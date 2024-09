Anúncio importante sobre a significativa flutuação do preço das ações da UTime

SHENZHEN, China, 30 de agosto de 2024 /PRNewswire/ --

Prezados investidores, analistas e mídia:

Recentemente, a UTime Ltd ("UTime") passou por um período de volatilidade incomum no preço de suas ações nos mercados de capitais. Como uma empresa responsável, entendemos as preocupações dos participantes do mercado em relação a essas situações e acreditamos que é necessário fornecer ao público informações transparentes e embasadas esse respeito.

Em primeiro lugar, o Conselho de Administração e a gestão da Empresa estão extremamente preocupados com a recente volatilidade incomum no preço das ações. Estamos trabalhando junto às autoridades competentes para garantir que todas as divulgações estejam em conformidade com os requisitos regulatórios e para proteger os interesses dos investidores. Atualmente, a Empresa está operando normalmente e não houve eventos que afetassem os fundamentos da Empresa. E recentemente anunciamos que entramos formalmente no setor médico, estabelecemos cooperação com o renomado especialista médico Dr. Ehud Baron e organizações de estudos confiáveis, e planejamos adquirir um laboratório focado no desenvolvimento da vacina contra a varíola dos macacos.

Em segundo lugar, notamos várias especulações e rumores sobre a Empresa no mercado e gostaríamos de declarar solenemente que, a menos que sejam divulgadas por canais oficiais, não acredite em notícias não confirmadas. A Empresa continuará comprometida em criar valor para os acionistas e manter um crescimento empresarial estável.

Em resposta a essa volatilidade do preço das ações, a Empresa iniciou um processo de investigação interna para determinar se há vazamento de informações não divulgadas ou outros fatores que possam afetar o preço das ações e poderá contratar advogados para iniciar um processo de investigação sobre vendas a descoberto, se necessário. Enquanto isso, reforçaremos a comunicação com os investidores para garantir a equidade e a transparência do mercado.

Por fim, a Empresa pede a todos os investidores que mantenham a racionalidade e não se deixem influenciar pelo sentimento de mercado de curto prazo. Prometemos que, assim que houver qualquer novo progresso ou informação a ser divulgada, nós o notificaremos imediatamente por meio de canais formais.

Agradecemos pela sua compreensão e apoio. A Empresa continuará monitorando a situação e fornecendo informações atualizadas conforme necessário. Acompanhe nossos anúncios oficiais.

Sobre a UTime Limited

A UTime Limited, fundada em 2008, oferece dispositivos móveis econômicos para consumidores em todo o mundo e ajuda indivíduos de baixa renda em mercados estabelecidos, incluindo os Estados Unidos, e em mercados emergentes, como Índia e países do Sul da Ásia e da África, a terem melhor acesso à tecnologia móvel atualizada. Desde 2024, a UTime está comprometida em transformar a saúde e o bem-estar por meio de tecnologias médicas vestíveis inovadoras. Ao aproveitar pesquisas de ponta e parcerias estratégicas, a UTime busca oferecer soluções eficazes para a prevenção de doenças e o gerenciamento da saúde em escala global. Para mais informações, acesse o site da Empresa em http://www.utimeworld.com/.

Declarações prospectivas

Declarações nesta nota de imprensa sobre expectativas futuras, planos e perspectivas, bem como quaisquer outras declarações sobre questões que não são fatos históricos, podem constituir "declarações prospectivas" de acordo com a Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, conforme alterado, e o Private Securities Litigation Reform Act dos EUA de 1995. As palavras "antecipar", "acreditar", "continuar", "poderia", "estimativa", "esperar", "pretender", "pode", "planejar", "potencial", "prever", "projetar", "deveria", "alvo", "vai", "iria" e expressões semelhantes são destinadas a identificar declarações prospectivas, embora nem todas as declarações prospectivas contenham essas palavras identificadoras. Os resultados concretos podem diferir substancialmente dos indicados por tais declarações prospectivas em razão de vários fatores importantes discutidos na seção "Fatores de risco" do relatório anual da Empresa no Formulário 20-F, apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 30 de julho de 2024. Quaisquer declarações prospectivas contidas neste comunicado referem-se apenas à data deste documento, e a Empresa se isenta especificamente a qualquer obrigação de atualizar tais declarações prospectivas, seja em decorrência de novas informações, acontecimentos futuros ou outros.

