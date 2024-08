Bemerkenswerte Ankündigung zu den signifikanten Schwankungen des UTime-Aktienkurses

SHENZHEN, China, 30. Aug. 2024 /PRNewswire/ --

Liebe Investoren, Analysten und Medien:

Die UTime Ltd („UTime") hat in letzter Zeit eine Phase ungewöhnlicher Kursschwankungen auf den Kapitalmärkten erlebt. Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verstehen wir die Besorgnis der Marktteilnehmer über solche Situationen und sind der Meinung, dass es notwendig ist, die Öffentlichkeit mit transparenten und formalisierten Informationen in dieser Hinsicht zu versorgen.

Zunächst einmal sind der Vorstand und das Management der Gesellschaft sehr besorgt über die jüngste ungewöhnliche Volatilität des Aktienkurses. Wir arbeiten eng mit den zuständigen Behörden zusammen, um sicherzustellen, dass alle Angaben den aufsichtsrechtlichen Anforderungen entsprechen und die Interessen der Anleger geschützt werden. Gegenwärtig arbeitet das Unternehmen normal, und es sind keine Ereignisse eingetreten, die die Grundlagen des Unternehmens beeinträchtigen. Und wir haben kürzlich bekannt gegeben, dass wir offiziell in die Medizinbranche eingestiegen sind, mit dem renommierten Mediziner Dr. Ehud Baron und maßgeblichen Studienorganisationen zusammenarbeiten und planen, ein Labor zu erwerben, das sich auf die Entwicklung von Affenpocken-Impfstoffen konzentriert.

Zweitens haben wir verschiedene Spekulationen und Gerüchte über das Unternehmen auf dem Markt bemerkt und möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass Sie unbestätigten Nachrichten keinen Glauben schenken sollten, solange sie nicht über offizielle Kanäle veröffentlicht wurden. Das Unternehmen wird sich weiterhin dafür einsetzen, Werte für die Aktionäre zu schaffen und ein stabiles Geschäftswachstum aufrechtzuerhalten.

Als Reaktion auf diese Kursschwankungen hat das Unternehmen eine interne Untersuchung eingeleitet, um festzustellen, ob es ein Durchsickern nicht veröffentlichter Informationen oder andere Faktoren gibt, die sich auf den Aktienkurs auswirken könnten, und kann gegebenenfalls Anwälte beauftragen, ein Verfahren zur Untersuchung von Leerverkäufen einzuleiten. Gleichzeitig werden wir die Kommunikation mit den Anlegern verstärken, um die Fairness und Transparenz des Marktes zu gewährleisten.

Schließlich appelliert das Unternehmen an alle Anleger, rational zu bleiben und sich nicht von kurzfristigen Marktstimmungen beeinflussen zu lassen. Wir versprechen Ihnen, dass wir Sie über neue Fortschritte oder Informationen sofort auf dem offiziellen Weg informieren werden.

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. Das Unternehmen wird die Situation weiter beobachten und bei Bedarf aktualisierte Informationen zur Verfügung stellen. Bitte warten Sie auf unsere offizielle Ankündigung.

Informationen zu UTime Limited

Das 2008 gegründete Unternehmen UTime Limited bietet Verbrauchern weltweit kostengünstige Mobilgeräte an und verhilft einkommensschwachen Menschen in etablierten Märkten wie den Vereinigten Staaten und in Schwellenländern wie Indien und Ländern in Südasien und Afrika zu einem besseren Zugang zu aktueller Mobiltechnologie. Seit 2024 setzt sich UTime dafür ein, Gesundheit und Wellness durch innovative medizinische Wearable-Technologien zu verbessern. Durch den Einsatz von Spitzenforschung und strategischen Partnerschaften will UTime wirksame Lösungen für die Krankheitsprävention und das Gesundheitsmanagement auf globaler Ebene anbieten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter http://www.utimeworld.com/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung über zukünftige Erwartungen, Pläne und Aussichten sowie alle anderen Aussagen zu Angelegenheiten, die keine historischen Fakten darstellen, können „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 und seiner jeweils aktuellen Fassung and des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Die Wörter „antizipieren", „glauben", „fortsetzen", „könnten", „schätzen", „erwarten", „beabsichtigen", „können", „planen", „potenziell", „vorhersagen", „prognostizieren", „sollten", „anstreben", „werden", „würden" und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, wobei nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 20-F, der am 30. Juli 2024 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereicht wurde, erörtert wurden, erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angegeben sind. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

Eaky Tan

[email protected]