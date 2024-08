GIGABYTEs AORUS Infinity bietet KI-Erfahrung auf der Gamescom 2024

TAIPEI, 19. August 2024 /PRNewswire/ -- GIGABYTE AORUS lädt Gamer und Fans ein, AORUS Infinity auf der Gamescom 2024 zu besuchen. AORUS wird leistungsstarke Gaming-Hardware vorführen, darunter die neuesten AORUS KI PCs und OLED-Gaming-Monitore. Die Besucher können die neueste KI-Technologie und die beeindruckende Leistung von AORUS-Produkten erleben sowie in verschiedenen Spielen am Stand um exklusive Preise wetteifern.

GIGABYTE's AORUS Infinity Delivers AI Experience at Gamescom 2024

AORUS wird die neuesten KI-PCs vorstellen, darunter den AORUS 17X, AORUS 16X und GIGABYTE G6X, die von Intel® Core™ 14th Gen HX Prozessoren und NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Laptop-GPUs angetrieben werden, bieten 8-mal höhere FPS in modernen Spielen und eine 13-mal schnellere Bilderzeugung. Die AORUS KI PCs sind exklusiv mit der GIGABYTE AI Nexus-Technologie ausgestattet, die AI Boost, AI Power Gear und AI Generator beinhaltet. AI Boost nutzt künstliche Intelligenz, um die Leistung durch dynamische Übertaktung bei intensiven Gaming-Sessions zu steigern. AI Power Gear verlängert die Akkulaufzeit intelligent, indem es die dedizierte GPU automatisch abschaltet, wenn der Laptop nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist. AI Generator bietet generative KI-Utilities auf dem Gerät, die schnelle Startups ermöglichen.

AORUS wird auch die OLED-Gaming-Monitorfamilie präsentieren, welche Modelle in Größen von 32" bis 49" umfasst, darunter zwei mit dem Red Dot Award ausgezeichnete Monitore: den MO34WQC2 und den FO32U2P, welcher der weltweit erste DP2.1 UHBR20-Gaming-Monitor ist. Zusätzlich wird die Xtreme Prestige Limited Edition vorgestellt, die weltweit auf nur 300 Einheiten limitiert ist. Sie umfasst das Z790 AORUS XTREME X ICE Motherboard und die AORUS GeForce RTX 4080 SUPER XTREME ICE Grafikkarte, die durch ihre weiße schimmernde Optik und kristallisierten Titantexturen hervorsticht.

AORUS hat mehrere wichtige Partnerschaften für die Gamescom 2024 geschlossen. In Zusammenarbeit mit Bandai erhalten die Teilnehmer einen frühen Zugang zu Gundam Breaker 4 vor dessen offizieller Veröffentlichung am 29. August 2024. Darüber hinaus hat AORUS eine Partnerschaft mit Capcom geschlossen, um das neu eingeführte Kunitsu-Game: Path of Goddess vorzustellen. Eine weitere wichtige Partnerschaft besteht mit Pearl Abyss und Samsung Display für das AAA-Spiel Crimson Desert, das im zweiten Quartal 2025 auf den Markt kommt. Gamer können dieses mit Spannung erwartete Spiel mit AORUS OLED-Gaming-Monitoren, einschließlich der Flaggschiffmodelle FO32U2P und FO27Q3, am Stand von Pearl Abyss erleben.

Um mit den Fans in Kontakt zu treten, die nicht persönlich anwesend sein können, startet AORUS die Online-Kampagne „Move with AORUS", bei der die Teilnehmer die Chance haben, einen AORUS FO27Q3 OLED Gaming Monitor zu gewinnen. Folgen Sie dem offiziellen AORUS-Instagram-Konto (@aorus_de) für Veranstaltungsinformationen und Updates: https://bit.ly/AORUS_IG_DE. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite: https://bit.ly/AORUS_Gamescom_2024.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2473646/Unlock_Future_Gaming_GIGABYTE_s_AORUS_Infinity_Delivers_AI_Experience_Gamescom.jpg