе более 120 технических специалистов, и к концу 2023 года достигла совокупной отгрузки систем монтажа фотоэлектрических систем в 33,2 ГВт.  Подробнее: www.antaisolar.com или [email protected] 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2440211/Antaisolar_Releases_White_Paper_SNEC_2024.jpg

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