TAIPEI, 19 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE AORUS convida gamers e fãs para participar do AORUS Infinity na Gamescom 2024. A AORUS demonstrará poderosos hardware para jogos, incluindo os mais novos PCs AORUS AI e monitores OLED para jogos. Os participantes podem testar a tecnologia de IA de ponta com desempenho impressionante proporcionado pelos produtos AORUS e ainda competir no estande por prêmios exclusivos em vários desafios de jogos.

Desbloqueie o futuro dos jogos: AORUS Infinity da GIGABYTE oferece experiência de IA na Gamescom 2024

A AORUS apresentará os PCs de IA mais recentes, incluindo a AORUS 17X, AORUS 16X, e o GIGABYTE G6X, equipados com processadores Intel® Core™ 14th Gen HX e Notebooks com GPUs NVIDIA® GeForce RTX™ série 40, entregando um desempenho até 8 vezes mais rápido em jogos modernos de fps e geração de imagem 13 vezes mais rápida. Esses PCs possuem a tecnologia AI Nexus que é exclusiva GIGABYTE, que inclui AI Boost, aproveitando a IA para obter um maior desempenho através do overclock durante sessões intensas do jogo; AI Power Gear, aumenta a umentando a vida da bateria de forma inteligente ao desligar a GPU discreta quando o Notebook está desconectado; e AI Generator, oferecendo utilitários de IA generativos no dispositivo, possibilitando iniciar mais rápido.

A AORUS demonstrará também sua linha de monitores, apresentando monitores de jogos OLED de 32" a 49", incluindo dois modelos vencedores do prêmio Red Dot, o MO34WQC2 e o FO32U2P, o primeiro monitor de jogos DP2.1 UHBR20 do mundo. Além disso, a edição limitada Xtreme Prestige, com apenas 300 unidades em todo o mundo, com a placa mãe Z790 AORUS XTREME X ICE e a placa de vídeo AORUS GeForce RTX 4080 SUPER XTREME ICE, exibindo um brilho iridescente branco, acentuado com texturas de titânio cristalizado.

A AORUS confirmou várias parcerias importantes para a Gamescom 2024. Em colaboração com a Bandai, os participantes terão acesso antecipado ao Gundam Breaker 4 antes de seu lançamento oficial em 29 de agosto de 2024. Além disso, a AORUS fez parceria com a Capcom para apresentar o recém-lançado Kunitsu-Gami: Path of Goddess. Outra parceria importante é com a Pearl Abyss e a Samsung Display para o jogo AAA Crimson Desert, com lançamento no segundo trimestre de 2025. Os gamers podem testar esse jogo muito aguardado com os monitores de jogos AORUS OLED, incluindo o produto herói FO32U2P e FO27Q3, no estande da Pearl Abyss.

Para interagir com os fãs que não podem comparecer pessoalmente, a AORUS lançará uma campanha online, "Move with AORUS" (mova-se com a AORUS), onde participantes terão a chance de ganhar um monitor de jogos OLED AORUS FO27Q3. Siga a conta oficial de Instagram da AORUS (@aorus_official) para mais informações do evento e atualizações: https://bit.ly/AORUS_Official_IG

