Ogłoszenie nadzwyczajne w sprawie znaczących wahań cen akcji UTime

SHENZHEN, Chiny, 30 sierpnia 2024 r. /PRNewswire/ --

Drodzy inwestorzy, analitycy i przedstawiciele mediów,

ostatnio spółka UTime Ltd („UTime") doświadczyła okresu niezwykłej zmienności ceny swoich akcji na rynkach kapitałowych. Jako odpowiedzialna firma rozumiemy obawy uczestników rynku dotyczące takich sytuacji i uważamy, że konieczne jest dostarczenie opinii publicznej przejrzystych i oficjalnych informacji w tym zakresie.

Po pierwsze Rada Dyrektorów i kierownictwo spółki są wysoce zaniepokojeni ostatnią znaczną zmiennością ceny akcji. Podjęliśmy ścisłą współpracę z właściwymi organami, aby sprawdzić, czy wszystkie przypadki udostępnienia informacji są zgodne z wymogami regulacyjnymi i aby chronić interesy inwestorów. Spółka aktualnie prowadzi swoją działalność w normalnym trybie i nie odnotowano żadnego zdarzenia, które naruszyłoby podstawy jej działań. Ogłoszono ostatnio również, że firma oficjalnie wkroczyła do branży medycznej i rozpoczęła współpracę z uznanym ekspertem medycznym dr. Ehudem Baronem i wpływowymi organizacjami odpowiedzialnymi za badania kliniczne, planując również nabycie laboratorium, którego głównym zadaniem będzie opracowanie szczepionki przeciwko małpiej ospie.

Po drugie, zauważyliśmy pojawienie się różnych spekulacji i pogłosek o pozycji Spółki na rynku. Z tego względu pragniemy dobitnie oświadczyć, że nie należy wierzyć żadnym niepotwierdzonym informacjom, o ile nie zostały one opublikowane za pośrednictwem oficjalnych kanałów. Spółka będzie nadal angażować się w generowanie wartości dla swoich akcjonariuszy i utrzymanie stabilnego wzrostu.

W odpowiedzi na wahania ceny akcji Spółka rozpoczęła wewnętrzne dochodzenie, aby ustalić, czy nie doszło do wypływu niejawnych informacji oraz, czy nie wystąpiły inne czynniki, które mogłyby wpłynąć na cenę akcji. Rozważana jest również możliwość zaangażowania prawników do wszczęcia dochodzenia w sprawie krótkiej sprzedaży, jeśli będzie to konieczne. W międzyczasie planujemy umocnienie komunikacji z inwestorami, aby zapewnić uczciwość i transparentność rynku.

Na koniec Spółka apeluje do inwestorów, aby zachowali racjonalne podejście i nie ulegali krótkotrwałym nastrojom rynkowym. Składamy obietnicę, że w momencie pojawienia się jakichkolwiek postępów w sprawie i informacji, powiadomimy Państwa o tym w najwcześniejszym możliwym terminie za pośrednictwem oficjalnych kanałów.

Dziękujemy za Państwa zrozumienie i wsparcie. Spółka będzie nadal monitorować sytuację i w razie potrzeby publikować aktualne informacje. Oficjalne ogłoszenia w tej sprawie pojawią się wkrótce.

UTime Limited

Spółka UTime Ltd., ustanowiona w 2008 r., dostarcza przystępne cenowo urządzenia mobilne konsumentom na całym świecie i pomaga osobom o niskich dochodach z rynków o ugruntowanej pozycji, w tym Stanów Zjednoczonych i rynków wschodzących, takich jak Indie i kraje Azji Południowej oraz Afryki, w uzyskaniu dostępu do najnowszej technologii mobilnej. Od 2024 r. UTime działa na rzecz transformacji w dziedzinie zdrowia i dobrego samopoczucia poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii medycznych w produktach przeznaczonych do noszenia. Wykorzystując najnowocześniejsze badania i strategiczne partnerstwa, UTime dąży do zapewnienia skutecznych rozwiązań w zakresie profilaktyki chorób i zarządzania zdrowiem w skali globalnej. Więcej informacji można znaleźć na stronie Spółki pod adresem: http://www.utimeworld.com/.

Wypowiedzi prognozujące

Zawarte w niniejszym komunikacie prasowym wypowiedzi dotyczące przyszłych oczekiwań, planów i perspektyw, a także wszelkie inne wypowiedzi dotyczące kwestii, które nie są faktami historycznymi, mogą stanowić „wypowiedzi prognozujące" w rozumieniu Ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Wyrażenia takie jak: „przewiduje", „uważa", „kontynuuje", „mogłaby", „szacuje", „oczekuje", „zamierza", „może", „planuje", „potencjalny", „prognozuje", „projekt", „powinien", „cel", „będzie", „byłaby" i podobne wskazują na wypowiedzi prognozujące, przy czym nie wszystkie wypowiedzi prognozujące zawierają dokładnie te wyrażenia. Rzeczywiste wyniki mogą istotnie odbiegać od tych wskazanych w wypowiedziach prognozujących, do czego może przyczynić się szereg istotnych czynników omówionych w sekcji „Czynniki ryzyka" w Raporcie Rocznym na Formularzu 20-F przedłożonym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w dniu 30 lipca 2024 roku. Wszelkie wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są aktualne wyłącznie na dzień jego publikacji, a Spółka nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek wypowiedzi prognozujących w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub z innych względów.

KONTAKT:

Eaky Tan

e-mail: [email protected]