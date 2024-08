L'AORUS Infinity de GIGABYTE présente l' expérience IA à la Gamescom 2024

TAIPEI, 19 août 2024 /PRNewswire/ -- GIGABYTE AORUS invite les joueurs et les fans à rejoindre AORUS Infinity à la Gamescom 2024. AORUS présentera du matériel de jeu puissant, notamment les derniers PC AORUS AI et des écrans gaming OLED. Les participants pourront découvrir la technologie d'IA de pointe et les performances impressionnantes offertes par les produits AORUS, et tenter de remporter des prix exclusifs lors de plusieurs défis de jeu sur le stand.

AORUS présentera les derniers PC IA, notamment l'AORUS 17X, l'AORUS 16X et le GIGABYTE G6X, équipés de processeurs Intel® Core™ 14th Gen HX et de GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Laptop, offrant des performances allant jusqu'à 8 fois plus de FPS dans les jeux modernes et 13 fois plus rapides pour la génération d'image par IA. Les PC AORUS AI sont dotés exclusivement de la technologie AI Nexus de GIGABYTE, qui comprend AI Boost, exploitant l'IA pour des performances plus élevées grâce à un overclocking dynamique pendant les sessions de jeu intenses; AI Power Gear, prolongeant intelligemment l'autonomie de la batterie en éteignant automatiquement le GPU intégré lorsque l'ordinateur portable est débranché; et AI Generator, offrant des utilitaires d'IA générative sur l'appareil, permettant des démarrages rapides.

AORUS présentera également sa gamme d'écrans, comprenant des moniteurs de jeu OLED de 32 à 49 pouces, dont deux modèles primés par le Red Dot, le MO34WQC2 et le FO32U2P, le premier moniteur de jeu DP2.1 UHBR20 au monde. En outre, l'édition limitée Xtreme Prestige, produite à seulement 300 exemplaires dans le monde, comprend la carte mère Z790 AORUS XTREME X ICE et la carte graphique AORUS GeForce RTX 4080 SUPER XTREME ICE, avec des irisations blanches, accentuées par des textures en titane cristallisé.

AORUS a établi plusieurs partenariats clés pour la Gamescom 2024. En collaboration avec Bandai, les participants auront un accès anticipé à Gundam Breaker 4 avant sa sortie officielle le 29 août 2024. De plus, AORUS s'est associé à Capcom pour présenter le nouveau jeu Kunitsu-Gami : Path of Goddess. Un autre partenariat important a été conclu avec Pearl Abyss et Samsung Display pour le jeu AAA Crimson Desert, qui sortira au deuxième trimestre 2025. Les joueurs peuvent découvrir ce jeu très attendu avec les écrans gaming AORUS OLED, y compris les produits phares FO32U2P et FO27Q3, sur le stand de Pearl Abyss.

Afin d'engager les fans qui ne peuvent pas assister en personne, AORUS lance une campagne en ligne, "Move with AORUS", où les participants ont une chance de gagner un moniteur de jeu AORUS FO27Q3 OLED. Suivez le compte Instagram officiel d'AORUS (@aorus_official) pour plus d'informations et de mises à jour sur l'événement : https://bit.ly/AORUS_Official_IG

