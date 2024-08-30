إعلان هام بشأن التقلبات الكبيرة في سعر أسهم شركة UTime

شينزين، الصين، 30 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ --

أعزائي المستثمرين، والمحللين، ووسائل الإعلام:

مؤخراً، شهدت شركة UTime Ltd ("UTime") فترة من التقلبات غير العادية في أسعار الأسهم في الأسواق المالية. وكشركة مسؤولة، ندرك المخاوف التي يبديها المشاركون في السوق تجاه مثل هذه الحالات، ونعتقد أنه من الضروري تقديم معلومات شفافة ورسميّة للجمهور في هذا الصدد.

أولاً وقبل كل شيء، يشعر مجلس الإدارة وإدارة الشركة بقلق بالغ حيال التقلبات غير العادية الأخيرة في أسعار الأسهم. ونعمل عن كثب مع الجهات المختصة لضمان أن جميع الإفصاحات تتماشى مع المتطلبات التنظيمية وحماية مصالح المستثمرين. وحالياً، تواصل الشركة أعمالها بشكل طبيعي دون أي انقطاع يذكر، ولم تتأثر أسسها الجوهرية بأي حدث طارئ. وأعلنا مؤخراً عن دخولنا رسميًا إلى قطاع الرعاية الصحية من خلال شراكات استراتيجية مع خبراء طبيين بارزين على غرار الدكتور Ehud Baron ومؤسسات بحثية رائدة، ونحن بصدد الاستحواذ على مختبر متخصص في تطوير اللقاحات، مع التركيز حاليًا على ايجاد لقاح لجدري القرود.

ثانياً، لقد لاحظنا وجود شائعات وتكهنات متنوعة حول الشركة في السوق، ونود أن نعلن بشكل رسمي أنه يُرجى عدم تصديق الأخبار غير المؤكدة ما لم تُنشر من خلال القنوات الرسمية للشركة. وستبقى الشركة ملتزمة بخلق قيمة للمساهمين والحفاظ على نمو الأعمال بشكل مستقر.

ونظراً للتذبذبات الأخيرة في أسعار أسهمنا، قمنا بفتح تحقيق داخلي شامل لتحديد أسباب هذه التغيرات، ويشمل التحقيق تقييماً دقيقاً لأي تسريبات محتملة للمعلومات أو عوامل أخرى قد تكون قد أثرت على سعر السهم. كما أننا ندرس إمكانية اللجوء إلى إجراءات قانونية ضد أي ممارسات غير مشروعة، مثل البيع على المكشوف. في الوقت نفسه، سنعزز التواصل مع المستثمرين لضمان عدالة وشفافية السوق.

وأخيرًا، تدعو الشركة جميع المستثمرين إلى التحلي بالعقلانية وعدم التأثر بمشاعر السوق على المدى القصير. نعدكم أنه بمجرد حدوث أي تقدم جديد أو معلومات يتعين الإعلان عنها، سنقوم بإبلاغكم بها في أقرب وقت من خلال القنوات الرسمية للشركة.

نشكركم على تفهمكم ودعمكم. ستواصل الشركة مراقبة الوضع وتقديم المعلومات المحدثة حسب الحاجة. يُرجى متابعة إعلاناتنا الرسمية.

نبذة عن UTime Limited

توفر شركة UTime المحدودة، التي أُسست في عام 2008، أجهزة محمولة فعالة من حيث التكلفة للمستهلكين على مستوى العالم وتساعد الأفراد ذوي الدخل المنخفض من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة والأسواق الناشئة، على تحسين فرصة حصولهم على التكنولوجيا المحمولة المُحدّثة. منذ عام 2024، التزمت UTime بالقيام بنقلة في مجال الصحة والعافية من خلال التقنيات الطبية المبتكرة التي يمكن ارتداؤها. من خلال الاستفادة من الأبحاث المتطورة والشراكات الإستراتيجية، تهدف UTime إلى توفير حلول فعالة للوقاية من الأمراض وإدارة الصحة على نطاق عالمي. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع الشركة على http://www.utimeworld.com/.

البيانات التطلعية

قد تشكل البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي حول التوقعات والخطط والآفاق المستقبلية، فضلًا على أي بيانات أخرى بشأن أمور لا تشكل حقائق تاريخية، "بيانات تطلعية" ضمن معنى القسم 21E من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934 المعدل، وقانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية في الولايات المتحدة لعام 1995. وتهدف الكلمات "تتوقع"، "تعتقد"، "تواصل"، "يمكن"، "تقدير"، "تأمل"، "تعتزم"، "قد"، "تخطط"، "احتمال"، "يتنبأ"، "مشروع"، "يجب"، "هدف"، "سوف"، "يود" وغيرها من التعبيرات المماثلة إلى تحديد البيانات التطلعية، على الرغم من أن جميع البيانات التطلعية لا تحتوي على هذه الكلمات المحددة. قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًّا عن تلك المشار إليها في مثل هذه البيانات التطلعية نتيجة لعوامل مهمة مختلفة تمت مناقشتها في قسم "عوامل الخطر" في التقرير السنوي للشركة في النموذج 20-F المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 30 يوليو 2024. أي بيانات تتطلع إلى المستقبل واردة في هذا البيان الصحفي تُحدَّث فقط ابتداءً من تاريخ هذا البيان، وتتنازل الشركة على وجه التحديد عن أي التزام بتحديث أي بيانات تتطلع إلى المستقبل، سواء كنتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

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Eaky Tan

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