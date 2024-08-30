Чрезвычайное заявление в связи со значительными колебаниями в ценах на акции UTime

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 30 августа 2024 г. /PRNewswire/ --

Уважаемые инвесторы, аналитики и СМИ!

В последнее время компания UTime Ltd («UTime») переживает период необычной волатильности цен на свои акции на фондовых рынках. Как ответственная компания, мы понимаем обеспокоенность участников рынка подобными ситуациями и считаем необходимым предоставить общественности прозрачную и формализованную информацию по этому поводу.

Прежде всего, Совет директоров и руководство Компании крайне обеспокоены необычной волатильностью цен на наши акции, наблюдаемой в последнее время. Мы тесно сотрудничаем с компетентными органами, чтобы обеспечить соответствие всей раскрываемой информации нормативным требованиям и защитить интересы инвесторов. В настоящее время Компания работает в обычном режиме; каких-либо событий, которые могли бы повлиять на ее основные экономические показатели, не произошло. Недавно было объявлено об официальном выходе Компании на арену медицинской промышленности, о начале сотрудничества с известным медицинским экспертом д-ром Эхудом Бароном (Ehud Baron) и авторитетными исследовательскими организациями, а также о планах по приобретению лаборатории, специализирующейся на разработке вакцины против оспы обезьян.

Во-вторых, мы обратили внимание на различные спекуляции и слухи о Компании, циркулирующие на рынке, и настоятельно просим игнорировать неподтвержденную информацию, доверяя только новостям, распространяемым по официальным каналам. Компания будет и впредь стремиться к созданию ценности для акционеров и поддержанию стабильного роста бизнеса.

В связи с волатильностью цен на свои акции Компания начала внутреннее расследование, чтобы убедиться в отсутствии утечки закрытой информации или других факторов, способных повлиять на курс акций, и при необходимости может предпринять юридические действия для расследования спекулятивных коротких продаж. Одновременно мы будем укреплять обмен информацией с инвесторами, чтобы обеспечить справедливость и прозрачность рынка.

В заключение, Компания призывает всех инвесторов сохранять рациональный подход и не поддаваться влиянию краткосрочных рыночных настроений. Мы обещаем, что при появлении новостей о развитии событий или любой публичной информации мы незамедлительно уведомим вас об этом по официальным каналам.

Благодарим вас за понимание и поддержку! Компания продолжает отслеживать ситуацию и будет предоставлять обновленную информацию по мере необходимости. Следите за нашими официальными сообщениями.

О компании UTime Limited

Компания UTime Limited, основанная в 2008 году, предлагает бюджетные мобильные устройства потребителям во всем мире и помогает малообеспеченным жителям развитых стран, включая Соединенные Штаты Америки, и развивающихся стран, таких как Индия, а также стран Южной Азии и Африки, получить доступ к современным мобильным технологиям. С 2024 года UTime работает над преобразованиями, способными изменить практику защиты здоровья и благополучия людей, путем технологических разработок и инноваций в области носимых медицинских устройств. Используя передовые исследования и стратегические партнерства, UTime стремится предоставлять эффективные решения для профилактики заболеваний и организации здравоохранения в глобальном масштабе. Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте Компании по адресу http://www.utimeworld.com/.

Заявления прогнозного характера

Включенные в настоящий пресс-релиз заявления о будущих ожиданиях, планах и перспективах, а также любые другие заявления по вопросам, которые не являются свершившимися фактами, могут представлять собой «заявления прогнозного характера» в значении раздела 21E Закона США об обороте ценных бумаг от 1934 года, с поправками, и Закона США о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года. Слова «предполагает», «считает», «продолжает», «мог бы», «оценивает», «ожидает», «намеревается», «может», «планирует», «потенциальный», «прогнозирует», «намечает», «должен», «ставит целью», «будет», «был бы» и подобные выражения служат идентификаторами заявлений прогнозного характера, хотя не все заявления прогнозного характера содержат эти идентифицирующие слова. Фактические результаты деятельности Компании могут существенно отличаться от тех, что обозначены в таких заявлениях прогнозного характера, вследствие действия различных важных факторов, рассмотренных в разделе «Факторы риска» годового отчета Компании по форме 20-F, поданного в Комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку США 30 июля 2024 года. Любые заявления прогнозного характера, включенные в настоящий пресс-релиз, действительны только на дату его выпуска, и Компания прямо отказывается от каких бы то ни было обязательств по обновлению любых заявлений прогнозного характера независимо от того, обусловлена ли необходимость обновления появлением новой информации, будущими событиями или иными причинами.

Обращение за дополнительной информацией:

Ики Тан (Eaky Tan)

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