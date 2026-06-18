APES 2026: mais de 2.000 fábricas de origem chinesa, fornecimento direto one-stop - maximizando as margens do comprador

XANGAI, 18 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- APES Auto Parts Expo Shanghai 2026, a principal feira de autopeças da China para o mercado global, acontecerá de 5 a 7 de agosto de 2026 no Centro Nacional de Exposições e Convenções (NECC) em Xangai. A APES 2026 reúne mais de 2.000 fábricas de origem verificada em 60.000 m ² de espaço dedicado a exposições, com mais de 35.000 visitantes profissionais de 60 países. Mais de 1.000 novos produtos serão lançados no local, oferecendo uma plataforma de fornecimento única, onde os compradores se conectam diretamente com os fabricantes — sem intermediários, sem marcações, apenas valor de fábrica puro no encontro do meio do ano.

Oito categorias principais cobrem toda a cadeia de suprimentos: chassi, motor e peças elétricas (50% do show), transmissão/drivetrain e partes da carroceria (20%), peças de desgaste (15%), sistemas de CA (8%) e componentes Nev (7%). Pela primeira vez, 12 clusters industriais principais serão exibidos, incluindo: Yuhuan fornece chassis e sistemas de motores; Ruian oferece componentes elétricos e de chassis; Qinghe é um especialista em filtros; Dongying-Yantai produz discos de freio; Longquan se concentra em linhas e válvulas de A/C; Hejian remanufatura motores de partida, alternadores e embreagens; Shiyan e Jinan servem caminhões pesados- motores, transmissões, eixos, cabines e estruturas de cobertura xiitas, enquanto Jinan adiciona hidráulica e elétrica; Changzhou/Danyang fabrica peças externas como lâmpadas, para-choques e grades; Wenzhou fornece componentes eletrônicos e de precisão; Hengshui fabrica pastilhas de freio; e Baoying produz chapas de metal, estampas e peças estruturais.

A APES, em parceria com a QPZONE, apresentará o Gold Chain Awards durante a feira, projetado para ajudar os compradores estrangeiros a identificar com eficiência os principais participantes da cadeia de suprimentos de autopeças da China. O prêmio apresenta três categorias: Fabricantes de Autopeças Premier da China, Integradores de Autopeças Premier da China e Prestadores de Serviços de Autopeças Premier da China, a primeira com 100 fábricas abrangendo P&D completo, produção e CQ; a segunda com 100 especialistas em integração de sistemas para todas as principais marcas; e a terceira oferecendo logística, armazenamento, comércio, comércio eletrônico, certificação e soluções digitais para expansão global.

Benefícios exclusivos para grupos estão disponíveis para os compradores que participarem do evento. Grupos de 2 pessoas receberão duas noites de acomodação gratuita e acesso prioritário aos passeios pela fábrica. Grupos de 5 ou mais pessoas também desfrutarão de serviço de traslado de cortesia para o aeroporto para chegada e partida. Para obter mais detalhes, acesse https://www.huaautoparts.com/en.

FALE CONOSCO:

E-mail: [email protected]

Visa & Hotel: +86 187 0189 9677 (WhatsApp)

Comprador Match-making: +86 135 0164 7103 (WhatsApp: Mia)

Facebook | LinkedIn: APES-Auto Parts Expo Shanghai

Instagram: @apeschina (Follow/Search)

FONTE APES